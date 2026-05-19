Por Redacción EC

En los últimos años, la relación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes ha sido una de las más comentadas de la farándula peruana. A pesar de haber formado una familia y tener hijos en común, su relación se quebró luego de que se hiciera pública una presunta infidelidad del futbolista con la modelo Jossmery Toledo, hecho que generó una gran exposición mediática y finalmente derivó en su separación. De hecho, en su momento ambos tomaron caminos diferentes, manteniendo una relación cordial por el bienestar de sus pequeños. No obstante, en los últimos días han acaparado la atención de los medios y seguidores al viajar junto al extranjero, lo cual han aumentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.