El juego del calamar: el desafío
2025
Netflix
Director:
Varios
Actores:
Género:
Reality show
Duración:
2 temporadas
Clasificación:
13+
La segunda temporada de "El juego del calamar: el desafío" cuenta con 456 participantes en el primer episodio del reality. Estos serán eliminados de la competencia en cada episodio hasta que quede un ganador. (Fotos: Netflix)
La segunda temporada de "El juego del calamar: el desafío" cuenta con 456 participantes en el primer episodio del reality. Estos serán eliminados de la competencia en cada episodio hasta que quede un ganador. (Fotos: Netflix)
Redacción EC
Redacción EC

La segunda temporada de (“Squid Game: The Challenge”) reúne a 456 concursantes de todos los rincones del planeta, dispuestos a competir por un premio del mismo número referencial, 4.56 millones de dólares. Inspirada en la serie que le dio un Premio Emmy a Lee Jung-Jae, Netflix continúa con el reality show el 4 de noviembre y trae nuevos participantes de diversas edades, orígenes y profesiones, desde artistas y deportistas hasta docentes, médicos y creadores digitales, que te señalaremos a continuación.

MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí

¿De qué países son los participantes de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2?

En la segunda temporada del reality, la convocatoria de Netflix incluye competidores de América Latina (solamente México y Brasil), Europa, Asia, Oceanía y Medio Oriente, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, México, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Suecia, entre otros. ​

Newsletter Saltar Intro

Alfonso Rivadeneyra

¿Quiénes son los principales competidores de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2?

Estos son algunos de los jugadores más importantes de la competencia. Su presentación se verá en los primeros episodios del reality.

Azaria (Jugador 262)

Azaria, tiene 21 años y su digno zodiacal es cáncer, es una influencer de Florida, Estados Unidos. Se independizó a los 16 años y ama el paracaidismo.

Bryce (Jugador 285)

Bryce, tiene 21 años y su signo zodiacal es acuario. Ejerce como técnico en rehabilitación de Tennessee, Estados Unidos. Una de sus anécdotas personales es su imposibilidad física para comer hot dogs, debido a un percance traumático de su infancia.

Blake (Jugador 286)

Blake, de 21 años y signo acuario, es estudiante de Tennessee, Estados Unidos. Se define por un temor peculiar: siente pánico a las tijeras.

Timmy (Jugador 374)

Timmy, tiene 21 años y es capricornio. Se desempeña como podcaster en Inglaterra, Reino Unido. Nació prematuramente, a los siete meses, lo que inspiró en él una visión positiva y resiliente.

Frederick (Jugador 142)

Frederick es el jugador 142 de la segunda temporada de "El juego del calamar: el desafío". (Foto: Netflix)
Frederick es el jugador 142 de la segunda temporada de "El juego del calamar: el desafío". (Foto: Netflix)

Frederick, el veterano de 77 años, de signo tauro, es profesor de contabilidad y coach profesional de Georgia, Estados Unidos. Se considera amante del baile de salón y del levantamiento de pesas, ejemplo de su vitalidad.

MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos

Lista completa de participantes de “El juego del calamar: El desafío”, Temporada 2

A continuación, se enumeran los nombre de los 456 jugadores que compiten en el reality de Netflix.

