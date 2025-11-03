La segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío” (“Squid Game: The Challenge”) reúne a 456 concursantes de todos los rincones del planeta, dispuestos a competir por un premio del mismo número referencial, 4.56 millones de dólares. Inspirada en la serie que le dio un Premio Emmy a Lee Jung-Jae, Netflix continúa con el reality show el 4 de noviembre y trae nuevos participantes de diversas edades, orígenes y profesiones, desde artistas y deportistas hasta docentes, médicos y creadores digitales, que te señalaremos a continuación.
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
¿De qué países son los participantes de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2?
En la segunda temporada del reality, la convocatoria de Netflix incluye competidores de América Latina (solamente México y Brasil), Europa, Asia, Oceanía y Medio Oriente, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, México, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Suecia, entre otros.
Newsletter Saltar Intro
¿Quiénes son los principales competidores de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2?
Estos son algunos de los jugadores más importantes de la competencia. Su presentación se verá en los primeros episodios del reality.
Azaria (Jugador 262)
Azaria, tiene 21 años y su digno zodiacal es cáncer, es una influencer de Florida, Estados Unidos. Se independizó a los 16 años y ama el paracaidismo.
Bryce (Jugador 285)
Bryce, tiene 21 años y su signo zodiacal es acuario. Ejerce como técnico en rehabilitación de Tennessee, Estados Unidos. Una de sus anécdotas personales es su imposibilidad física para comer hot dogs, debido a un percance traumático de su infancia.
Blake (Jugador 286)
Blake, de 21 años y signo acuario, es estudiante de Tennessee, Estados Unidos. Se define por un temor peculiar: siente pánico a las tijeras.
Timmy (Jugador 374)
Timmy, tiene 21 años y es capricornio. Se desempeña como podcaster en Inglaterra, Reino Unido. Nació prematuramente, a los siete meses, lo que inspiró en él una visión positiva y resiliente.
Frederick (Jugador 142)
Frederick, el veterano de 77 años, de signo tauro, es profesor de contabilidad y coach profesional de Georgia, Estados Unidos. Se considera amante del baile de salón y del levantamiento de pesas, ejemplo de su vitalidad.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Lista completa de participantes de “El juego del calamar: El desafío”, Temporada 2
A continuación, se enumeran los nombre de los 456 jugadores que compiten en el reality de Netflix.
- Jugador (001), Sage - Estados Unidos - Asistente médica
- Jugador (002), Priscilla - Estados Unidos - Modelo y asistente administrativa
- Jugador (003), Alicia - Estados Unidos - Propietaria de una escuela de artes marciales
- Jugador (004), Joseph - Estados Unidos - Vendedor de autos
- Jugador (005), Katherine - Estados Unidos - Gerente de cumplimiento
- Jugador (006), Ennis - Estados Unidos - Técnico retirado de desactivación de explosivos
- Jugador (007), Matiaz - Estados Unidos - Asistente de terapeuta
- Jugador (008), Steve - Reino Unido - Carnicero
- Jugador (009), Lauren - Estados Unidos - Asesora financiera
- Jugador (010), Olugbenga - Estados Unidos - Estudiante de posgrado
- Jugador (011), Star - Estados Unidos - Bióloga molecular
- Jugador (12), Wyatt - Estados Unidos - Productor de videos musicales
- Jugador (013), Joy - Estados Unidos - Docente
- Jugador (014), Hayley - Reino Unido - Esteticista y sobrecargo de yates
- Jugador (015), Rachel - Irlanda - Farmacéutica
- Jugador (016), Sydney - Estados Unidos - Maquillista
- Jugador (017), Vanessa - Canadá - Pescadora de langostas
- Jugador (018), Anthony - Estados Unidos - Fotógrafo
- Jugador (019), Leon - Estados Unidos - Corredor de autos
- Jugador (020), Jonathan - Estados Unidos - Vendedor regional
- Jugador (021), Marcus - Estados Unidos - Propietario de gimnasio
