Después de un poco más de dos años desde su anuncio, por fin llegará a la pantalla grande “El Exorcista del Papa”. Este es un thriller inspirado en los casos reales del sacerdote Gabriele Amorth, quien, durante mucho tiempo, fue el exorcista oficial del Vaticano.

La película dirigida por Julius Avery (Samaritan y Overlord) está basada en dos de las memorias escritas por el que fue el jefe del departamento de exorcismos del Vaticano, An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories, y en las que Gabriele no escatimaba en detalles sobre sus experiencias más escalofriantes.

EL REPARTO

Como cabezas de este proyecto, además de contar con el joven cineasta Avery, el filme tuvo a Chester Hastings, R. Dean McCreary y Evan Spiliotopoulos como guionistas principales.

El papel principal de Amorth fue tomado por el experimentado Rusell Crowe, quien apenas el año pasado estrenaba “Thor: Love and Thunder” y “Poker Face”. En esta cinta se le verá en una faceta poco conocida, pues ha participado en sólo dos filmes de terror.

En el reparto de la película también están los actores Franco Nero, Alex Essoe, Daniel Zovatto, Paloma Bloyd, Laurel Marsden, Cornell John, Derek Carrol, River Hawkins, Pablo Raybould y Ryan O’Grady, entre otros.

¿DE QUÉ TRATARÁ “EL EXORCISTA DEL PAPA”?

Esta película buscará retratar uno de los más de cien mil exorcismos que Amorth realizó alrededor del mundo. En esta ocasión se centrarán en un caso en el que está investigando la terrible posesión de un joven niño y termina descubriendo una conspiración secular que el Vaticano ha tratado de mantener oculta durante muchos años.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

Según informa Cinemanía, “El exorcista del Papa” se estrenará en los cines, distribuida por Sony Pictures, coincidiendo con la Semana Santa, el miércoles 6 de abril. Y, para irse preparando para las demoníacas sesiones, también se ha lanzado el primer tráiler en español, mostrándonos que la historia tendrá más de “libre inspiración” que de biopic real.