  1. Jugador (001), Sage - Estados Unidos - Asistente médica
  2. Jugador (002), Priscilla - Estados Unidos - Modelo y asistente administrativa
  3. Jugador (003), Alicia - Estados Unidos - Propietaria de una escuela de artes marciales
  4. Jugador (004), Joseph - Estados Unidos - Vendedor de autos
  5. Jugador (005), Katherine - Estados Unidos - Gerente de cumplimiento
  6. Jugador (006), Ennis - Estados Unidos - Técnico retirado de desactivación de explosivos
  7. Jugador (007), Matiaz - Estados Unidos - Asistente de terapeuta
  8. Jugador (008), Steve - Reino Unido - Carnicero
  9. Jugador (009), Lauren - Estados Unidos - Asesora financiera
  10. Jugador (010), Olugbenga - Estados Unidos - Estudiante de posgrado
  11. Jugador (011), Star - Estados Unidos - Bióloga molecular
  12. Jugador (12), Wyatt - Estados Unidos - Productor de videos musicales
  13. Jugador (013), Joy - Estados Unidos - Docente
  14. Jugador (014), Hayley - Reino Unido - Esteticista y sobrecargo de yates
  15. Jugador (015), Rachel - Irlanda - Farmacéutica
  16. Jugador (016), Sydney - Estados Unidos - Maquillista
  17. Jugador (017), Vanessa - Canadá - Pescadora de langostas
  18. Jugador (018), Anthony - Estados Unidos - Fotógrafo
  19. Jugador (019), Leon - Estados Unidos - Corredor de autos
  20. Jugador (020), Jonathan - Estados Unidos - Vendedor regional
  21. Jugador (021), Marcus - Estados Unidos - Propietario de gimnasio
  22. Jugador (022), Katie - Estados Unidos - Responsable de recaudación de fondos
  23. Jugador (023), Tony - Estados Unidos - Agente inmobiliario y reclutador
  24. Jugador (024), Peter - Estados Unidos - Comediante de stand up
  25. Jugador (025), Simon - Reino Unido - Oficial del ejército retirado
  26. Jugador (026), Debbie - Estados Unidos - Jubilada
  27. Jugador (027), Sean - Estados Unidos - Consultor
  28. Jugador (028), Maria - Estados Unidos - Ama de casa y referente inmobiliaria
  29. Jugador (029), Julia - Estados Unidos - Propietaria de estudio de danza y niñera
  30. Jugador (030), Tyler - Estados Unidos - Desarrollador de juegos independientes
  31. Jugador (031), Theo - Estados Unidos - Gerente de telecomunicaciones
  32. Jugador (032), Jeremiah - Estados Unidos - Gerente de ventas y propietario de pequeña empresa
  33. Jugador (033), Jacob - Estados Unidos - Coordinador de marketing y camarero
  34. Jugador (034), Chris - Estados Unidos - Farmacéutico
  35. Jugador (035), Scott - Estados Unidos - Instalador de señalización
  36. Jugador (036), Glyn - Reino Unido - Diácono en formación
  37. Jugador (037), Tina - Reino Unido - Jubilada
  38. Jugador (038), Bethany - Estados Unidos - Administradora de oficina
  39. Jugador (039), Dhruv - Estados Unidos - Químico analítico
  40. Jugador (040), Erik - Estados Unidos - Camarero
  41. Jugador (041), Brittani - Estados Unidos - Camarera y bartender
  42. Jugador (042), Michael - Canadá - CEO y fundador de una plataforma de tecnología
  43. Jugador (043), Lydia - Estados Unidos - Profesora de música
  44. Jugador (044), Enrique - México - Agente inmobiliario
  45. Jugador (45), Abby - Estados Unidos - Productora de video
  46. Jugador (046), Kendrick - Estados Unidos - Corredor de seguros
  47. Jugador (047), Cameron - Estados Unidos - Enfermero registrado
  48. Jugador (048), Reagan - Estados Unidos - Coordinadora de spa
  49. Jugador (049), Idris - Estados Unidos - Contador
  50. Jugador (050), Anthony - Estados Unidos - Consultor en ventas de vinos y licores
  51. Jugador (051), Gabby - Estados Unidos - Terapeuta del lenguaje
  52. Jugador (052), Robin - Estados Unidos - Docente y dueña de negocio de globos
  53. Jugador (053), Larry - Estados Unidos - Ejecutivo de cuentas
  54. Jugador (054), Gwen - Estados Unidos - Mesera y reportera deportiva
  55. Jugador (055), Phil - Reino Unido - Jefe de guardia
  56. Jugador (056), Bob - Estados Unidos - Jubilado
  57. Jugador (057), ShaMere - Estados Unidos - Asistente médica certificada
  58. Jugador (058), Jesse - Estados Unidos - Músico y dirigente de organización sin fines de lucro
  59. Jugador (059), Peter - Estados Unidos - Empresario
  60. Jugador (060), Takeyah - Estados Unidos - Enfermera
  61. Jugador (061), Davie - Estados Unidos - Peluquero y propietario de salón
  62. Jugador (62), Annie - Reino Unido - Terapeuta del lenguaje
  63. Jugador (63), Simon - Reino Unido - Jardinero de campo de golf
  64. Jugador (064), Alice - Reino Unido - Barista
  65. Jugador (065), Jessica - Estados Unidos - Tatuadora
  66. Jugador (066), Jando - Reino Unido - Creador de contenido