- Jugador (022), Katie - Estados Unidos - Responsable de recaudación de fondos
- Jugador (023), Tony - Estados Unidos - Agente inmobiliario y reclutador
- Jugador (024), Peter - Estados Unidos - Comediante de stand up
- Jugador (025), Simon - Reino Unido - Oficial del ejército retirado
- Jugador (026), Debbie - Estados Unidos - Jubilada
- Jugador (027), Sean - Estados Unidos - Consultor
- Jugador (028), Maria - Estados Unidos - Ama de casa y referente inmobiliaria
- Jugador (029), Julia - Estados Unidos - Propietaria de estudio de danza y niñera
- Jugador (030), Tyler - Estados Unidos - Desarrollador de juegos independientes
- Jugador (031), Theo - Estados Unidos - Gerente de telecomunicaciones
- Jugador (032), Jeremiah - Estados Unidos - Gerente de ventas y propietario de pequeña empresa
- Jugador (033), Jacob - Estados Unidos - Coordinador de marketing y camarero
- Jugador (034), Chris - Estados Unidos - Farmacéutico
- Jugador (035), Scott - Estados Unidos - Instalador de señalización
- Jugador (036), Glyn - Reino Unido - Diácono en formación
- Jugador (037), Tina - Reino Unido - Jubilada
- Jugador (038), Bethany - Estados Unidos - Administradora de oficina
- Jugador (039), Dhruv - Estados Unidos - Químico analítico
- Jugador (040), Erik - Estados Unidos - Camarero
- Jugador (041), Brittani - Estados Unidos - Camarera y bartender
- Jugador (042), Michael - Canadá - CEO y fundador de una plataforma de tecnología
- Jugador (043), Lydia - Estados Unidos - Profesora de música
- Jugador (044), Enrique - México - Agente inmobiliario
- Jugador (45), Abby - Estados Unidos - Productora de video
- Jugador (046), Kendrick - Estados Unidos - Corredor de seguros
- Jugador (047), Cameron - Estados Unidos - Enfermero registrado
- Jugador (048), Reagan - Estados Unidos - Coordinadora de spa
- Jugador (049), Idris - Estados Unidos - Contador
- Jugador (050), Anthony - Estados Unidos - Consultor en ventas de vinos y licores
- Jugador (051), Gabby - Estados Unidos - Terapeuta del lenguaje
- Jugador (052), Robin - Estados Unidos - Docente y dueña de negocio de globos
- Jugador (053), Larry - Estados Unidos - Ejecutivo de cuentas
- Jugador (054), Gwen - Estados Unidos - Mesera y reportera deportiva
- Jugador (055), Phil - Reino Unido - Jefe de guardia
- Jugador (056), Bob - Estados Unidos - Jubilado
- Jugador (057), ShaMere - Estados Unidos - Asistente médica certificada
- Jugador (058), Jesse - Estados Unidos - Músico y dirigente de organización sin fines de lucro
- Jugador (059), Peter - Estados Unidos - Empresario
- Jugador (060), Takeyah - Estados Unidos - Enfermera
- Jugador (061), Davie - Estados Unidos - Peluquero y propietario de salón
- Jugador (62), Annie - Reino Unido - Terapeuta del lenguaje
- Jugador (63), Simon - Reino Unido - Jardinero de campo de golf
- Jugador (064), Alice - Reino Unido - Barista
- Jugador (065), Jessica - Estados Unidos - Tatuadora
- Jugador (066), Jando - Reino Unido - Creador de contenido
- Jugador (067), George - Estados Unidos - Director escolar
- Jugador (068), Dina - Estados Unidos - Instructora de fitness
- Jugador (069), Joan - Australia - Gerente de operaciones
- Jugador (070), Raina - Estados Unidos - Analista de consumo
- Jugador (071), Olga - Estados Unidos - Química
- Jugador (072), Perla - Estados Unidos - Modelo
- Jugador (73), Dylan - Estados Unidos - Asistente de educación especial
- Jugador (074), Bethany - Estados Unidos - Estudiante de posgrado
- Jugador (075), Natalie - Estados Unidos - Intérprete de lengua de señas
- Jugador (076), Marcus - Estados Unidos - Creador de contenido y cineasta
- Jugador (077), Susan - Estados Unidos - Jefa de enfermería en salud pública
- Jugador (078), Caroline - Estados Unidos - Jubilada
- Jugador (079), Jeff - Estados Unidos - Ejecutivo de ventas
- Jugador (080), Ashley - Estados Unidos - Directora de marketing para ONG y eventos
- Jugador (081), Damian - Reino Unido - Empresario
- Jugador (082), Heath - Estados Unidos - Policía
- Jugador (083), Sonia - Estados Unidos - Higienista dental
- Jugador (084), Bridget - Estados Unidos - Niñera
