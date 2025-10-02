Tras recibir carritos Hot Wheels el 30 de septiembre, ahora pueden agasajarte de manera más romántica gracias al Día del Novio. Si estás comprometido y próximo a casarte, esta es la efemérides promovida en redes sociales. Conoce detalles acerca de su origen y por qué se conmemora en honor al hombre que mantiene una relación amorosa con fines matrimoniales.
¿Por qué el 3 de octubre se celebra el Día del Novio?
A partir del uso de plataformas digitales, hoy se decretan variadas celebraciones, eventos y hasta efemérides que trascienden con el pasar del tiempo, y son recordadas anualmente, como en este caso el Día del Novio.
Corría el año 2014 cuando a partir de un hashtag quedó instaurado el National Boyfriend Day, pero 730 días después dicha fecha cobra protagonismo y popularidad en redes. Esta conmemoración busca enaltecer y celebrar la figura del ‘prometido’ o pareja.
Hoy en día, varios países latinoamericanos como Perú, por ejemplo, celebran el Día del Novio de distintas maneras cada 3 de octubre, y entre las cuales resaltan la entrega de un regalo, sorpresa con globos, y durante la noche llevar a cabo la mejor de las salidas para afianzar el vínculo previo a contraer matrimonio.
Frases para dedicarle a tu novio
- Déjame iluminarte la vida.
- Te miro y sé que mi mundo comienza y termina en ti.
- Cuando escucho mi corazón solo me conduce a ti.
- Después de que te conocí, todas las cosas me sobran. Francisco de Quevedo.
- Me siento en casa cuando estoy contigo.
- Haces que sea mi mejor versión.
- Te pienso y siento que florezco.
- En las dificultades probaremos que somos invencibles.
- Creí que sabía lo que era el amor hasta que lo vi en tus ojos.
- Lo mejor de estar juntos es que nos elegimos todos los días.
Mensajes para dedicarle a tu novio
- Te soñé y te amé sin conocerte
- ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí?
- Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído
- Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una y mil veces
- Te volvería a elegir en esta vida y en las siguientes
- No sé qué sería de mí si algún día te pierdo
- Juro al cielo que no me guardaré nada, todo es tuyo desde el día de tu llegada
- Porque si hay un mañana, yo lo quiero contigo
- Eres mi norte cuando estoy perdida
- Te amo tanto y para que imagines cuánto, cuenta todas las estrellas y súmale una más
¿Qué edad es la mejor para casarse, según un estudio científico?
Hace algunos años, el libro llamado “Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas”, fue publicado teniendo como autor a Brian Christian y el científico cognitivista Tom Griffiths, quienes, como parte del trabajo realizado, abordan el tema del matrimonio, pero enfocado en la edad ideal de hombre y mujer para contraerlo.
Es así como dicho estudio basado en ecuaciones y porcentajes matemáticos determina que antes de dar el gran paso y decidir casarse con alguien, una persona debe haber completado un 37 % de las metas individuales.
Los algoritmos matemáticos como tal determinados por Brian Christian y Tom Griffiths entre 2016 y 2017, establecen, por ejemplo, que si alguien está buscando su ‘media naranja’ y casarse a futuro entre los 18 y 40 años, 26 es el número redondo e ideal para llevarlo a cabo con plenitud debido a que esos 22 de diferencia los habrás recorrido de manera perfecta con el objetivo de llegar a tomar la mejor decisión.
Si bien la “fascinante exploración sobre cómo podemos aplicar los algoritmos informáticos a nuestra vida diaria”, puede ayudarnos a resolver situaciones de la mejor forma posible según lo refieren ambos, también es cierto que la edad ideal o perfecta con miras a un matrimonio feliz, resulta relativa porque los gustos pueden transformarse, cambiar o generar variabilidad absoluta, y siguiendo la regla, terminar con el fracaso de la relación de pareja.