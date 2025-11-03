La segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío” (“Squid Game: The Challenge”) reúne a 456 concursantes de todos los rincones del planeta, dispuestos a competir por un premio del mismo número referencial, 4.56 millones de dólares. Inspirada en la serie que le dio un Premio Emmy a Lee Jung-Jae, Netflix continúa con el reality show el 4 de noviembre y trae nuevos participantes de diversas edades, orígenes y profesiones, desde artistas y deportistas hasta docentes, médicos y creadores digitales, que te señalaremos a continuación.

¿De qué pa íses son los pa rtici pa ntes de “El juego del c a l a m a r: el des a fío”, Tem p or a d a 2?

En la segunda temporada del reality, la convocatoria de Netflix incluye competidores de América Latina (solamente México y Brasil), Europa, Asia, Oceanía y Medio Oriente, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, México, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Suecia, entre otros. ​

¿Quiénes son los p rinci pa les com p etidores de “El juego del c a l a m a r: el des a fío”, Tem p or a d a 2?

Estos son algunos de los jugadores más importantes de la competencia. Su presentación se verá en los primeros episodios del reality.

Azaria (Jugador 262)

Azaria, tiene 21 años y su digno zodiacal es cáncer, es una influencer de Florida, Estados Unidos. Se independizó a los 16 años y ama el paracaidismo.

Bryce (Jugador 285)

Bryce, tiene 21 años y su signo zodiacal es acuario. Ejerce como técnico en rehabilitación de Tennessee, Estados Unidos. Una de sus anécdotas personales es su imposibilidad física para comer hot dogs, debido a un percance traumático de su infancia.

Blake (Jugador 286)

Blake, de 21 años y signo acuario, es estudiante de Tennessee, Estados Unidos. Se define por un temor peculiar: siente pánico a las tijeras.

Timmy (Jugador 374)

Timmy, tiene 21 años y es capricornio. Se desempeña como podcaster en Inglaterra, Reino Unido. Nació prematuramente, a los siete meses, lo que inspiró en él una visión positiva y resiliente.

Frederick (Jugador 142)

Frederick es el jugador 142 de la segunda temporada de "El juego del calamar: el desafío". (Foto: Netflix)

Frederick, el veterano de 77 años, de signo tauro, es profesor de contabilidad y coach profesional de Georgia, Estados Unidos. Se considera amante del baile de salón y del levantamiento de pesas, ejemplo de su vitalidad.

List a com p let a de pa rtici pa ntes de “El juego del c a l a m a r: El des a fío”, Tem p or a d a 2

A continuación, se enumeran los nombre de los 456 jugadores que compiten en el reality de Netflix.