- Jugador (085), Alfie - Reino Unido - DJ
- Jugador (086), Nicholas - Estados Unidos - Bombero
- Jugador (087), Law - Estados Unidos - Profesor
- Jugador (088), Enrique - México - Obstetra y ginecólogo
- Jugador (089), Michael - Estados Unidos - Músico
- Jugador (090), Mariam - Estados Unidos - Mesera
- Jugador (091), Denise - Estados Unidos - Jubilada
- Jugador (092), Amanda - Estados Unidos - Directora de marketing y profesora
- Jugador (093), Nike - Estados Unidos - Vendedor
- Jugador (094), Cory - Estados Unidos - Ejecutivo de banca privada
- Jugador (095), Carol - Estados Unidos - Jubilada
- Jugador (096), Kevin - Estados Unidos - Emprendedor
- Jugador (097), Sean - Irlanda - Creador de contenido
- Jugador (098), Matthew - Estados Unidos - Agente del orden público
- Jugador (099), Melissa - Estados Unidos - Enfermera registrada
- Jugador (100), Mark - Estados Unidos - Representante de atención al cliente
- Jugador (101), Blair - Estados Unidos - Director de ventas
- Jugador (102), Emilie - Estados Unidos - Directora ejecutiva (CEO)
- Jugador (103), Giovanna - Estados Unidos - Administradora de propiedades
- Jugador (104), Michael - Reino Unido - Asistente de apoyo educativo
- Jugador (105), Jay - Estados Unidos - Guía de rafting de aguas rápidas
- Jugador (106), Lydia - Estados Unidos - Enfermera
- Jugador (107), Jackie - Estados Unidos - Bartender y comediante
- Jugador (108), Elisa - Estados Unidos - Entrenadora transformacional internacional
- Jugador (109), Britt - Estados Unidos - Estilista de celebridades y maquilladora
- Jugador (110), Melissa - Estados Unidos - Estilista
- Jugador (111), August - Estados Unidos - Asociado de hotelería
- Jugador (112), Indy Lee - Estados Unidos - Gerente de reclutamiento
- Jugador (113), Alexander - Canadá - Creador de contenido y exjugador profesional de baloncesto
- Jugador (114), Angie - Estados Unidos - Fotógrafa de marca
- Jugador (115), Slate - Estados Unidos - Investigador clínico
- Jugador (116), Janica - Estados Unidos - Profesional en educación especial
- Jugador (117), Paul - Estados Unidos - Músico y profesor de música
- Jugador (118), Jonti - Australia - Bartender
- Jugador (119), Selena - Canadá - Estudiante
- Jugador (120), Pye - Estados Unidos - Gerente de tecnología de la información en salud
- Jugador (121), Skye - Estados Unidos - Empresaria
- Jugador (122), Dominic - Estados Unidos - Gerente de proyectos
- Jugador (123), Bradley - Estados Unidos - Gerente de comunicaciones
- Jugador (124), Tommy - Estados Unidos - Profesor de educación física
- Jugador (125), Dimitri - Estados Unidos - Profesor de secundaria
- Jugador (126), Ia - Estados Unidos - Analista de riesgos
- Jugador (127), Timmy - Estados Unidos - Electricista
- Jugador (128), Jamie - Reino Unido - Vendedor de autos
- Jugador (129), John - Estados Unidos - Propietario de agencia de marketing
- Jugador (130), Tamara - Estados Unidos - Vicepresidenta de relaciones públicas y redes sociales
- Jugador (131), Dallas - Estados Unidos - Oficial de policía
- Jugador (132), Morgan - Estados Unidos - Mesera
- Jugador (133), Noah - Estados Unidos - Estudiante de doctorado
- Jugador (134), Ajhia - Estados Unidos - Sobrecargo y entrenadora personal
- Jugador (135), Victoria - Estados Unidos - Jubilada
- Jugador (136), Duncan - Reino Unido - Publicista
- Jugador (137), Dan - Estados Unidos - Prestamista y enlace escolar
- Jugador (138), Taylor - Estados Unidos - Modelo
- Jugador (139), John - Estados Unidos - Vendedor de tecnología y coach de relaciones
- Jugador (140), Debbie - Estados Unidos - Vendedora de publicidad
- Jugador (141), Gary - Estados Unidos - Agricultor de espárragos
- Jugador (142), Frederick - Estados Unidos - Profesor de contabilidad y coach profesional
- Jugador (143), Latrice - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
- Jugador (144), Rashad - Estados Unidos - Creador de contenido
- Jugador (145), Bob - Estados Unidos - Agente inmobiliario
- Jugador (146), Jonny Bravo - Reino Unido - Inversionista