  67. Jugador (067), George - Estados Unidos - Director escolar
  68. Jugador (068), Dina - Estados Unidos - Instructora de fitness
  69. Jugador (069), Joan - Australia - Gerente de operaciones
  70. Jugador (070), Raina - Estados Unidos - Analista de consumo
  71. Jugador (071), Olga - Estados Unidos - Química
  72. Jugador (072), Perla - Estados Unidos - Modelo
  73. Jugador (73), Dylan - Estados Unidos - Asistente de educación especial
  74. Jugador (074), Bethany - Estados Unidos - Estudiante de posgrado
  75. Jugador (075), Natalie - Estados Unidos - Intérprete de lengua de señas
  76. Jugador (076), Marcus - Estados Unidos - Creador de contenido y cineasta
  77. Jugador (077), Susan - Estados Unidos - Jefa de enfermería en salud pública
  78. Jugador (078), Caroline - Estados Unidos - Jubilada
  79. Jugador (079), Jeff - Estados Unidos - Ejecutivo de ventas
  80. Jugador (080), Ashley - Estados Unidos - Directora de marketing para ONG y eventos
  81. Jugador (081), Damian - Reino Unido - Empresario
  82. Jugador (082), Heath - Estados Unidos - Policía
  83. Jugador (083), Sonia - Estados Unidos - Higienista dental
  84. Jugador (084), Bridget - Estados Unidos - Niñera
  85. Jugador (085), Alfie - Reino Unido - DJ
  86. Jugador (086), Nicholas - Estados Unidos - Bombero
  87. Jugador (087), Law - Estados Unidos - Profesor
  88. Jugador (088), Enrique - México - Obstetra y ginecólogo
  89. Jugador (089), Michael - Estados Unidos - Músico
  90. Jugador (090), Mariam - Estados Unidos - Mesera
  91. Jugador (091), Denise - Estados Unidos - Jubilada
  92. Jugador (092), Amanda - Estados Unidos - Directora de marketing y profesora
  93. Jugador (093), Nike - Estados Unidos - Vendedor
  94. Jugador (094), Cory - Estados Unidos - Ejecutivo de banca privada
  95. Jugador (095), Carol - Estados Unidos - Jubilada
  96. Jugador (096), Kevin - Estados Unidos - Emprendedor
  97. Jugador (097), Sean - Irlanda - Creador de contenido
  98. Jugador (098), Matthew - Estados Unidos - Agente del orden público
  99. Jugador (099), Melissa - Estados Unidos - Enfermera registrada
  100. Jugador (100), Mark - Estados Unidos - Representante de atención al cliente
  101. Jugador (101), Blair - Estados Unidos - Director de ventas
  102. Jugador (102), Emilie - Estados Unidos - Directora ejecutiva (CEO)
  103. Jugador (103), Giovanna - Estados Unidos - Administradora de propiedades
  104. Jugador (104), Michael - Reino Unido - Asistente de apoyo educativo
  105. Jugador (105), Jay - Estados Unidos - Guía de rafting de aguas rápidas
  106. Jugador (106), Lydia - Estados Unidos - Enfermera
  107. Jugador (107), Jackie - Estados Unidos - Bartender y comediante
  108. Jugador (108), Elisa - Estados Unidos - Entrenadora transformacional internacional
  109. Jugador (109), Britt - Estados Unidos - Estilista de celebridades y maquilladora
  110. Jugador (110), Melissa - Estados Unidos - Estilista
  111. Jugador (111), August - Estados Unidos - Asociado de hotelería
  112. Jugador (112), Indy Lee - Estados Unidos - Gerente de reclutamiento
  113. Jugador (113), Alexander - Canadá - Creador de contenido y exjugador profesional de baloncesto
  114. Jugador (114), Angie - Estados Unidos - Fotógrafa de marca
  115. Jugador (115), Slate - Estados Unidos - Investigador clínico
  116. Jugador (116), Janica - Estados Unidos - Profesional en educación especial
  117. Jugador (117), Paul - Estados Unidos - Músico y profesor de música
  118. Jugador (118), Jonti - Australia - Bartender
  119. Jugador (119), Selena - Canadá - Estudiante
  120. Jugador (120), Pye - Estados Unidos - Gerente de tecnología de la información en salud
  121. Jugador (121), Skye - Estados Unidos - Empresaria
  122. Jugador (122), Dominic - Estados Unidos - Gerente de proyectos
  123. Jugador (123), Bradley - Estados Unidos - Gerente de comunicaciones
  124. Jugador (124), Tommy - Estados Unidos - Profesor de educación física
  125. Jugador (125), Dimitri - Estados Unidos - Profesor de secundaria
  126. Jugador (126), Ia - Estados Unidos - Analista de riesgos
  127. Jugador (127), Timmy - Estados Unidos - Electricista
  128. Jugador (128), Jamie - Reino Unido - Vendedor de autos
  129. Jugador (129), John - Estados Unidos - Propietario de agencia de marketing
  130. Jugador (130), Tamara - Estados Unidos - Vicepresidenta de relaciones públicas y redes sociales
  131. Jugador (131), Dallas - Estados Unidos - Oficial de policía
  132. Jugador (132), Morgan - Estados Unidos - Mesera
  133. Jugador (133), Noah - Estados Unidos - Estudiante de doctorado
