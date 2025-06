“El juego del calamar” (“Squid Game”) de Netflix se convirtió en el mayor éxito global de la plataforma durante su estreno en 2021. La serie surcoreana, que ya hizo historia como la primera ficción en un idioma no inglés en arrasar en los Premios Emmy, promete cerrar su arco narrativo con siete episodios finales. Aunque la tercera temporada se anuncia como el final de la serie coreana, es evidente que el universo del director Hwang Dong-hyuk aún tiene historias por contar. ¿Esto merece alguna opinión contraria?

La tercera entrega llegará con siete episodios el próximo 27 de junio. Esta nueva entrega promete resolver la venganza de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), quien decide enfrentarse a los responsables del mortal concurso tras perder a su amigo Jung-bae.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Según Dong-hyuk, no existe un compromiso para continuar con una cuarta temporada de “El juego del calamar”, pero las especulaciones continúan. Los fans solamente pueden esperar obtener pistas en el desenlace de la temporada 3 y preguntarse si, en efecto, el juego ha terminado o apenas comienza una nueva partida.

¿Habrá temporada 4 de “El juego del calamar”?

"El juego del calamar", imagen de la temporada 3. (Foto: Netflix) / Netflix

Durante una conferencia de prensa celebrada en inicios de junio en el complejo Seoul Dragon City, el director Hwang Dong-hyuk abordó la incertidumbre de los fans de la serie sobre una cuarta temporada tras el reciente estreno.

“Después de ver la temporada 3, algunos pensarán que hay espacio para una temporada 4, mientras que otros pensarán que no es necesaria”, explicó Hwang a The Korea Times. Pero fue contundente al añadir que no tiene planes inmediatos para una continuación. “Actualmente no tengo la intención de crear algo más relacionado con ‘El juego del calamar’”.

El actor Lee Jung-jae, el director Hwang Dong-hyuk y el actor Lee Byung Hun posando en conferencia de prensa en Seúl.

Sin embargo, Hwang dejó una puerta entreabierta sobre una posible continuación. “He considerado la idea de un spin-off”, dijo. “Hubo momentos durante la producción en los que me surgió la curiosidad”, agregó. Entonces, la posibilidad de explorar otros personajes o realidades dentro del mismo universo narrativo no está descartada por completo.

¿Qué sucede con Seong Gi-hun en la tercera temporada de “El juego del calamar”?

Sobre el desarrollo del personaje principal, el actor de 52 años, Lee Jung-jae, quien interpreta a Gi-hun en la serie, dijo que su personaje enfrentará un momento oscuro. “Después de la rebelión, pierde a casi todos sus aliados, incluso a su mejor amigo. Cae en la desesperación, pero logra levantarse. La historia gira en torno a esa transformación”, afirma el reconocido con el Emmy en 2022.

Jung-jae también indicó que su personaje tendrá que decidir qué hacer en la arena. “Al principio quiere destruir el juego y castigar a sus creadores. Pero luego empieza a cuestionarse cuál es su papel real dentro de esa maquinaria. Finalmente, toma una decisión clara sobre qué hacer”, advierte.

La tercera temporada fue concebida para atar los cabos sueltos dejados por la segunda, cuando ocurre un enfrentamiento encabezado por Gi-hun. “Espero que los espectadores sientan que la historia llega a una conclusión fiel al espíritu de la serie”, intervino nuevamente el director Hwang Dong-hyuk.

Aun así, lo que queda flotando en el aire es la posibilidad de que la historia, aunque cerrada, inspire nuevas formas de expandir su universo. Como ha ocurrido con otras franquicias exitosas de Netflix, los spin-offs son un camino natural, como el caso de “Queen Charlotte” y “Berlín”, ambas continuación de las series de Netflix, “Bridgerton” y “La casa de papel”.