- Jugador (147), Jeremy - Estados Unidos - Artista
- Jugador (148), Derek - Estados Unidos - Empresario
- Jugador (149), Keyila - Estados Unidos - Mesera
- Jugador (150), Asia - Estados Unidos - Mesera y diseñadora de interiores
- Jugador (151), Ryan - Estados Unidos - Camionero
- Jugador (152), Viper - Estados Unidos - DJ y entrenador de SoulCycle
- Jugador (153), Austin - Estados Unidos - Vendedor de equipo médico
- Jugador (154), Sophie - Reino Unido - Titiritera
- Jugador (155), Connor - Estados Unidos - Artista de circo
- Jugador (156), Hank - Estados Unidos - Ejecutivo de cuentas farmacéuticas
- Jugador (157), DJ - Estados Unidos - Cineasta
- Jugador (158), Taylor - Estados Unidos - Ejecutiva de cuentas de relaciones públicas
- Jugador (159), Kara - Estados Unidos - Ingeniera química
- Jugador (160), Preston - Estados Unidos - Comerciante de madera
- Jugador (161), Steven - Estados Unidos - Músico
- Jugador (162), Ryan - Estados Unidos - Tatuador
- Jugador (163), Jody - Estados Unidos - Docente, conductora de autobús y entrenadora
- Jugador (164), Bryant - Estados Unidos - Estudiante de doctorado
- Jugador (165), Zach - Estados Unidos - Músico y carpintero
- Jugador (166), Alexander - Estados Unidos - Empleado de licorería
- Jugador (167), Payton - Estados Unidos - Asistente de ventas de arrendamiento
- Jugador (168), Mark - Estados Unidos - Asesor de seguridad
- Jugador (169), Zachary - Estados Unidos - Empresario
- Jugador (170), Agnes - Estados Unidos - Analista financiera sénior
- Jugador (171), Pam - Australia - Profesora
- Jugador (172), Leon - Japón - Futbolista freestyle
- Jugador (173), Amun - Reino Unido - Ingeniero de servicio
- Jugador (174), Zohra - Canadá - Ingeniera eléctrica
- Jugador (175), Mary - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
- Jugador (176), Penny - Estados Unidos - Corredora de bienes raíces
- Jugador (177), Andy - Estados Unidos - Gerente de marketing de influencers
- Jugador (178), Henry - Estados Unidos - Desarrollador de videojuegos móviles
- Jugador (179), Samia - Reino Unido - Directora de empresa de renovación de inmuebles
- Jugador (180), Jorell - Estados Unidos - Gerente de ventas
- Jugador (181), Manel - Estados Unidos - Especialista en marketing
- Jugador (182), Harry - Australia - Vendedor
- Jugador (183), Steven - Estados Unidos - Jugador profesional de póker
- Jugador (184), Zach - Reino Unido - Consultor de ventas
- Jugador (185), Colt - Estados Unidos - Profesional de transporte de mercancías
- Jugador (186), Sheri - Reino Unido - Representante de ventas de productos de salud
- Jugador (187), Justin - Estados Unidos - Gerente de restaurante
- Jugador (188), Travv - Estados Unidos - YouTuber y comprador de Instacart
- Jugador (189), Batoul - Estados Unidos - Enfermera registrada
- Jugador (190), Jaz - Estados Unidos - Gestora de casos
- Jugador (191), Cheryl - Estados Unidos - Florista
- Jugador (192), Ash - Reino Unido - Gerente nacional de cuentas
- Jugador (193), Lizzie - Estados Unidos - Podcaster, estilista y madre
- Jugador (194), Philip - Estados Unidos - Terapeuta de masaje deportivo
- Jugador (195), Maria - Estados Unidos - Asistente administrativa
- Jugador (196), Hollin - Estados Unidos - Candidata a doctorado en psicología
- Jugador (197), Marlon - Estados Unidos - Instructor en Walmart Academy
- Jugador (198), Mike - Estados Unidos - Recolector y reciclador
- Jugador (199), Kaitlyn - Estados Unidos - Gerente de tienda
- Jugador (200), Tatiana - Canadá - Soldado de las Fuerzas Armadas Canadienses
- Jugador (201), Parker - Estados Unidos - Deportista profesional retirado
- Jugador (202), Whitney - Estados Unidos - Tatuadora y DJ
- Jugador (203), Tiffany - Estados Unidos - Diseñadora
- Jugador (204), Elizabeth - Estados Unidos - Jubilada
- Jugador (205), Ida - Estados Unidos - Enfermera
- Jugador (206), Kelsey - Estados Unidos - Fotógrafa
- Jugador (207), Matt - Estados Unidos - Educador de vida silvestre
- Jugador (208), Donna - Estados Unidos - Enfermera especializada
- Jugador (209), Autumn - Estados Unidos - Enfermera especializada