  134. Jugador (134), Ajhia - Estados Unidos - Sobrecargo y entrenadora personal
  135. Jugador (135), Victoria - Estados Unidos - Jubilada
  136. Jugador (136), Duncan - Reino Unido - Publicista
  137. Jugador (137), Dan - Estados Unidos - Prestamista y enlace escolar
  138. Jugador (138), Taylor - Estados Unidos - Modelo
  139. Jugador (139), John - Estados Unidos - Vendedor de tecnología y coach de relaciones
  140. Jugador (140), Debbie - Estados Unidos - Vendedora de publicidad
  141. Jugador (141), Gary - Estados Unidos - Agricultor de espárragos
  142. Jugador (142), Frederick - Estados Unidos - Profesor de contabilidad y coach profesional
  143. Jugador (143), Latrice - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
  144. Jugador (144), Rashad - Estados Unidos - Creador de contenido
  145. Jugador (145), Bob - Estados Unidos - Agente inmobiliario
  146. Jugador (146), Jonny Bravo - Reino Unido - Inversionista
  147. Jugador (147), Jeremy - Estados Unidos - Artista
  148. Jugador (148), Derek - Estados Unidos - Empresario
  149. Jugador (149), Keyila - Estados Unidos - Mesera
  150. Jugador (150), Asia - Estados Unidos - Mesera y diseñadora de interiores
  151. Jugador (151), Ryan - Estados Unidos - Camionero
  152. Jugador (152), Viper - Estados Unidos - DJ y entrenador de SoulCycle
  153. Jugador (153), Austin - Estados Unidos - Vendedor de equipo médico
  154. Jugador (154), Sophie - Reino Unido - Titiritera
  155. Jugador (155), Connor - Estados Unidos - Artista de circo
  156. Jugador (156), Hank - Estados Unidos - Ejecutivo de cuentas farmacéuticas
  157. Jugador (157), DJ - Estados Unidos - Cineasta
  158. Jugador (158), Taylor - Estados Unidos - Ejecutiva de cuentas de relaciones públicas
  159. Jugador (159), Kara - Estados Unidos - Ingeniera química
  160. Jugador (160), Preston - Estados Unidos - Comerciante de madera
  161. Jugador (161), Steven - Estados Unidos - Músico
  162. Jugador (162), Ryan - Estados Unidos - Tatuador
  163. Jugador (163), Jody - Estados Unidos - Docente, conductora de autobús y entrenadora
  164. Jugador (164), Bryant - Estados Unidos - Estudiante de doctorado
  165. Jugador (165), Zach - Estados Unidos - Músico y carpintero
  166. Jugador (166), Alexander - Estados Unidos - Empleado de licorería
  167. Jugador (167), Payton - Estados Unidos - Asistente de ventas de arrendamiento
  168. Jugador (168), Mark - Estados Unidos - Asesor de seguridad
  169. Jugador (169), Zachary - Estados Unidos - Empresario
  170. Jugador (170), Agnes - Estados Unidos - Analista financiera sénior
  171. Jugador (171), Pam - Australia - Profesora
  172. Jugador (172), Leon - Japón - Futbolista freestyle
  173. Jugador (173), Amun - Reino Unido - Ingeniero de servicio
  174. Jugador (174), Zohra - Canadá - Ingeniera eléctrica
  175. Jugador (175), Mary - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
  176. Jugador (176), Penny - Estados Unidos - Corredora de bienes raíces
  177. Jugador (177), Andy - Estados Unidos - Gerente de marketing de influencers
  178. Jugador (178), Henry - Estados Unidos - Desarrollador de videojuegos móviles
  179. Jugador (179), Samia - Reino Unido - Directora de empresa de renovación de inmuebles
  180. Jugador (180), Jorell - Estados Unidos - Gerente de ventas
  181. Jugador (181), Manel - Estados Unidos - Especialista en marketing
  182. Jugador (182), Harry - Australia - Vendedor
  183. Jugador (183), Steven - Estados Unidos - Jugador profesional de póker
  184. Jugador (184), Zach - Reino Unido - Consultor de ventas
  185. Jugador (185), Colt - Estados Unidos - Profesional de transporte de mercancías
  186. Jugador (186), Sheri - Reino Unido - Representante de ventas de productos de salud
  187. Jugador (187), Justin - Estados Unidos - Gerente de restaurante
  188. Jugador (188), Travv - Estados Unidos - YouTuber y comprador de Instacart
  189. Jugador (189), Batoul - Estados Unidos - Enfermera registrada
  190. Jugador (190), Jaz - Estados Unidos - Gestora de casos
  191. Jugador (191), Cheryl - Estados Unidos - Florista
  192. Jugador (192), Ash - Reino Unido - Gerente nacional de cuentas
  193. Jugador (193), Lizzie - Estados Unidos - Podcaster, estilista y madre
  194. Jugador (194), Philip - Estados Unidos - Terapeuta de masaje deportivo
  195. Jugador (195), Maria - Estados Unidos - Asistente administrativa
  196. Jugador (196), Hollin - Estados Unidos - Candidata a doctorado en psicología
  197. Jugador (197), Marlon - Estados Unidos - Instructor en Walmart Academy