Jugador (001), Sage - Estados Unidos - Asistente médica Jugador (002), Priscilla - Estados Unidos - Modelo y asistente administrativa Jugador (003), Alicia - Estados Unidos - Propietaria de una escuela de artes marciales Jugador (004), Joseph - Estados Unidos - Vendedor de autos Jugador (005), Katherine - Estados Unidos - Gerente de cumplimiento Jugador (006), Ennis - Estados Unidos - Técnico retirado de desactivación de explosivos Jugador (007), Matiaz - Estados Unidos - Asistente de terapeuta Jugador (008), Steve - Reino Unido - Carnicero Jugador (009), Lauren - Estados Unidos - Asesora financiera Jugador (010), Olugbenga - Estados Unidos - Estudiante de posgrado Jugador (011), Star - Estados Unidos - Bióloga molecular Jugador (12), Wyatt - Estados Unidos - Productor de videos musicales Jugador (013), Joy - Estados Unidos - Docente Jugador (014), Hayley - Reino Unido - Esteticista y sobrecargo de yates Jugador (015), Rachel - Irlanda - Farmacéutica Jugador (016), Sydney - Estados Unidos - Maquillista Jugador (017), Vanessa - Canadá - Pescadora de langostas Jugador (018), Anthony - Estados Unidos - Fotógrafo Jugador (019), Leon - Estados Unidos - Corredor de autos Jugador (020), Jonathan - Estados Unidos - Vendedor regional Jugador (021), Marcus - Estados Unidos - Propietario de gimnasio Jugador (022), Katie - Estados Unidos - Responsable de recaudación de fondos Jugador (023), Tony - Estados Unidos - Agente inmobiliario y reclutador Jugador (024), Peter - Estados Unidos - Comediante de stand up Jugador (025), Simon - Reino Unido - Oficial del ejército retirado Jugador (026), Debbie - Estados Unidos - Jubilada Jugador (027), Sean - Estados Unidos - Consultor Jugador (028), Maria - Estados Unidos - Ama de casa y referente inmobiliaria Jugador (029), Julia - Estados Unidos - Propietaria de estudio de danza y niñera Jugador (030), Tyler - Estados Unidos - Desarrollador de juegos independientes Jugador (031), Theo - Estados Unidos - Gerente de telecomunicaciones Jugador (032), Jeremiah - Estados Unidos - Gerente de ventas y propietario de pequeña empresa Jugador (033), Jacob - Estados Unidos - Coordinador de marketing y camarero Jugador (034), Chris - Estados Unidos - Farmacéutico Jugador (035), Scott - Estados Unidos - Instalador de señalización Jugador (036), Glyn - Reino Unido - Diácono en formación Jugador (037), Tina - Reino Unido - Jubilada Jugador (038), Bethany - Estados Unidos - Administradora de oficina Jugador (039), Dhruv - Estados Unidos - Químico analítico Jugador (040), Erik - Estados Unidos - Camarero Jugador (041), Brittani - Estados Unidos - Camarera y bartender Jugador (042), Michael - Canadá - CEO y fundador de una plataforma de tecnología Jugador (043), Lydia - Estados Unidos - Profesora de música Jugador (044), Enrique - México - Agente inmobiliario Jugador (45), Abby - Estados Unidos - Productora de video Jugador (046), Kendrick - Estados Unidos - Corredor de seguros Jugador (047), Cameron - Estados Unidos - Enfermero registrado Jugador (048), Reagan - Estados Unidos - Coordinadora de spa Jugador (049), Idris - Estados Unidos - Contador Jugador (050), Anthony - Estados Unidos - Consultor en ventas de vinos y licores Jugador (051), Gabby - Estados Unidos - Terapeuta del lenguaje Jugador (052), Robin - Estados Unidos - Docente y dueña de negocio de globos Jugador (053), Larry - Estados Unidos - Ejecutivo de cuentas Jugador (054), Gwen - Estados Unidos - Mesera y reportera deportiva Jugador (055), Phil - Reino Unido - Jefe de guardia Jugador (056), Bob - Estados Unidos - Jubilado Jugador (057), ShaMere - Estados Unidos - Asistente médica certificada Jugador (058), Jesse - Estados Unidos - Músico y dirigente de organización sin fines de lucro Jugador (059), Peter - Estados Unidos - Empresario Jugador (060), Takeyah - Estados Unidos - Enfermera Jugador (061), Davie - Estados Unidos - Peluquero y propietario de salón Jugador (62), Annie - Reino Unido - Terapeuta del lenguaje Jugador (63), Simon - Reino Unido - Jardinero de campo de golf Jugador (064), Alice - Reino Unido - Barista Jugador (065), Jessica - Estados Unidos - Tatuadora Jugador (066), Jando - Reino Unido - Creador de contenido Jugador (067), George - Estados Unidos - Director escolar Jugador (068), Dina - Estados Unidos - Instructora de fitness Jugador (069), Joan - Australia - Gerente de operaciones Jugador (070), Raina - Estados Unidos - Analista de consumo Jugador (071), Olga - Estados Unidos - Química Jugador (072), Perla - Estados Unidos - Modelo Jugador (73), Dylan - Estados Unidos - Asistente de educación especial Jugador (074), Bethany - Estados Unidos - Estudiante de posgrado Jugador (075), Natalie - Estados Unidos - Intérprete de lengua de señas Jugador (076), Marcus - Estados Unidos - Creador de contenido y cineasta Jugador (077), Susan - Estados Unidos - Jefa de enfermería en salud pública Jugador (078), Caroline - Estados Unidos - Jubilada Jugador (079), Jeff - Estados Unidos - Ejecutivo de ventas Jugador (080), Ashley - Estados Unidos - Directora de marketing para ONG y eventos Jugador (081), Damian - Reino Unido - Empresario Jugador (082), Heath - Estados Unidos - Policía Jugador (083), Sonia - Estados Unidos - Higienista dental Jugador (084), Bridget - Estados Unidos - Niñera Jugador (085), Alfie - Reino Unido - DJ Jugador (086), Nicholas - Estados Unidos - Bombero Jugador (087), Law - Estados Unidos - Profesor Jugador (088), Enrique - México - Obstetra y ginecólogo Jugador (089), Michael - Estados Unidos - Músico Jugador (090), Mariam - Estados Unidos - Mesera Jugador (091), Denise - Estados Unidos - Jubilada Jugador (092), Amanda - Estados Unidos - Directora de marketing y profesora Jugador (093), Nike - Estados Unidos - Vendedor Jugador (094), Cory - Estados Unidos - Ejecutivo de banca privada Jugador (095), Carol - Estados Unidos - Jubilada Jugador (096), Kevin - Estados Unidos - Emprendedor Jugador (097), Sean - Irlanda - Creador de contenido Jugador (098), Matthew - Estados Unidos - Agente del orden público Jugador (099), Melissa - Estados Unidos - Enfermera registrada Jugador (100), Mark - Estados Unidos - Representante de atención al cliente Jugador (101), Blair - Estados Unidos - Director de ventas Jugador (102), Emilie - Estados Unidos - Directora ejecutiva (CEO) Jugador (103), Giovanna - Estados Unidos - Administradora de propiedades Jugador (104), Michael - Reino Unido - Asistente de apoyo educativo Jugador (105), Jay - Estados Unidos - Guía de rafting de aguas rápidas Jugador (106), Lydia - Estados Unidos - Enfermera Jugador (107), Jackie - Estados Unidos - Bartender y comediante Jugador (108), Elisa - Estados Unidos - Entrenadora transformacional internacional Jugador (109), Britt - Estados Unidos - Estilista de celebridades y maquilladora Jugador (110), Melissa - Estados Unidos - Estilista Jugador (111), August - Estados Unidos - Asociado de hotelería Jugador (112), Indy Lee - Estados Unidos - Gerente de reclutamiento Jugador (113), Alexander - Canadá - Creador de contenido y exjugador profesional de baloncesto Jugador (114), Angie - Estados Unidos - Fotógrafa de marca Jugador (115), Slate - Estados Unidos - Investigador clínico Jugador (116), Janica - Estados Unidos - Profesional en educación especial Jugador (117), Paul - Estados Unidos - Músico y profesor de música Jugador (118), Jonti - Australia - Bartender Jugador (119), Selena - Canadá - Estudiante Jugador (120), Pye - Estados Unidos - Gerente de tecnología de la información en salud Jugador (121), Skye - Estados Unidos - Empresaria Jugador (122), Dominic - Estados Unidos - Gerente de proyectos Jugador (123), Bradley - Estados Unidos - Gerente de comunicaciones Jugador (124), Tommy - Estados Unidos - Profesor de educación física Jugador (125), Dimitri - Estados Unidos - Profesor de secundaria Jugador (126), Ia - Estados Unidos - Analista de riesgos Jugador (127), Timmy - Estados Unidos - Electricista Jugador (128), Jamie - Reino Unido - Vendedor de autos Jugador (129), John - Estados Unidos - Propietario de agencia de marketing Jugador (130), Tamara - Estados Unidos - Vicepresidenta de relaciones públicas y redes sociales Jugador (131), Dallas - Estados Unidos - Oficial