- Jugador (210), Gigi - Estados Unidos - Trabajadora agrícola
- Jugador (211), Amy - Estados Unidos - Directora de educación temprana
- Jugador (212), Dazlyn - Estados Unidos - Especialista en marketing digital
- Jugador (213), Wedge - Reino Unido - Ejecutivo en inversiones y gestión de riesgos
- Jugador (214), Mindy - Estados Unidos - Gerente de implementación de software
- Jugador (215), Alicia - Estados Unidos - Cosmetóloga y docente
- Jugador (216), Nico - Estados Unidos - Jubilado
- Jugador (217), Ashara - Estados Unidos - Especialista en marketing y comunicaciones
- Jugador (218), Vikki - Reino Unido - Investigadora privada de fraudes
- Jugador (219), Tabitha - Estados Unidos - Especialista en adquisición de talento
- Jugador (220), Jakob - Estados Unidos - Escritor
- Jugador (221), Matt - Estados Unidos - Agente de recuperación de fugitivos
- Jugador (222), Chelsee - Estados Unidos - Maquilladora
- Jugador (223), Manfred - Estados Unidos - Probador de inteligencia artificial
- Jugador (224), Christian - Estados Unidos - Luchador profesional
- Jugador (225), Jerrad - Estados Unidos - Subgerente de operaciones de préstamos hipotecarios
- Jugador (226), Rachel - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
- Jugador (227), Nicole - Estados Unidos - Estudiante
- Jugador (228), Fabi - Estados Unidos - Estudiante
- Jugador (229), Alicia - Estados Unidos - Especialista en marketing global
- Jugador (230), Max - Estados Unidos - Bartender
- Jugador (231), Chad - Estados Unidos - Conductor de camión
- Jugador (232), Emily - Estados Unidos - Profesora de primaria
- Jugador (233), Donna - Estados Unidos - Consultora retirada en software educativo
- Jugador (234), Kristina - Estados Unidos - Directora adjunta en departamento universitario
- Jugador (235), Giovanni - Estados Unidos - Jugador de béisbol
- Jugador (236), Brooklyn - Estados Unidos - Ama de casa
- Jugador (237), Danny - Estados Unidos - Profesor de danza
- Jugador (238), Jean - Estados Unidos - Docente
- Jugador (239), Brittney - Estados Unidos - Educadora en escuela pública
- Jugador (240), Wolfgang - Estados Unidos - Empresario
- Jugador (241), Yaimee - Estados Unidos - Gerente de recursos humanos
- Jugador (242), Kyle - Estados Unidos - Profesional de desarrollo en ONG
- Jugador (243), Caroline - Reino Unido - Agente de alquileres
- Jugador (244), Nick - Estados Unidos - Terapeuta respiratorio
- Jugador (245), Edwina - Estados Unidos - Enfermera registrada
- Jugador (246), Mark - Estados Unidos - Jubilado
- Jugador (247), Grace - Estados Unidos - Agente inmobiliaria, tutora y niñera
- Jugador (248), Vicki - Estados Unidos - Consultora
- Jugador (249), Roma - Estados Unidos - Creadora de contenido de recetas y gastronomía
- Jugador (250), Vega - Estados Unidos - Gerente de proyectos
- Jugador (251), Joel - Estados Unidos - Planificador financiero
- Jugador (252), Katherine - Reino Unido - Gerente de proyectos
- Jugador (253), Jasmine - Estados Unidos - Propietaria de negocio
- Jugador (254), Lea - Estados Unidos - Administradora retirada, gestora de operaciones y editora
- Jugador (255), Larissa - Estados Unidos - Coordinadora de recepción y gestora de redes sociales
- Jugador (256), Jordy - Alemania - Doctoranda en inmunología
- Jugador (257), Tin - Vietnam - Director de ciberseguridad automotriz
- Jugador (258), KK - Estados Unidos - Encargada de comedor escolar
- Jugador (259), Tanisia - Estados Unidos - Agente inmobiliaria y propietaria de club de fútbol
- Jugador (261), Steven - Estados Unidos - Empresario
- Jugador (262), Azaria - Estados Unidos - Influencer
- Jugador (263), Kelly - Estados Unidos - Jugadora profesional de fútbol americano, EMT y entrenadora física
- Jugador (264), Ram - Estados Unidos - Especialista en resolución de cuentas
- Jugador (265), Nate - Estados Unidos - Cartero
- Jugador (266), Laura - Reino Unido - Nutricionista animal
- Jugador (267), Joseph - Estados Unidos - Juez instructor
- Jugador (268), Luis - Estados Unidos - Paramédico
