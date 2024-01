En una de las últimas emisiones del programa de espectáculos “¡Todo se filtra!”, apareció como invitada la presentadora de radio Leysi Suárez, quien junto a Giuliana Rengifo, compartió detalles sobre ella misma y se atrevió a hablar del tipo de pareja que le gusta. En este línea, la exbailarina brindó una inesperada declaración sobre cómo han sido las relaciones que ha experimentado.

¿CUÁL FUE EL INESPERADO COMENTARIO QUE HIZO LEYSI SUÁREZ SOBRE SUS EXPAREJAS?

Según recoge Infórmate Perú, durante el desarrollo del programa de Panamericana Televisión, el conductor del show, Samuel Suárez, le consultó a sus invitadas si les atraían los hombres independientes económicamente.

De inmediato, Giuliana Rengifo respondió afirmativamente dicha pregunta. “Claro, no vas a mantener a nadie. No estamos para que nos mantengan, tampoco vamos a mantener a nadie”, dijo la cumbiambera.

Fue en este momento cuando la locutora de radio interrumpió a su colega diciendo: “Yo te voy a decir algo...”. Ante la posible respuesta que se imaginaba que iba a brindar la modelo, Rengifo decidió preguntarle directamente si alguna vez mantuvo a alguna pareja.

“Toda mi vida (he mantenido a mis parejas) y no tengo vergüenza de decirlo”, expresó Leysi para la sorpresa de todos. “¿Sabes qué pasa? Yo estoy con el hombre que yo quiero, no permito que ellos escojan”, argumentó la exbailarina.

Tras esta respuesta, Samuel mencionó que cuando una mujer lleva las riendas económicas en el hogar, suele ser quien el mando de la relación. Ante este comentario, Leysi respondió con gracia y orgullosa: “Por supuesto”.

Sin embargo, para que no se tergiverse sus declaraciones, la creadora de contenido indicó que no es que le gusta mantener, sino que simplemente decide estar con quien quiera. “Yo estoy con quien a mí me gusta. No es que sea ‘vagoneta’”, dijo. “Si yo tengo química con esa persona que me gusta, me atrae físicamente, y yo quiero estar con él, pues estoy con él”, precisó.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE LEYSI SUÁREZ?

El 2023 no fue el mejor año para la locutora radial debido a que sufrió la infidelidad de su exesposo y la posterior pérdida de su padre. Sin embargo, a pesar de todo, a finales de diciembre señaló mostrarse optimista al no cerrarle las puertas al romance.

“No le cierro las puertas al amor, en absoluto, en algún momento llegará la persona adecuada para mí. No estoy desesperada por tener a alguien que me acompañe en este momento de mi vida”, dijo.

De ese modo, la exbailarina precisó que no tiene apuro por entablar una nueva relación, ya que la estabilidad de su hija y madre es actualmente la única prioridad que tiene.

“Lo que tenga que venir, vendrá, no lo busco. Voy a seguir disfrutando del proceso de separación y veré qué sucede después”, añadió la presentadora.

A su vez, Leysi aseguró que si bien, no le ha tocado vivir un buen año, se mantiene enfocada en su trabaja y con expectativas a las nuevas experiencias que vivirá en el 2024.

“El destino es incierto y nadie tiene garantizado el amor, incluso el matrimonio no asegura que podamos estar con nuestra pareja hasta el final de nuestros días”, comentó. “Por eso, debemos aprender a vivir por nuestra cuenta, ya que nacimos solos y moriremos solos”, complementó.