  198. Jugador (198), Mike - Estados Unidos - Recolector y reciclador
  199. Jugador (199), Kaitlyn - Estados Unidos - Gerente de tienda
  200. Jugador (200), Tatiana - Canadá - Soldado de las Fuerzas Armadas Canadienses
  201. Jugador (201), Parker - Estados Unidos - Deportista profesional retirado
  202. Jugador (202), Whitney - Estados Unidos - Tatuadora y DJ
  203. Jugador (203), Tiffany - Estados Unidos - Diseñadora
  204. Jugador (204), Elizabeth - Estados Unidos - Jubilada
  205. Jugador (205), Ida - Estados Unidos - Enfermera
  206. Jugador (206), Kelsey - Estados Unidos - Fotógrafa
  207. Jugador (207), Matt - Estados Unidos - Educador de vida silvestre
  208. Jugador (208), Donna - Estados Unidos - Enfermera especializada
  209. Jugador (209), Autumn - Estados Unidos - Enfermera especializada
  210. Jugador (210), Gigi - Estados Unidos - Trabajadora agrícola
  211. Jugador (211), Amy - Estados Unidos - Directora de educación temprana
  212. Jugador (212), Dazlyn - Estados Unidos - Especialista en marketing digital
  213. Jugador (213), Wedge - Reino Unido - Ejecutivo en inversiones y gestión de riesgos
  214. Jugador (214), Mindy - Estados Unidos - Gerente de implementación de software
  215. Jugador (215), Alicia - Estados Unidos - Cosmetóloga y docente
  216. Jugador (216), Nico - Estados Unidos - Jubilado
  217. Jugador (217), Ashara - Estados Unidos - Especialista en marketing y comunicaciones
  218. Jugador (218), Vikki - Reino Unido - Investigadora privada de fraudes
  219. Jugador (219), Tabitha - Estados Unidos - Especialista en adquisición de talento
  220. Jugador (220), Jakob - Estados Unidos - Escritor
  221. Jugador (221), Matt - Estados Unidos - Agente de recuperación de fugitivos
  222. Jugador (222), Chelsee - Estados Unidos - Maquilladora
  223. Jugador (223), Manfred - Estados Unidos - Probador de inteligencia artificial
  224. Jugador (224), Christian - Estados Unidos - Luchador profesional
  225. Jugador (225), Jerrad - Estados Unidos - Subgerente de operaciones de préstamos hipotecarios
  226. Jugador (226), Rachel - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
  227. Jugador (227), Nicole - Estados Unidos - Estudiante
  228. Jugador (228), Fabi - Estados Unidos - Estudiante
  229. Jugador (229), Alicia - Estados Unidos - Especialista en marketing global
  230. Jugador (230), Max - Estados Unidos - Bartender
  231. Jugador (231), Chad - Estados Unidos - Conductor de camión
  232. Jugador (232), Emily - Estados Unidos - Profesora de primaria
  233. Jugador (233), Donna - Estados Unidos - Consultora retirada en software educativo
  234. Jugador (234), Kristina - Estados Unidos - Directora adjunta en departamento universitario
  235. Jugador (235), Giovanni - Estados Unidos - Jugador de béisbol
  236. Jugador (236), Brooklyn - Estados Unidos - Ama de casa
  237. Jugador (237), Danny - Estados Unidos - Profesor de danza
  238. Jugador (238), Jean - Estados Unidos - Docente
  239. Jugador (239), Brittney - Estados Unidos - Educadora en escuela pública
  240. Jugador (240), Wolfgang - Estados Unidos - Empresario
  241. Jugador (241), Yaimee - Estados Unidos - Gerente de recursos humanos
  242. Jugador (242), Kyle - Estados Unidos - Profesional de desarrollo en ONG
  243. Jugador (243), Caroline - Reino Unido - Agente de alquileres
  244. Jugador (244), Nick - Estados Unidos - Terapeuta respiratorio
  245. Jugador (245), Edwina - Estados Unidos - Enfermera registrada
  246. Jugador (246), Mark - Estados Unidos - Jubilado
  247. Jugador (247), Grace - Estados Unidos - Agente inmobiliaria, tutora y niñera
  248. Jugador (248), Vicki - Estados Unidos - Consultora
  249. Jugador (249), Roma - Estados Unidos - Creadora de contenido de recetas y gastronomía
  250. Jugador (250), Vega - Estados Unidos - Gerente de proyectos
  251. Jugador (251), Joel - Estados Unidos - Planificador financiero
  252. Jugador (252), Katherine - Reino Unido - Gerente de proyectos
  253. Jugador (253), Jasmine - Estados Unidos - Propietaria de negocio
  254. Jugador (254), Lea - Estados Unidos - Administradora retirada, gestora de operaciones y editora
  255. Jugador (255), Larissa - Estados Unidos - Coordinadora de recepción y gestora de redes sociales
  256. Jugador (256), Jordy - Alemania - Doctoranda en inmunología
  257. Jugador (257), Tin - Vietnam - Director de ciberseguridad automotriz
  258. Jugador (258), KK - Estados Unidos - Encargada de comedor escolar
  259. Jugador (259), Tanisia - Estados Unidos - Agente inmobiliaria y propietaria de club de fútbol