- Jugador (269), Kasone - Estados Unidos - Gerente de producto en medios deportivos
- Jugador (270), Monica - Estados Unidos - Gerente de imágenes diagnósticas
- Jugador (271), Lucy - Reino Unido - Técnica en extensiones de cabello
- Jugador (272), Ryan - Estados Unidos - Encargado principal de productos lácteos
- Jugador (273), Tessa - Estados Unidos - Gerente de ventas territoriales
- Jugador (274), Calvin - Estados Unidos - Gerente de proyectos de construcción
- Jugador (275), Bella - Estados Unidos - Ama de casa
- Jugador (276), Brittaney - Estados Unidos - Estudiante
- Jugador (277), Brad - Estados Unidos - Docente y entrenador
- Jugador (278), Marty - Estados Unidos - Jubilado
- Jugador (279), Dylan - Estados Unidos - Banquero
- Jugador (280), Allison - Estados Unidos - Modelo
- Jugador (281), Ashleigh - Reino Unido - Peluquera
- Jugador (282), Zim - Estados Unidos - Auxiliar administrativo
- Jugador (283), Jeffrey - Estados Unidos - Asistente ejecutivo
- Jugador (284), Alfie - Reino Unido - Subgerente de instalaciones
- Jugador (285), Bryce - Estados Unidos - Técnico en rehabilitación
- Jugador (286), Blake - Estados Unidos - Estudiante
- Jugador (287), Aaliyah - Estados Unidos - Bartender
- Jugador (288), Ariela - Estados Unidos - Jugadora profesional de futbol y barista
- Jugador (289), Sian - Reino Unido - Trabajadora autónoma
- Jugador (290), Shreco - Estados Unidos - Docente de primaria
- Jugador (291), Gail - Estados Unidos - Docente retirada de educación especial
- Jugador (292), Holly - Estados Unidos - Asistente dental
- Jugador (293), Ryan - Estados Unidos - Gerente de desarrollo de negocios
- Jugador (294), Christopher - Estados Unidos - Gerente de recepción
- Jugador (295), Levi - Estados Unidos - Bombero y propietario de empresa constructora
- Jugador (296), Steve - Estados Unidos - Carpintero
- Jugador (297), Carlo - Reino Unido - Ejecutivo bancario y líder de ventas
- Jugador (298), Debs - Reino Unido - Creadora de contenido
- Jugador (299), Cymber - Estados Unidos - Asistente médica
- Jugador (299), Cymber - Estados Unidos - Asistente médica
- Jugador (300), Wesley - Estados Unidos - Bartender
- Jugador (301), Jason - Estados Unidos - Conductor de autobús escolar
- Jugador (302), Dajah - Estados Unidos - Agente de la ley
- Jugador (303), Chelly - Estados Unidos - Diseñadora de interiores
- Jugador (304), Ayanna - Estados Unidos - Técnica quirúrgica
- Jugador (305), Joshua - Estados Unidos - Entrenador
- Jugador (306), Monique - Estados Unidos - Empresaria y filántropa
- Jugador (307), Gabriel - Brasil - Actor
- Jugador (308), Jane - Estados Unidos - Vendedora farmacéutica y profesora universitaria
- Jugador (309), Yasheka - Estados Unidos - Coach de relaciones
- Jugador (310), Julia - Estados Unidos - Veterana militar
- Jugador (311), Hannah - Reino Unido - Docente
- Jugador (312), Kendra - Estados Unidos - Coordinadora de resolución de cuentas
- Jugador (313), Shereen - Estados Unidos - Entrenadora personal
- Jugador (314), Brendan - Estados Unidos - Docente
- Jugador (315), Chet - Estados Unidos - Director escolar
- Jugador (316), Presley - Estados Unidos - Agente inmobiliario
- Jugador (317), Webster - Estados Unidos - Ingeniero tecnológico
- Jugador (318), Chris - Estados Unidos - Veterano del ejército
- Jugador (319), Avery - Estados Unidos - Auxiliar de salud integral
- Jugador (320), Timmy - Estados Unidos - Fundador y director ejecutivo
- Jugador (321), Chad - Estados Unidos - Analista de datos
- Jugador (322), Beau - Reino Unido - DJ e investigador paranormal
- Jugador (323), Anthony - Estados Unidos - Vendedor
- Jugador (324), Megan - Estados Unidos - Gerente de desarrollo territorial
- Jugador (325), Ashton - Estados Unidos - Técnico en control de plagas
- Jugador (326), Jason - Estados Unidos - Ejecutivo en salud conductual
- Jugador (327), Kate - Reino Unido - Entrenadora física
- Jugador (328), B.J. - Estados Unidos - Fisioterapeuta
- Jugador (329), Rahel - Estados Unidos - Administradora de salud