de policía Jugador (132), Morgan - Estados Unidos - Mesera Jugador (133), Noah - Estados Unidos - Estudiante de doctorado Jugador (134), Ajhia - Estados Unidos - Sobrecargo y entrenadora personal Jugador (135), Victoria - Estados Unidos - Jubilada Jugador (136), Duncan - Reino Unido - Publicista Jugador (137), Dan - Estados Unidos - Prestamista y enlace escolar Jugador (138), Taylor - Estados Unidos - Modelo Jugador (139), John - Estados Unidos - Vendedor de tecnología y coach de relaciones Jugador (140), Debbie - Estados Unidos - Vendedora de publicidad Jugador (141), Gary - Estados Unidos - Agricultor de espárragos Jugador (142), Frederick - Estados Unidos - Profesor de contabilidad y coach profesional Jugador (143), Latrice - Estados Unidos - Agente inmobiliaria Jugador (144), Rashad - Estados Unidos - Creador de contenido Jugador (145), Bob - Estados Unidos - Agente inmobiliario Jugador (146), Jonny Bravo - Reino Unido - Inversionista Jugador (147), Jeremy - Estados Unidos - Artista Jugador (148), Derek - Estados Unidos - Empresario Jugador (149), Keyila - Estados Unidos - Mesera Jugador (150), Asia - Estados Unidos - Mesera y diseñadora de interiores Jugador (151), Ryan - Estados Unidos - Camionero Jugador (152), Viper - Estados Unidos - DJ y entrenador de SoulCycle Jugador (153), Austin - Estados Unidos - Vendedor de equipo médico Jugador (154), Sophie - Reino Unido - Titiritera Jugador (155), Connor - Estados Unidos - Artista de circo Jugador (156), Hank - Estados Unidos - Ejecutivo de cuentas farmacéuticas Jugador (157), DJ - Estados Unidos - Cineasta Jugador (158), Taylor - Estados Unidos - Ejecutiva de cuentas de relaciones públicas Jugador (159), Kara - Estados Unidos - Ingeniera química Jugador (160), Preston - Estados Unidos - Comerciante de madera Jugador (161), Steven - Estados Unidos - Músico Jugador (162), Ryan - Estados Unidos - Tatuador Jugador (163), Jody - Estados Unidos - Docente, conductora de autobús y entrenadora Jugador (164), Bryant - Estados Unidos - Estudiante de doctorado Jugador (165), Zach - Estados Unidos - Músico y carpintero Jugador (166), Alexander - Estados Unidos - Empleado de licorería Jugador (167), Payton - Estados Unidos - Asistente de ventas de arrendamiento Jugador (168), Mark - Estados Unidos - Asesor de seguridad Jugador (169), Zachary - Estados Unidos - Empresario Jugador (170), Agnes - Estados Unidos - Analista financiera sénior Jugador (171), Pam - Australia - Profesora Jugador (172), Leon - Japón - Futbolista freestyle Jugador (173), Amun - Reino Unido - Ingeniero de servicio Jugador (174), Zohra - Canadá - Ingeniera eléctrica Jugador (175), Mary - Estados Unidos - Agente inmobiliaria Jugador (176), Penny - Estados Unidos - Corredora de bienes raíces Jugador (177), Andy - Estados Unidos - Gerente de marketing de influencers Jugador (178), Henry - Estados Unidos - Desarrollador de videojuegos móviles Jugador (179), Samia - Reino Unido - Directora de empresa de renovación de inmuebles Jugador (180), Jorell - Estados Unidos - Gerente de ventas Jugador (181), Manel - Estados Unidos - Especialista en marketing Jugador (182), Harry - Australia - Vendedor Jugador (183), Steven - Estados Unidos - Jugador profesional de póker Jugador (184), Zach - Reino Unido - Consultor de ventas Jugador (185), Colt - Estados Unidos - Profesional de transporte de mercancías Jugador (186), Sheri - Reino Unido - Representante de ventas de productos de salud Jugador (187), Justin - Estados Unidos - Gerente de restaurante Jugador (188), Travv - Estados Unidos - YouTuber y comprador de Instacart Jugador (189), Batoul - Estados Unidos - Enfermera registrada Jugador (190), Jaz - Estados Unidos - Gestora de casos Jugador (191), Cheryl - Estados Unidos - Florista Jugador (192), Ash - Reino Unido - Gerente nacional de cuentas Jugador (193), Lizzie - Estados Unidos - Podcaster, estilista y madre Jugador (194), Philip - Estados Unidos - Terapeuta de masaje deportivo Jugador (195), Maria - Estados Unidos - Asistente administrativa Jugador (196), Hollin - Estados Unidos - Candidata a doctorado en psicología