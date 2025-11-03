La segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío” (“Squid Game: The Challenge”) será un evento global de tres semanas, con 456 concursantes de todo el mundo y un premio récord de 4.56 millones de dólares. Inspirada en la serie de Netflix, un hito en visualizaciones de la plataforma en su estreno de 2021, la nueva edición de la competencia trae nuevos juegos y participantes este año.

La primera edición del concurso se estrenó en 2023, cuando resultó ganadora la participante 287, Mai Whelan. La jueza de inmigración retirada de Estados Unidos se llevó el premio de la final, también correspondiente a más de 4 millones de dólares. Su victoria se decidió con el juego de ‘piedra, papel o tijera’ frente al finalista, Phill Cain (Jugador 451).

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Fecha de estreno de los capítulos de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2

Netflix confirmó que el estreno será el martes 4 de noviembre de 2025 con un primer bloque de cuatro episodios. No se publicarán los 10 episodios de una sola vez, pues la temporada estará dividida en tres fechas de lanzamiento. A continuación, observa la guía de estrenos.

Primer día de estreno global: martes 4 de noviembre de 2025.

Fechas de las tandas 2 y 3: pendientes de confirmación oficial.

Hora de estreno de los capítulos de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2

En total, el reality tendrá 10 capítulos en la segunda temporada. El primer bloque (episodios 1–4) se estrena el 4 de noviembre.

Estos son los horarios por país y región:

México (CDMX): 2:00 a.m.

Guatemala: 2:00 a.m.

El Salvador: 2:00 a.m.

Honduras: 2:00 a.m.

Nicaragua: 2:00 a.m.

Costa Rica: 2:00 a.m.

Panamá: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

República Dominicana: 4:00 a.m.

Puerto Rico: 4:00 a.m.

Paraguay (Asunción): 5:00 a.m.

Chile (Santiago): 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

Brasil (Brasilia): 5:00 a.m.

Reino Unido: 8:00 a.m.

Portugal (continental): 8:00 a.m.

España (Península): 9:00 a.m. (CET)

Islas Canarias: 8:00 a.m. (WET)

Europa Central (CET: Francia, Italia, Alemania, etc.): 9:00 a.m.

Nota: Netflix difundió los horarios mencionados, pero cada usuario deberá verificar en la plataforma su hora local cerca del lanzamiento, ya que puede ajustarse por cambios de horario estacional o por tu zona.

Trailer oficial de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2

¿Qué sucederá en la segunda temporada?

Set de "El juego del calamar: El desafío", Temporada 2, se inspira en la segunda entrega de la serie protagonizada por Lee Jung-Jae.

En la segunda temporada del reality, 456 jugadores de 21 a 77 años de todo el mundo ingresan al escenario de la serie. Se trata de un enorme dormitorio, que funciona como base logística y como tablero de juego. Sin ser sangrientas, como ocurre en la ficción, surgirán alianzas y promesas entre los participantes que convivieron en ese espacio por semanas, con el objetivo de ganar el dinero previsto. También se sabe que habrá referencias ocultas (llamadas “easter eggs” en inglés) en el set.

Además, la temporada 2 introduce nuevos juegos y mantiene algunos que ya son marca de la franquicia de Netflix.

The Count. Un juego “inédito” que abre la temporada y “juega un rol monumental” en cómo se acomodará el resto de la competencia, según se informó por Tudum.

Six-Legged Pentathlon (Pentatlón de seis patas). Diez jugadores se dividen en dos equipos de cinco, cada equipo avanza con las piernas atadas y debe superar cinco mini-pruebas en carrera directa.



Catch. Un juego nuevo más psicológico de la competencia. Según su diseñador, obliga a “considerar tus opciones” y se desarrolla en un espacio compartido que hace visible el drama al centro de la sala.