- Jugador (330), Al - Estados Unidos - Capitán de policía retirado
- Jugador (331), Blake - Estados Unidos - Repartidor
- Jugador (332), Jacket - Estados Unidos - Empresario de coctelería
- Jugador (333), KB - Omán - Especialista sénior en contratación y adquisiciones
- Jugador (334), Hannah - Estados Unidos - Vendedora de autos
- Jugador (335), Tadia - Estados Unidos - Jueza
- Jugador (336), Natalie - Estados Unidos - Conferencista
- Jugador (337), Shawna - Estados Unidos - Técnica veterinaria
- Jugador (338), Nick - Reino Unido - Ingeniero de software
- Jugador (339), Thomas - Reino Unido - Estudiante de doctorado
- Jugador (340), Jasper - Reino Unido - Ingeniero de software
- Jugador (341), Seb - Reino Unido - Estudiante de doctorado y entrenador de remo
- Jugador (342), Darryl - Estados Unidos - Ejecutivo en seguridad
- Jugador (343), Julia - Reino Unido - Instructora de fitness y coach en salud
- Jugador (344), Chris - Estados Unidos - Técnico de laboratorio de ortodoncia
- Jugador (345), Sebastian - Estados Unidos - Músico y padre
- Jugador (346), Drake - Estados Unidos - Docente y conductor de autobús
- Jugador (347), Brittany - Estados Unidos - Gerente de marketing y desarrollo de negocios
- Jugador (348), Sam - Estados Unidos - Gerente de cuentas industriales
- Jugador (349), Danny - Estados Unidos - Representante de ventas
- Jugador (350), Roger - Estados Unidos - Docente
- Jugador (351), Debby - Estados Unidos - Corredora de bienes raíces
- Jugador (352), Samantha - Estados Unidos - Coordinadora sénior de viajes y hospitalidad
- Jugador (353), Alli - Estados Unidos - Piloto
- Jugador (354), Shea - Reino Unido - Plomero
- Jugador (355), Nick - Estados Unidos - Gerente de producto
- Jugador (356), Jasmine - Reino Unido - Streamer y vlogger
- Jugador (357), Jamie - Estados Unidos - Rabino
- Jugador (358), Nia - Estados Unidos - Empresaria
- Jugador (359), J.W. - Estados Unidos - Docente suplente y Santa Claus en centro comercial
- Jugador (360), Hanna - Estados Unidos - Gerente de marketing
- Jugador (361), Faith - Estados Unidos - Enfermera registrada
- Jugador (362), Sarah - Estados Unidos - Promotora y cantautora
- Jugador (363), Tasha - Estados Unidos - Artista y productora de desfiles de moda
- Jugador (364), Jackie - Suecia - Asistente dental
- Jugador (365), Humberto - Estados Unidos - Gerente de cuentas retirado
- Jugador (366), Chad - Reino Unido - Actor y artista
- Jugador (367), Marino - Estados Unidos - Vendedor
- Jugador (368), Tessa - Estados Unidos - Ejecutiva de cuentas
- Jugador (369), Zoe - Estados Unidos - Porrista de la NFL
- Jugador (370), Curt - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces
- Jugador (371), Michael - Reino Unido - Coach de vida
- Jugador (372), Renea - Estados Unidos - Mesera y asistente de cuidado personal
- Jugador (373), Carter - Estados Unidos - Consultor de gestión
- Jugador (374), Timmy - Reino Unido - Podcaster
- Jugador (375), Christopher - Nueva Zelanda - Diseñador gráfico
- Jugador (376), Nicholas - Estados Unidos - Vendedor de productos de plomería
- Jugador (377), Colleen - Estados Unidos - Asistente de recaudación de fondos y productora de eventos
- Jugador (378), Justin - Estados Unidos - Ingeniero de redes
- Jugador (379), Michael - Estados Unidos - Agente inmobiliario
- Jugador (380), Rachel - Reino Unido - Creadora de contenido de viajes
- Jugador (381), James - Estados Unidos - Estilista
- Jugador (382), Darrell - Estados Unidos - Fabricante de herramientas
- Jugador (383), Emily - Estados Unidos - Diseñadora 3D
- Jugador (384), Swapna - Reino Unido - Enfermera de quirófano sénior
- Jugador (385), Emily - Estados Unidos - Científica de datos
- Jugador (386), Anya - Reino Unido - Enfermera y esteticista
- Jugador (387), Savannah - Puerto Rico - Entrenadora personal en línea
- Jugador (388), Lloyd - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces comerciales
- Jugador (389), Bishop - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces comerciales
- Jugador (390), Dalton - Estados Unidos - Mesero