  260. Jugador (261), Steven - Estados Unidos - Empresario
  261. Jugador (262), Azaria - Estados Unidos - Influencer
  262. Jugador (263), Kelly - Estados Unidos - Jugadora profesional de fútbol americano, EMT y entrenadora física
  263. Jugador (264), Ram - Estados Unidos - Especialista en resolución de cuentas
  264. Jugador (265), Nate - Estados Unidos - Cartero
  265. Jugador (266), Laura - Reino Unido - Nutricionista animal
  266. Jugador (267), Joseph - Estados Unidos - Juez instructor
  267. Jugador (268), Luis - Estados Unidos - Paramédico
  268. Jugador (269), Kasone - Estados Unidos - Gerente de producto en medios deportivos
  269. Jugador (270), Monica - Estados Unidos - Gerente de imágenes diagnósticas
  270. Jugador (271), Lucy - Reino Unido - Técnica en extensiones de cabello
  271. Jugador (272), Ryan - Estados Unidos - Encargado principal de productos lácteos
  272. Jugador (273), Tessa - Estados Unidos - Gerente de ventas territoriales
  273. Jugador (274), Calvin - Estados Unidos - Gerente de proyectos de construcción
  274. Jugador (275), Bella - Estados Unidos - Ama de casa
  275. Jugador (276), Brittaney - Estados Unidos - Estudiante
  276. Jugador (277), Brad - Estados Unidos - Docente y entrenador
  277. Jugador (278), Marty - Estados Unidos - Jubilado
  278. Jugador (279), Dylan - Estados Unidos - Banquero
  279. Jugador (280), Allison - Estados Unidos - Modelo
  280. Jugador (281), Ashleigh - Reino Unido - Peluquera
  281. Jugador (282), Zim - Estados Unidos - Auxiliar administrativo
  282. Jugador (283), Jeffrey - Estados Unidos - Asistente ejecutivo
  283. Jugador (284), Alfie - Reino Unido - Subgerente de instalaciones
  284. Jugador (285), Bryce - Estados Unidos - Técnico en rehabilitación
  285. Jugador (286), Blake - Estados Unidos - Estudiante
  286. Jugador (287), Aaliyah - Estados Unidos - Bartender
  287. Jugador (288), Ariela - Estados Unidos - Jugadora profesional de futbol y barista
  288. Jugador (289), Sian - Reino Unido - Trabajadora autónoma
  289. Jugador (290), Shreco - Estados Unidos - Docente de primaria
  290. Jugador (291), Gail - Estados Unidos - Docente retirada de educación especial
  291. Jugador (292), Holly - Estados Unidos - Asistente dental
  292. Jugador (293), Ryan - Estados Unidos - Gerente de desarrollo de negocios
  293. Jugador (294), Christopher - Estados Unidos - Gerente de recepción
  294. Jugador (295), Levi - Estados Unidos - Bombero y propietario de empresa constructora
  295. Jugador (296), Steve - Estados Unidos - Carpintero
  296. Jugador (297), Carlo - Reino Unido - Ejecutivo bancario y líder de ventas
  297. Jugador (298), Debs - Reino Unido - Creadora de contenido
  298. Jugador (299), Cymber - Estados Unidos - Asistente médica
  299. Jugador (299), Cymber - Estados Unidos - Asistente médica
  300. Jugador (300), Wesley - Estados Unidos - Bartender
  301. Jugador (301), Jason - Estados Unidos - Conductor de autobús escolar
  302. Jugador (302), Dajah - Estados Unidos - Agente de la ley
  303. Jugador (303), Chelly - Estados Unidos - Diseñadora de interiores
  304. Jugador (304), Ayanna - Estados Unidos - Técnica quirúrgica
  305. Jugador (305), Joshua - Estados Unidos - Entrenador
  306. Jugador (306), Monique - Estados Unidos - Empresaria y filántropa
  307. Jugador (307), Gabriel - Brasil - Actor
  308. Jugador (308), Jane - Estados Unidos - Vendedora farmacéutica y profesora universitaria
  309. Jugador (309), Yasheka - Estados Unidos - Coach de relaciones
  310. Jugador (310), Julia - Estados Unidos - Veterana militar
  311. Jugador (311), Hannah - Reino Unido - Docente
  312. Jugador (312), Kendra - Estados Unidos - Coordinadora de resolución de cuentas
  313. Jugador (313), Shereen - Estados Unidos - Entrenadora personal
  314. Jugador (314), Brendan - Estados Unidos - Docente
  315. Jugador (315), Chet - Estados Unidos - Director escolar
  316. Jugador (316), Presley - Estados Unidos - Agente inmobiliario
  317. Jugador (317), Webster - Estados Unidos - Ingeniero tecnológico
  318. Jugador (318), Chris - Estados Unidos - Veterano del ejército
  319. Jugador (319), Avery - Estados Unidos - Auxiliar de salud integral
  320. Jugador (320), Timmy - Estados Unidos - Fundador y director ejecutivo
  321. Jugador (321), Chad - Estados Unidos - Analista de datos
  322. Jugador (322), Beau - Reino Unido - DJ e investigador paranormal
  323. Jugador (323), Anthony - Estados Unidos - Vendedor
  324. Jugador (324), Megan - Estados Unidos - Gerente de desarrollo territorial