Jugador (197), Marlon - Estados Unidos - Instructor en Walmart Academy Jugador (198), Mike - Estados Unidos - Recolector y reciclador Jugador (199), Kaitlyn - Estados Unidos - Gerente de tienda Jugador (200), Tatiana - Canadá - Soldado de las Fuerzas Armadas Canadienses Jugador (201), Parker - Estados Unidos - Deportista profesional retirado Jugador (202), Whitney - Estados Unidos - Tatuadora y DJ Jugador (203), Tiffany - Estados Unidos - Diseñadora Jugador (204), Elizabeth - Estados Unidos - Jubilada Jugador (205), Ida - Estados Unidos - Enfermera Jugador (206), Kelsey - Estados Unidos - Fotógrafa Jugador (207), Matt - Estados Unidos - Educador de vida silvestre Jugador (208), Donna - Estados Unidos - Enfermera especializada Jugador (209), Autumn - Estados Unidos - Enfermera especializada Jugador (210), Gigi - Estados Unidos - Trabajadora agrícola Jugador (211), Amy - Estados Unidos - Directora de educación temprana Jugador (212), Dazlyn - Estados Unidos - Especialista en marketing digital Jugador (213), Wedge - Reino Unido - Ejecutivo en inversiones y gestión de riesgos Jugador (214), Mindy - Estados Unidos - Gerente de implementación de software Jugador (215), Alicia - Estados Unidos - Cosmetóloga y docente Jugador (216), Nico - Estados Unidos - Jubilado Jugador (217), Ashara - Estados Unidos - Especialista en marketing y comunicaciones Jugador (218), Vikki - Reino Unido - Investigadora privada de fraudes Jugador (219), Tabitha - Estados Unidos - Especialista en adquisición de talento Jugador (220), Jakob - Estados Unidos - Escritor Jugador (221), Matt - Estados Unidos - Agente de recuperación de fugitivos Jugador (222), Chelsee - Estados Unidos - Maquilladora Jugador (223), Manfred - Estados Unidos - Probador de inteligencia artificial Jugador (224), Christian - Estados Unidos - Luchador profesional Jugador (225), Jerrad - Estados Unidos - Subgerente de operaciones de préstamos hipotecarios Jugador (226), Rachel - Estados Unidos - Agente inmobiliaria Jugador (227), Nicole - Estados Unidos - Estudiante Jugador (228), Fabi - Estados Unidos - Estudiante Jugador (229), Alicia - Estados Unidos - Especialista en marketing global Jugador (230), Max - Estados Unidos - Bartender Jugador (231), Chad - Estados Unidos - Conductor de camión Jugador (232), Emily - Estados Unidos - Profesora de primaria Jugador (233), Donna - Estados Unidos - Consultora retirada en software educativo Jugador (234), Kristina - Estados Unidos - Directora adjunta en departamento universitario Jugador (235), Giovanni - Estados Unidos - Jugador de béisbol Jugador (236), Brooklyn - Estados Unidos - Ama de casa Jugador (237), Danny - Estados Unidos - Profesor de danza Jugador (238), Jean - Estados Unidos - Docente Jugador (239), Brittney - Estados Unidos - Educadora en escuela pública Jugador (240), Wolfgang - Estados Unidos - Empresario Jugador (241), Yaimee - Estados Unidos - Gerente de recursos humanos Jugador (242), Kyle - Estados Unidos - Profesional de desarrollo en ONG Jugador (243), Caroline - Reino Unido - Agente de alquileres Jugador (244), Nick - Estados Unidos - Terapeuta respiratorio Jugador (245), Edwina - Estados Unidos - Enfermera registrada Jugador (246), Mark - Estados Unidos - Jubilado Jugador (247), Grace - Estados Unidos - Agente inmobiliaria, tutora y niñera Jugador (248), Vicki - Estados Unidos - Consultora Jugador (249), Roma - Estados Unidos - Creadora de contenido de recetas y gastronomía Jugador (250), Vega - Estados Unidos - Gerente de proyectos Jugador (251), Joel - Estados Unidos - Planificador financiero Jugador (252), Katherine - Reino Unido - Gerente de proyectos Jugador (253), Jasmine - Estados Unidos - Propietaria de negocio Jugador (254), Lea - Estados Unidos - Administradora retirada, gestora de operaciones y editora Jugador (255), Larissa - Estados Unidos - Coordinadora de recepción y gestora de redes sociales Jugador (256), Jordy - Alemania - Doctoranda en inmunología Jugador (257), Tin - Vietnam - Director de ciberseguridad automotriz Jugador (258), KK - Estados Unidos - Encargada de comedor escolar Jugador (259), Tanisia - Estados Unidos - Agente inmobiliaria y propietaria de club de fútbol Jugador (261), Steven - Estados Unidos - Empresario Jugador (262), Azaria - Estados Unidos - Influencer Jugador (263), Kelly - Estados Unidos - Jugadora profesional de fútbol americano, EMT y entrenadora física Jugador (264), Ram - Estados Unidos - Especialista en resolución de cuentas Jugador (265), Nate - Estados Unidos - Cartero Jugador (266), Laura - Reino Unido - Nutricionista animal Jugador (267), Joseph - Estados Unidos - Juez instructor Jugador (268), Luis - Estados Unidos - Paramédico Jugador (269), Kasone - Estados Unidos - Gerente de producto en medios deportivos Jugador (270), Monica - Estados Unidos - Gerente de imágenes diagnósticas Jugador (271), Lucy - Reino Unido - Técnica en extensiones de cabello Jugador (272), Ryan - Estados Unidos - Encargado principal de productos lácteos Jugador (273), Tessa - Estados Unidos - Gerente de ventas territoriales Jugador (274), Calvin - Estados Unidos - Gerente de proyectos de construcción Jugador (275), Bella - Estados Unidos - Ama de casa Jugador (276), Brittaney - Estados Unidos - Estudiante Jugador (277), Brad - Estados Unidos - Docente y entrenador Jugador (278), Marty - Estados Unidos - Jubilado Jugador (279), Dylan - Estados Unidos - Banquero Jugador (280), Allison - Estados Unidos - Modelo Jugador (281), Ashleigh - Reino Unido - Peluquera Jugador (282), Zim - Estados Unidos - Auxiliar administrativo Jugador (283), Jeffrey - Estados Unidos - Asistente ejecutivo Jugador (284), Alfie - Reino Unido - Subgerente de instalaciones Jugador (285), Bryce - Estados Unidos - Técnico en rehabilitación Jugador (286), Blake - Estados Unidos - Estudiante Jugador (287), Aaliyah - Estados Unidos - Bartender Jugador (288), Ariela - Estados Unidos - Jugadora profesional de futbol y barista Jugador (289), Sian - Reino Unido - Trabajadora autónoma Jugador (290), Shreco - Estados Unidos - Docente de primaria Jugador (291), Gail - Estados Unidos - Docente retirada de educación especial Jugador (292), Holly - Estados Unidos - Asistente dental Jugador (293), Ryan - Estados Unidos - Gerente de desarrollo de negocios Jugador (294), Christopher - Estados Unidos - Gerente de recepción Jugador (295), Levi - Estados Unidos - Bombero y propietario de empresa constructora Jugador (296), Steve - Estados Unidos - Carpintero Jugador (297), Carlo - Reino Unido - Ejecutivo bancario y líder de ventas Jugador (298), Debs - Reino Unido - Creadora de contenido Jugador (299), Cymber - Estados Unidos - Asistente médica Jugador (299), Cymber - Estados Unidos - Asistente médica Jugador (300), Wesley - Estados Unidos - Bartender Jugador (301), Jason - Estados Unidos - Conductor de autobús escolar Jugador (302), Dajah - Estados Unidos - Agente de la ley Jugador (303), Chelly - Estados Unidos - Diseñadora de interiores Jugador (304), Ayanna - Estados Unidos - Técnica quirúrgica Jugador (305), Joshua - Estados Unidos - Entrenador Jugador (306), Monique - Estados Unidos - Empresaria y filántropa Jugador (307), Gabriel - Brasil - Actor Jugador (308), Jane - Estados Unidos - Vendedora farmacéutica y profesora universitaria Jugador (309), Yasheka - Estados Unidos - Coach de relaciones Jugador (310), Julia - Estados Unidos - Veterana militar Jugador (311), Hannah - Reino Unido - Docente Jugador (312), Kendra - Estados Unidos - Coordinadora de resolución de cuentas Jugador (313), Shereen - Estados Unidos - Entrenadora personal Jugador (314), Brendan - Estados Unidos - Docente Jugador (315), Chet - Estados Unidos - Director escolar Jugador (316), Presley - Estados Unidos - Agente inmobiliario Jugador (317), Webster - Estados Unidos - Ingeniero tecnológico Jugador (318), Chris - Estados Unidos - Veterano del ejército Jugador (319), Avery - Estados Unidos - Auxiliar de salud integral Jugador (320), Timmy - Estados Unidos - Fundador y director ejecutivo Jugador (321), Chad - Estados Unidos - Analista de datos Jugador (322), Beau - Reino Unido - DJ e investigador paranormal Jugador (323), Anthony - Estados Unidos - Vendedor Jugador (324), Megan - Estados Unidos - Gerente de desarrollo territorial Jugador (325), Ashton - Estados Unidos - Técnico en control de plagas Jugador (326), Jason - Estados Unidos - Ejecutivo en salud conductual Jugador (327), Kate - Reino Unido - Entrenadora física Jugador (328), B.J. - Estados Unidos - Fisioterapeuta Jugador (329), Rahel - Estados Unidos - Administradora de salud Jugador (330), Al - Estados Unidos - Capitán de policía retirado Jugador (331), Blake - Estados Unidos - Repartidor Jugador (332), Jacket - Estados Unidos - Empresario de coctelería Jugador (333), KB - Omán - Especialista sénior en contratación y adquisiciones Jugador (334), Hannah - Estados Unidos - Vendedora de autos Jugador (335), Tadia - Estados Unidos - Jueza Jugador (336), Natalie - Estados Unidos - Conferencista Jugador (337), Shawna - Estados Unidos - Técnica veterinaria Jugador (338), Nick - Reino Unido - Ingeniero de software Jugador (339), Thomas - Reino Unido - Estudiante de doctorado Jugador (340), Jasper - Reino Unido - Ingeniero de software Jugador (341), Seb - Reino Unido - Estudiante de doctorado y entrenador de remo Jugador (342), Darryl - Estados Unidos - Ejecutivo en seguridad Jugador (343), Julia - Reino Unido - Instructora de fitness y coach en salud Jugador (344), Chris - Estados Unidos - Técnico de laboratorio de ortodoncia Jugador (345), Sebastian - Estados Unidos - Músico y padre Jugador (346), Drake - Estados Unidos - Docente y conductor de autobús Jugador (347), Brittany - Estados Unidos - Gerente de marketing y desarrollo de negocios Jugador (348), Sam - Estados Unidos - Gerente de cuentas industriales Jugador (349), Danny - Estados Unidos - Representante de ventas Jugador (350), Roger - Estados Unidos - Docente Jugador (351), Debby - Estados Unidos - Corredora de bienes raíces Jugador (352), Samantha - Estados Unidos - Coordinadora sénior de viajes y hospitalidad Jugador (353), Alli - Estados Unidos - Piloto Jugador (354), Shea - Reino Unido - Plomero Jugador (355), Nick - Estados Unidos - Gerente de producto Jugador (356), Jasmine - Reino Unido - Streamer y vlogger Jugador (357), Jamie - Estados Unidos - Rabino Jugador (358), Nia - Estados Unidos - Empresaria Jugador (359), J.W. - Estados Unidos - Docente suplente y Santa Claus en centro comercial Jugador (360), Hanna - Estados Unidos - Gerente de marketing Jugador (361), Faith - Estados Unidos - Enfermera registrada Jugador (362), Sarah - Estados Unidos - Promotora y cantautora Jugador (363), Tasha - Estados Unidos - Artista y productora de desfiles de moda Jugador (364), Jackie - Suecia - Asistente dental Jugador (365), Humberto - Estados Unidos - Gerente de cuentas retirado Jugador (366), Chad - Reino Unido - Actor y artista Jugador (367), Marino - Estados Unidos - Vendedor Jugador (368), Tessa - Estados Unidos - Ejecutiva de cuentas Jugador (369), Zoe - Estados Unidos - Porrista de la NFL Jugador (370), Curt - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces Jugador (371), Michael - Reino Unido - Coach de vida Jugador (372), Renea - Estados Unidos - Mesera y asistente de cuidado personal Jugador (373), Carter - Estados Unidos - Consultor de gestión Jugador (374), Timmy - Reino Unido - Podcaster Jugador (375), Christopher - Nueva Zelanda - Diseñador gráfico Jugador (376), Nicholas - Estados Unidos - Vendedor de productos de plomería Jugador (377), Colleen - Estados Unidos - Asistente de recaudación de fondos y productora de eventos Jugador (378), Justin - Estados Unidos - Ingeniero de redes Jugador (379), Michael - Estados Unidos - Agente inmobiliario Jugador (380), Rachel - Reino Unido - Creadora de contenido de viajes Jugador (381), James - Estados Unidos - Estilista Jugador (382), Darrell - Estados Unidos - Fabricante de herramientas Jugador (383), Emily - Estados Unidos - Diseñadora 3D Jugador (384), Swapna - Reino Unido - Enfermera de quirófano sénior Jugador (385), Emily - Estados Unidos - Científica de datos Jugador (386), Anya - Reino Unido - Enfermera y esteticista Jugador (387), Savannah - Puerto Rico - Entrenadora personal en línea Jugador (388), Lloyd - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces comerciales Jugador (389), Bishop - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces comerciales Jugador (390), Dalton - Estados Unidos - Mesero Jugador (391), Shain - Canadá - Mesero y cajero Jugador (392), Anthony - Estados Unidos - Mecánico automotriz Jugador (393), Erin - Estados Unidos - Líder de ventas Jugador (394), Heidi - Estados Unidos - Ingeniera Jugador (395), Jenny - Estados Unidos - Analista de conducta aplicada Jugador (396), Stina - Reino Unido - Psicoterapeuta Jugador (397), Ally - Estados Unidos - Estudiante Jugador (398), Trinity - Estados Unidos - Venta minorista Jugador (399), Jannah - Estados Unidos - Contadora Jugador (400), Jimmy - Estados Unidos - Tatuador Jugador (401), Steven - Estados Unidos - Consejero residencial Jugador (402), Kevin - Estados Unidos - Bombero Jugador (403), Shahn - Estados Unidos - Consultor de gestión Jugador (404), Jocelyn - Estados Unidos - Consejera escolar Jugador (405), Anlenie - Estados Unidos - Enfermera Jugador (406), Shannon - Reino Unido - Artista Jugador (407), Shekinah - Estados Unidos - Ejecutiva de medios Jugador (408), Alexander - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces Jugador (409), Claire - Estados Unidos - Analista de datos Jugador (410), Isaiah - Estados Unidos - Guardia de seguridad Jugador (411), Rob - Noruega - Conductor de autobús e influencer Jugador (412), AJ - Estados Unidos - Enfermero anestesista Jugador (413), Collin - Estados Unidos - Pastor Jugador (414), Michieko - Canadá - Asociada de finanzas Jugador (415), Eric - Estados Unidos - Estudiante de diseño de videojuegos Jugador (416), Karen - Estados Unidos - Trabajadora social jubilada Jugador (417), Greg - Estados Unidos - Ventas médicas Jugador (418), Jay - Estados Unidos - Tatuador Jugador (419), Lou Ann - Estados Unidos - Entrenadora de porristas jubilada Jugador (420), Vanessa - Estados Unidos - Ama de casa Jugador (421), Doua - Estados Unidos - Analista de recursos humanos Jugador (422), Kris - Estados Unidos - Docente en escuela pública Jugador (423), Beth - Estados Unidos - Consultora Jugador (424), Constance - Reino Unido - Directora de estrategia Jugador (425), Will - Estados Unidos - Artista Jugador (426), Preston - Estados Unidos - Agente inmobiliario Jugador (427), Julia - Estados Unidos - Ecografista Jugador (428), Robin - Canadá - Directora de gestión de rendimientos Jugador (429), Dylana - Estados Unidos - Entusiasta de la supervivencia Jugador (430), Destin - Estados Unidos - Director ejecutivo Jugador (431), Raul - Reino Unido - Creador de contenido Jugador (432), Jacob - Reino Unido - Creador de contenido Jugador (433), Chandra - Estados Unidos - Enfermera Jugador (434), Jamie - Reino Unido - Presentador de ring Jugador (435), Daniel - Estados Unidos - Contratista Jugador (436), Dylan - Canadá - Consultor empresarial Jugador (437), Karim - Australia - Propietario de gimnasio Jugador (438), Matt - Reino Unido - Gerente de cuentas Jugador (439), Faris - Reino Unido - Atleta Jugador (440), Gemma - Reino Unido - Profesional en marketing Jugador (441), Kyle - Estados Unidos - Gerente de operaciones de mercado Jugador (442), Gigi - Estados Unidos - Asistente legal Jugador (443), Julissa - Estados Unidos - Trabajadora autónoma Jugador (444), Austin - Estados Unidos - Impresión Jugador (445), Corey - Estados Unidos - Pastor Jugador (446), Cindy - Estados Unidos - Docente suplente Jugador (447), Rachel - Estados Unidos - Contadora Jugador (448), Toresha - Estados Unidos - Empresaria Jugador (449), Ben - Estados Unidos - Entrenador de béisbol y exjugador profesional Jugador (450), Michelle - Estados Unidos - Directora de funeraria y embalsamadora Jugador (451), Mackenzie - Estados Unidos - Agente inmobiliaria Jugador (452), Mel - Estados Unidos - Estudiante Jugador (453), Chicko - Estados Unidos - Gerente de ventas Jugador (454), Anusheh - Emiratos Árabes Unidos - Ejecutiva de marketing y estrategia Jugador (455), Isaac - Australia - Profesional de medios Jugador (456), Ernest - Estados Unidos - Abogado