- Jugador (391), Shain - Canadá - Mesero y cajero
- Jugador (392), Anthony - Estados Unidos - Mecánico automotriz
- Jugador (393), Erin - Estados Unidos - Líder de ventas
- Jugador (394), Heidi - Estados Unidos - Ingeniera
- Jugador (395), Jenny - Estados Unidos - Analista de conducta aplicada
- Jugador (396), Stina - Reino Unido - Psicoterapeuta
- Jugador (397), Ally - Estados Unidos - Estudiante
- Jugador (398), Trinity - Estados Unidos - Venta minorista
- Jugador (399), Jannah - Estados Unidos - Contadora
- Jugador (400), Jimmy - Estados Unidos - Tatuador
- Jugador (401), Steven - Estados Unidos - Consejero residencial
- Jugador (402), Kevin - Estados Unidos - Bombero
- Jugador (403), Shahn - Estados Unidos - Consultor de gestión
- Jugador (404), Jocelyn - Estados Unidos - Consejera escolar
- Jugador (405), Anlenie - Estados Unidos - Enfermera
- Jugador (406), Shannon - Reino Unido - Artista
- Jugador (407), Shekinah - Estados Unidos - Ejecutiva de medios
- Jugador (408), Alexander - Estados Unidos - Corredor de bienes raíces
- Jugador (409), Claire - Estados Unidos - Analista de datos
- Jugador (410), Isaiah - Estados Unidos - Guardia de seguridad
- Jugador (411), Rob - Noruega - Conductor de autobús e influencer
- Jugador (412), AJ - Estados Unidos - Enfermero anestesista
- Jugador (413), Collin - Estados Unidos - Pastor
- Jugador (414), Michieko - Canadá - Asociada de finanzas
- Jugador (415), Eric - Estados Unidos - Estudiante de diseño de videojuegos
- Jugador (416), Karen - Estados Unidos - Trabajadora social jubilada
- Jugador (417), Greg - Estados Unidos - Ventas médicas
- Jugador (418), Jay - Estados Unidos - Tatuador
- Jugador (419), Lou Ann - Estados Unidos - Entrenadora de porristas jubilada
- Jugador (420), Vanessa - Estados Unidos - Ama de casa
- Jugador (421), Doua - Estados Unidos - Analista de recursos humanos
- Jugador (422), Kris - Estados Unidos - Docente en escuela pública
- Jugador (423), Beth - Estados Unidos - Consultora
- Jugador (424), Constance - Reino Unido - Directora de estrategia
- Jugador (425), Will - Estados Unidos - Artista
- Jugador (426), Preston - Estados Unidos - Agente inmobiliario
- Jugador (427), Julia - Estados Unidos - Ecografista
- Jugador (428), Robin - Canadá - Directora de gestión de rendimientos
- Jugador (429), Dylana - Estados Unidos - Entusiasta de la supervivencia
- Jugador (430), Destin - Estados Unidos - Director ejecutivo
- Jugador (431), Raul - Reino Unido - Creador de contenido
- Jugador (432), Jacob - Reino Unido - Creador de contenido
- Jugador (433), Chandra - Estados Unidos - Enfermera
- Jugador (434), Jamie - Reino Unido - Presentador de ring
- Jugador (435), Daniel - Estados Unidos - Contratista
- Jugador (436), Dylan - Canadá - Consultor empresarial
- Jugador (437), Karim - Australia - Propietario de gimnasio
- Jugador (438), Matt - Reino Unido - Gerente de cuentas
- Jugador (439), Faris - Reino Unido - Atleta
- Jugador (440), Gemma - Reino Unido - Profesional en marketing
- Jugador (441), Kyle - Estados Unidos - Gerente de operaciones de mercado
- Jugador (442), Gigi - Estados Unidos - Asistente legal
- Jugador (443), Julissa - Estados Unidos - Trabajadora autónoma
- Jugador (444), Austin - Estados Unidos - Impresión
- Jugador (445), Corey - Estados Unidos - Pastor
- Jugador (446), Cindy - Estados Unidos - Docente suplente
- Jugador (447), Rachel - Estados Unidos - Contadora
- Jugador (448), Toresha - Estados Unidos - Empresaria
- Jugador (449), Ben - Estados Unidos - Entrenador de béisbol y exjugador profesional
- Jugador (450), Michelle - Estados Unidos - Directora de funeraria y embalsamadora
- Jugador (451), Mackenzie - Estados Unidos - Agente inmobiliaria
- Jugador (452), Mel - Estados Unidos - Estudiante
- Jugador (453), Chicko - Estados Unidos - Gerente de ventas
- Jugador (454), Anusheh - Emiratos Árabes Unidos - Ejecutiva de marketing y estrategia
- Jugador (455), Isaac - Australia - Profesional de medios
- Jugador (456), Ernest - Estados Unidos - Abogado
VIDEO RECOMENDADO
Contenido Sugerido
Contenido GEC