  325. Jugador (325), Ashton - Estados Unidos - Técnico en control de plagas
  326. Jugador (326), Jason - Estados Unidos - Ejecutivo en salud conductual
  327. Jugador (327), Kate - Reino Unido - Entrenadora física
  328. Jugador (328), B.J. - Estados Unidos - Fisioterapeuta
  329. Jugador (329), Rahel - Estados Unidos - Administradora de salud
  330. Jugador (330), Al - Estados Unidos - Capitán de policía retirado
  331. Jugador (331), Blake - Estados Unidos - Repartidor
  332. Jugador (332), Jacket - Estados Unidos - Empresario de coctelería
  333. Jugador (333), KB - Omán - Especialista sénior en contratación y adquisiciones
  334. Jugador (334), Hannah - Estados Unidos - Vendedora de autos
  335. Jugador (335), Tadia - Estados Unidos - Jueza
  336. Jugador (336), Natalie - Estados Unidos - Conferencista
  337. Jugador (337), Shawna - Estados Unidos - Técnica veterinaria
  338. Jugador (338), Nick - Reino Unido - Ingeniero de software
  339. Jugador (339), Thomas - Reino Unido - Estudiante de doctorado
  340. Jugador (340), Jasper - Reino Unido - Ingeniero de software
  341. Jugador (341), Seb - Reino Unido - Estudiante de doctorado y entrenador de remo
  342. Jugador (342), Darryl - Estados Unidos - Ejecutivo en seguridad
  343. Jugador (343), Julia - Reino Unido - Instructora de fitness y coach en salud
  344. Jugador (344), Chris - Estados Unidos - Técnico de laboratorio de ortodoncia
  345. Jugador (345), Sebastian - Estados Unidos - Músico y padre
  346. Jugador (346), Drake - Estados Unidos - Docente y conductor de autobús
  347. Jugador (347), Brittany - Estados Unidos - Gerente de marketing y desarrollo de negocios
  348. Jugador (348), Sam - Estados Unidos - Gerente de cuentas industriales
  349. Jugador (349), Danny - Estados Unidos - Representante de ventas
  350. Jugador (350), Roger - Estados Unidos - Docente
  351. Jugador (351), Debby - Estados Unidos - Corredora de bienes raíces
  352. Jugador (352), Samantha - Estados Unidos - Coordinadora sénior de viajes y hospitalidad
  353. Jugador (353), Alli - Estados Unidos - Piloto
  354. Jugador (354), Shea - Reino Unido - Plomero
  355. Jugador (355), Nick - Estados Unidos - Gerente de producto
  356. Jugador (356), Jasmine - Reino Unido - Streamer y vlogger
  357. Jugador (357), Jamie - Estados Unidos - Rabino
  358. Jugador (358), Nia - Estados Unidos - Empresaria
  359. Jugador (359), J.W. - Estados Unidos - Docente suplente y Santa Claus en centro comercial
  360. Jugador (360), Hanna - Estados Unidos - Gerente de marketing
  361. Jugador (361), Faith - Estados Unidos - Enfermera registrada
  362. Jugador (362), Sarah - Estados Unidos - Promotora y cantautora
  363. Jugador (363), Tasha - Estados Unidos - Artista y productora de desfiles de moda
  364. Jugador (364), Jackie - Suecia - Asistente dental
  365. Jugador (365), Humberto - Estados Unidos - Gerente de cuentas retirado
  366. Jugador (366), Chad - Reino Unido - Actor y artista
  367. Jugador (367), Marino - Estados Unidos - Vendedor
  368. Jugador (368), Tessa - Estados Unidos - Ejecutiva de cuentas
  369. Jugador (369), Zoe - Estados Unidos - Porrista de la NFL
  370. Jugador (370), Curt - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces
  371. Jugador (371), Michael - Reino Unido - Coach de vida
  372. Jugador (372), Renea - Estados Unidos - Mesera y asistente de cuidado personal
  373. Jugador (373), Carter - Estados Unidos - Consultor de gestión
  374. Jugador (374), Timmy - Reino Unido - Podcaster
  375. Jugador (375), Christopher - Nueva Zelanda - Diseñador gráfico
  376. Jugador (376), Nicholas - Estados Unidos - Vendedor de productos de plomería
  377. Jugador (377), Colleen - Estados Unidos - Asistente de recaudación de fondos y productora de eventos
  378. Jugador (378), Justin - Estados Unidos - Ingeniero de redes
  379. Jugador (379), Michael - Estados Unidos - Agente inmobiliario
  380. Jugador (380), Rachel - Reino Unido - Creadora de contenido de viajes
  381. Jugador (381), James - Estados Unidos - Estilista
  382. Jugador (382), Darrell - Estados Unidos - Fabricante de herramientas
  383. Jugador (383), Emily - Estados Unidos - Diseñadora 3D
  384. Jugador (384), Swapna - Reino Unido - Enfermera de quirófano sénior
  385. Jugador (385), Emily - Estados Unidos - Científica de datos
  386. Jugador (386), Anya - Reino Unido - Enfermera y esteticista
  387. Jugador (387), Savannah - Puerto Rico - Entrenadora personal en línea
  388. Jugador (388), Lloyd - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces comerciales
