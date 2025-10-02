Tras recibir carritos Hot Wheels el 30 de septiembre, ahora pueden agasajarte de manera más romántica gracias al Día del Novio. Si estás comprometido y próximo a casarte, esta es la efemérides promovida en redes sociales. Conoce detalles acerca de su origen y por qué se conmemora en honor al hombre que mantiene una relación amorosa con fines matrimoniales.

¿Por qué el 3 de octubre se celebra el Día del Novio?

A partir del uso de plataformas digitales, hoy se decretan variadas celebraciones, eventos y hasta efemérides que trascienden con el pasar del tiempo, y son recordadas anualmente, como en este caso el Día del Novio.

Corría el año 2014 cuando a partir de un hashtag quedó instaurado el National Boyfriend Day, pero 730 días después dicha fecha cobra protagonismo y popularidad en redes. Esta conmemoración busca enaltecer y celebrar la figura del ‘prometido’ o pareja.

Hoy en día, varios países latinoamericanos como Perú, por ejemplo, celebran el Día del Novio de distintas maneras cada 3 de octubre, y entre las cuales resaltan la entrega de un regalo, sorpresa con globos, y durante la noche llevar a cabo la mejor de las salidas para afianzar el vínculo previo a contraer matrimonio.

Villarreal afirma que las rupturas amorosas son complejas, porque no solo dejas a la pareja, sino también a su círculo familiar y de amistades.

Frases para dedicarle a tu novio

Déjame iluminarte la vida.

Te miro y sé que mi mundo comienza y termina en ti.

Cuando escucho mi corazón solo me conduce a ti.

Después de que te conocí, todas las cosas me sobran. Francisco de Quevedo.

Me siento en casa cuando estoy contigo.

Haces que sea mi mejor versión.

Te pienso y siento que florezco.

En las dificultades probaremos que somos invencibles.

Creí que sabía lo que era el amor hasta que lo vi en tus ojos.

Lo mejor de estar juntos es que nos elegimos todos los días.

Día del Novio. (Foto: Difusión)

Mensajes para dedicarle a tu novio

Te soñé y te amé sin conocerte

¿Qué me podría faltar si tú estás aquí?

Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído

Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una y mil veces

Te volvería a elegir en esta vida y en las siguientes

No sé qué sería de mí si algún día te pierdo

Juro al cielo que no me guardaré nada, todo es tuyo desde el día de tu llegada

Porque si hay un mañana, yo lo quiero contigo

Eres mi norte cuando estoy perdida

Te amo tanto y para que imagines cuánto, cuenta todas las estrellas y súmale una más

Día del novio | (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

¿Qué edad es la mejor para casarse, según un estudio científico?

Hace algunos años, el libro llamado “Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas”, fue publicado teniendo como autor a Brian Christian y el científico cognitivista Tom Griffiths, quienes, como parte del trabajo realizado, abordan el tema del matrimonio, pero enfocado en la edad ideal de hombre y mujer para contraerlo.

Es así como dicho estudio basado en ecuaciones y porcentajes matemáticos determina que antes de dar el gran paso y decidir casarse con alguien, una persona debe haber completado un 37 % de las metas individuales.

¿A qué edad deberías casarte según estudio? (Foto referencial: Freepik)

Los algoritmos matemáticos como tal determinados por Brian Christian y Tom Griffiths entre 2016 y 2017, establecen, por ejemplo, que si alguien está buscando su ‘media naranja’ y casarse a futuro entre los 18 y 40 años, 26 es el número redondo e ideal para llevarlo a cabo con plenitud debido a que esos 22 de diferencia los habrás recorrido de manera perfecta con el objetivo de llegar a tomar la mejor decisión.

Si bien la “fascinante exploración sobre cómo podemos aplicar los algoritmos informáticos a nuestra vida diaria”, puede ayudarnos a resolver situaciones de la mejor forma posible según lo refieren ambos, también es cierto que la edad ideal o perfecta con miras a un matrimonio feliz, resulta relativa porque los gustos pueden transformarse, cambiar o generar variabilidad absoluta, y siguiendo la regla, terminar con el fracaso de la relación de pareja.