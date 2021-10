7 de 8

AFP

Ten cuidado con no quemar el azúcar. Remueve constantemente y controlar el fuego para que no se queme. Una vez que este se vea de color claro y no tenga grumos añade el bicarbonato. Usa tres cucharaditas de azúcar por 1/8 de cucharadita de bicarbonato para cada galleta que hagas. (Foto: AFP)