En los últimos años, la relación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes ha sido una de las más comentadas de la farándula peruana. A pesar de haber formado una familia y tener hijos en común, su relación se quebró luego de que se hiciera pública una presunta infidelidad del futbolista con la modelo Jossmery Toledo, hecho que generó una gran exposición mediática y finalmente derivó en su separación. De hecho, en su momento ambos tomaron caminos diferentes, manteniendo una relación cordial por el bienestar de sus pequeños. No obstante, en los últimos días han acaparado la atención de los medios y seguidores al viajar junto al extranjero, lo cual han aumentado las especulaciones sobre una posible reconciliación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ GESTO TUVO PAOLO HURTADO CON SU ESPOSA ROSA FUENTES?

Atrás quedaron las polémicas que se generaron en 2023, cuando el futbolista Paolo Hurtado fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en situaciones comprometedoras con la modelo Jossmery Toledo, mientras su esposa se encontraba embarazada de su tercer hijo. Esto originó que durante varias semanas se toque el tema, principalmente por la situación en que se encontraba la madre de sus hijos. Sin embargo, tras varios años, el exjugador de Alianza Lima sorprendió a los internautas al compartir en sus redes sociales oficiales un emotivo video en el que aparece junto a su esposa en Las Vegas, en el marco de su cumpleaños. Y es que, lo que más llamó la atención de los medios y seguidores, fue el romántico mensaje que publicó junto al tema ‘Bailando Bachata’ de Chayanne: “Feliz vida Rosita”, escribió Hurtado.

¿QUÉ DIJO JOSSMERY TOLEDO SOBRE SU VÍNCULO CON ISANDER PÉREZ, EXPAREJA DE ISABELLA LADERA?

Durante un evento organizado por una conocida tiktoker, las cámaras de ‘Amor y fuego’ abordaron a Jossmery Toledo para consultarle sobre si existe un vinculo amoroso con Isander Pérez, expareja y padre de la primera hija de Isabella Ladera. Como se recuerda, la modelo peruana generó titulares debido a varios besos apasionados que se dio con el influencer en el reality show ‘El rancho de Destino’. Por ello, según la expolicía, ambos mantienen una relación de “amigos con derecho”, ya que están solteros y han decidido pasarla bien durante la competencia. Inclusive, señaló que, gracias a la convivencia, han fortalecido su vínculo de amistad y confianza.

Asimismo, Toledo descartó algún conflicto con Isabella Ladera, dejando en claro que no ha tenido ninguna comunicación con ella. Además, precisó que no mantiene ningún tipo de amistad con Hugo García. “No estamos, somos amigos. (Nos dimos) no uno, varios besos, normal. Somos amigos con derecho. Él está soltero, yo estoy soltera, así que normal, hemos disfrutado bien. Hemos compartido mucha experiencia en el reality y es un chico A1, eso es lo que te puedo decir. No tengo comunicación con ella (Isabella Ladera) y con Hugo tampoco es que sea mi amigo. Hemos compartido el tema de reality de ‘Esto es guerra’, pero no somos amigos”, indicó.