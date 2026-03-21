El mundo del espectáculo nacional se encuentra alborotado tras la difusión de imágenes comprometedoras que involucran a destacados chicos reality durante un reciente viaje a Argentina. Las cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron a Mario Irivarren y Said Palao en situaciones comprometedoras mientras mantenían relaciones sentimentales públicas, desatando una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación por la aparente falta de respeto hacia sus parejas. En medio de la polémica, la conductora Jazmín Pinedo decidió utilizar su plataforma televisiva para sentar una postura firme y reflexiva sobre la fidelidad y el comportamiento de las figuras públicas. La popular ‘Chinita’ no solo cuestionó el accionar de los involucrados en el polémico yate, sino que también analizó las consecuencias emocionales que estos actos dejan en terceras personas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO JAZMÍN PINEDO SOBRE EL AMPAY?

La conductora no dudó en expresar su desacuerdo con la actitud de los involucrados y enfatizó la importancia de actuar con coherencia cuando se tiene una relación. “Insisto, si tú quieres vivir la vida loca, si quieres disfrutar con una o con cien, eso es tu tema o problema, pero quédate solo”, señaló tajantemente en su programa ‘+Espectáculos’. En esa línea, recalcó que iniciar o mantener un vínculo sentimental implica considerar a la otra persona y evitar situaciones que puedan causarle daño. “Hay que tener responsabilidad emocional con el otro”, añadió, marcando distancia de este tipo de conductas.

Adicionalmente, Pinedo explicó que las relaciones requieren límites claros y decisiones conscientes. Según sostuvo, cada persona tiene la capacidad de elegir cómo actuar frente a determinadas situaciones. “Uno también tiene que tener el poder de decir: ‘Yo acá no comparto’”, expresó, dejando en claro que no todo se justifica en nombre de la diversión. Para la conductora, saber decir no también es una forma de respeto hacia la pareja, incluso si eso implica apartarse de un entorno social, según informa el diario La República.

¿CÓMO RESPALDÓ A ONELIA MOLINA?

Jazmín Pinedo validó la determinación de la odontóloga de finalizar su vínculo sentimental tras las imágenes del beso de Irivarren con otra mujer, enfatizando que Onelia actuó con nobleza al intentar salvar la relación tras incidentes previos. La presentadora lamentó que esa confianza fuera defraudada y aconsejó a su audiencia mantener una distancia prudente incluso con las personas más cercanas para evitar desilusiones amorosas.

“Insisto en que no pongamos las manos al fuego por nadie porque a veces una termina quemada con las mejores intenciones. Eso es lo que vimos de parte de Onelia, que trató de darle una oportunidad a Mario para que las cosas salieran mejor”, manifestó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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