Mingle. Los jugadores se suben a un carrusel circular que gira frente a múltiples puertas. Cuando se detiene, se anuncia un número. Entonces, deben agruparse en una cantidad exacta e ingresar juntos por una puerta. Si no se agrupan conforme al número o no encuentran sala, quedan fuera. La producción filmó con 90 cámaras para atrapar el caos desde todos los ángulos.

Marbles (Canicas). En parejas, cada uno recibe una bolsa de canicas y 30 minutos para escoger su propio juego de canicas que determine un ganador. El perdedor entrega sus canicas y es eliminado. Este formato permite conocer mejor a los participantes en duelos íntimos y estratégicos.

Slides and Ladders. Inspirado en un juego de mesa, con decisiones que, como en el temido Glass Bridge, pueden enviarte a casa de inmediato sin aviso.

Circle of Trust. Sentados en círculo y con los ojos vendados, uno es tocado, toma una caja-regalo del podio y la deja en el pupitre de quien desea eliminar. Al revelar todos los ojos, el “acusado” debe adivinar quién le dejó la caja. Si este acierta, se elimina al dador. Si falla, es eliminado. Aquí, el juego pasa de alianza a estrategia individual.

¿Dónde ver la segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío”?

Netflix tiene los derechos de transmisión del reality a nivel mundial y estrenará en exclusiva los episodios dentro de su plataforma.

Guía para ver “El juego del calamar: el desafío 2” en Netflix: registro, dispositivos y estrenos

Para acceder al reality, el usuario debe contar con una suscripción a Netflix, y podrá seguir estos pasos:

Ingresa a Netflix desde un navegador o app de su dispositivo. Para encontrar la serie, ve al buscador (el ícono de lupa en la parte superior derecha de la página) y escribe “El juego del calamar: el desafío”, o su título original, “Squid Game: The Challenge”. Haz clic en el resultado para acceder a la página de la serie, que data con el código 81615540. Si no tiene un plan de suscripción, podría considerar planes con anuncios (según disponibilidad en tu país) o plan estándar o premium sin anuncios. Aquí se ven los precios de la plataforma en 2025.

Considerar que Netflix no suele ofrecer acceso gratuito con publicidad ni pruebas gratuitas en Perú. Si hubiera promociones o visualizaciones parciales sin costo, aparecerán señaladas en la propia plataforma y pueden variar por ubicación y fecha. Así que no considerar la transmisión de episodios sin suscripción para ver la segunda entrega de este título.

Elenco de la segunda temporada de “El juego del calamar: el desafío”

Reino Unido fue la sede de filmación de "El juego del calamar: El desafío", temporada 2.

El elenco de participantes abarca a todos quienes se inscribieron en la convocatoria de Netflix alrededor del mundo. En la segunda edición habrá personas con diversas profesiones, desde enfermeras y bartenders hasta una porrista de la NFL, un técnico retirado de desactivación de bombas, el dueño de una heladería Dairy Queen, un pescador de langostas e incluso el doble de riesgo de Robert Pattinson en “Crespúsculo”. Las procedencias de los competidores abarcan al menos 20 países, de México a Inglaterra, de Japón a Emiratos Árabes Unidos.

Entre los países representados de América Latina, se encuentran México y Brasil, entre los que están el jugador 44 (Enrique) y el jugador 88, ambos mexicanos de nombre Enrique.

Ficha Técnica de “El juego del calamar: el desafío”, Temporada 2

Título original: Squid Game: The Challenge

Título en español: El juego del calamar: El desafío

Temporada: 2

Episodios: 10

Estreno: 3 fechas, por tanda

Plataforma: Netflix

Géneros: reality de competencia, suspenso

Dirección: Diccon Ramsay

Producción ejecutiva: Nicola Brown, Tim Harcourt, Stephen Yemoh, Nia Yemoh, Nick Walker

Diseño de juegos: Ben Norman

Rodaje: Reino Unido

Fecha de estreno (Temporada 2): cuatro primeros episodios el 4 de noviembre de 2025

Idioma original: inglés (subtítulos disponibles)