  389. Jugador (389), Bishop - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces comerciales
  390. Jugador (390), Dalton - Estados Unidos - Mesero
  391. Jugador (391), Shain - Canadá - Mesero y cajero
  392. Jugador (392), Anthony - Estados Unidos - Mecánico automotriz
  393. Jugador (393), Erin - Estados Unidos - Líder de ventas
  394. Jugador (394), Heidi - Estados Unidos - Ingeniera
  395. Jugador (395), Jenny - Estados Unidos - Analista de conducta aplicada
  396. Jugador (396), Stina - Reino Unido - Psicoterapeuta
  397. Jugador (397), Ally - Estados Unidos - Estudiante
  398. Jugador (398), Trinity - Estados Unidos - Venta minorista
  399. Jugador (399), Jannah - Estados Unidos - Contadora
  400. Jugador (400), Jimmy - Estados Unidos - Tatuador
  401. Jugador (401), Steven - Estados Unidos - Consejero residencial
  402. Jugador (402), Kevin - Estados Unidos - Bombero
  403. Jugador (403), Shahn - Estados Unidos - Consultor de gestión
  404. Jugador (404), Jocelyn - Estados Unidos - Consejera escolar
  405. Jugador (405), Anlenie - Estados Unidos - Enfermera
  406. Jugador (406), Shannon - Reino Unido - Artista
  407. Jugador (407), Shekinah - Estados Unidos - Ejecutiva de medios
  408. Jugador (408), Alexander - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces
  409. Jugador (409), Claire - Estados Unidos - Analista de datos
  410. Jugador (410), Isaiah - Estados Unidos - Guardia de seguridad
  411. Jugador (411), Rob - Noruega - Conductor de autobús e influencer
  412. Jugador (412), AJ - Estados Unidos - Enfermero anestesista
  413. Jugador (413), Collin - Estados Unidos - Pastor
  414. Jugador (414), Michieko - Canadá - Asociada de finanzas
  415. Jugador (415), Eric - Estados Unidos - Estudiante de diseño de videojuegos
  416. Jugador (416), Karen - Estados Unidos - Trabajadora social jubilada
  417. Jugador (417), Greg - Estados Unidos - Ventas médicas
  418. Jugador (418), Jay - Estados Unidos - Tatuador
  419. Jugador (419), Lou Ann - Estados Unidos - Entrenadora de porristas jubilada
  420. Jugador (420), Vanessa - Estados Unidos - Ama de casa
  421. Jugador (421), Doua - Estados Unidos - Analista de recursos humanos
  422. Jugador (422), Kris - Estados Unidos - Docente en escuela pública
  423. Jugador (423), Beth - Estados Unidos - Consultora
  424. Jugador (424), Constance - Reino Unido - Directora de estrategia
  425. Jugador (425), Will - Estados Unidos - Artista
  426. Jugador (426), Preston - Estados Unidos - Agente inmobiliario
  427. Jugador (427), Julia - Estados Unidos - Ecografista
  428. Jugador (428), Robin - Canadá - Directora de gestión de rendimientos
  429. Jugador (429), Dylana - Estados Unidos - Entusiasta de la supervivencia
  430. Jugador (430), Destin - Estados Unidos - Director ejecutivo
  431. Jugador (431), Raul - Reino Unido - Creador de contenido
  432. Jugador (432), Jacob - Reino Unido - Creador de contenido
  433. Jugador (433), Chandra - Estados Unidos - Enfermera
  434. Jugador (434), Jamie - Reino Unido - Presentador de ring
  435. Jugador (435), Daniel - Estados Unidos - Contratista
  436. Jugador (436), Dylan - Canadá - Consultor empresarial
  437. Jugador (437), Karim - Australia - Propietario de gimnasio
  438. Jugador (438), Matt - Reino Unido - Gerente de cuentas
  439. Jugador (439), Faris - Reino Unido - Atleta
  440. Jugador (440), Gemma - Reino Unido - Profesional en marketing
  441. Jugador (441), Kyle - Estados Unidos - Gerente de operaciones de mercado
  442. Jugador (442), Gigi - Estados Unidos - Asistente legal
  443. Jugador (443), Julissa - Estados Unidos - Trabajadora autónoma
  444. Jugador (444), Austin - Estados Unidos - Impresión
  445. Jugador (445), Corey - Estados Unidos - Pastor
  446. Jugador (446), Cindy - Estados Unidos - Docente suplente
  447. Jugador (447), Rachel - Estados Unidos - Contadora
  448. Jugador (448), Toresha - Estados Unidos - Empresaria
  449. Jugador (449), Ben - Estados Unidos - Entrenador de béisbol y exjugador profesional
  450. Jugador (450), Michelle - Estados Unidos - Directora de funeraria y embalsamadora
  451. Jugador (451), Mackenzie - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
  452. Jugador (452), Mel - Estados Unidos - Estudiante
  453. Jugador (453), Chicko - Estados Unidos - Gerente de ventas
  454. Jugador (454), Anusheh - Emiratos Árabes Unidos - Ejecutiva de marketing y estrategia
  455. Jugador (455), Isaac - Australia - Profesional de medios
  456. Jugador (456), Ernest - Estados Unidos - Abogado

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC