Mayra Couto fue una de las actrices de “Al fondo hay sitio” que destacó notablemente debido a su rol como Grace Gonzales, la hija de ‘Charito’, cuya última aparición en pantalla fue en la octava temporada, estrenada en 2016.

Cuando la exitosa serie de televisión de América TV regresó a las pantallas televisivas en el 2022, gran parte del elenco original regresó a la producción, menos Couto. Si bien la actriz dejó de aparecer físicamente en la serie, el nombre de su personaje continúa siendo mencionado en algunos momentos de la producción nacional.

Ahora bien, luego de varios años de residir en Colombia, Couto regresó al Perú con el objetivo de emprender nuevos proyectos audiovisuales, y aprovechando su presencia en suelo peruano, fue abordada por algunos medios de comunicación sobre si estaría dispuesta a regresar a “Al fondo hay sitio”, por lo que se mostró encantada, e incluso aseguró sentir miedo de que la reemplacen con otra actriz.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SU POSIBLE REGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

Mediante una entrevista exclusiva con El Comercio, la intérprete compartió su deseo por volver a integrar el elenco de “Al fondo hay sitio”, donde personificó a Grace Gonzales. Sin embargo, la actriz resaltó que le interesaría realizar un cameo; es decir, una aparición temporal en la teleserie que se trasmite por América TV.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho, crecí como actriz. Si me quieren ―aunque sea― para un cameo, aceptaré con gusto. Con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos, todo está bien”, declaró.

Asimismo, durante una entrevista para el programa “¡Todo se filtra!” de Panamericana Televisión, Mayra reiteró su intención de participar en la teleserie.

“Tengo toda la disposición, porque para mí es como una escuela y conozco a cada persona que trabaja ahí, no solo del lado de los actores, sino también del lado del equipo. Me parecería superlindo volver a trabajar de alguna manera”, expresó.

Sin embargo, resaltó que su regreso no se dará simplemente porque ella lo desea, pues todo depende de que la producción la llame.

“Quiero que sepan que hay disposición. Pero no necesariamente va a pasar, no necesariamente las cosas van a ser como yo las pienso. No se sabe nada, el punto es que hay disposición, sería muy feliz, pero no es que quiero volver, llámenme”, señaló entre risas, según recoge La República.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE OTRA POSIBLE ACTRIZ REEMPLAZÁNDOLA COMO GRACE GONZALES?

La actriz de 32 años comentó que podría llorar si se entera que otra actriz asumiera su papel como Grace Gonzales. En esta línea recordó a Aarón Picasso, quien pasó por algo similar, pues antes interpretaba a “Jaimito”, pero fue reemplazado dos veces por dos intérpretes diferentes, siendo el actor Jorge Guerra quien asume el rol en la actualidad.

“No quiero que me pase lo que le pasó a ‘Jaimito’, eso es lo único que no quiero, por eso también digo que hay disposición”, comentó para las cámaras de “¡Todo se filtra!”.

“El año pasado, antes de la final de ‘Al fondo hay sitio’, soñé que veía la televisión y salía Grace, y yo no era esa Grace, y todos decían: ‘Grace, cómo has cambiado’, y yo: ‘No, me cambiaron, soy Jaimito. Dios mío, no’. Eso sí no quisiera. Y si pasa, que podría, no sé, supongo que lloraré. Esa sí es una pesadilla mía: que siga Grace, pero sin Mayra”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SI VOLVERÍA A TRABAJAR CON ANDRÉS WIESE?

En la misma entrevista con “Todo se Filtra”, la artista fue consultada sobre si volvería a compartir escenas con Andrés Wiese en la serie “Al fondo hay sitio”, a lo que ella tajantemente negó que exista esa posibilidad así se lo pidan. “Cómo te digo que no. Yo no quiero volver a sentirme así y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, mencionó.

Como se sabe, Couto tomó la decisión de denunciar al actor Andrés Wiesse de acoso en junio del 2020, esto causó que se generara mucha polémica entre todo el elenco.

¿QUÉ PASÓ CON GRACE GONZALES EN ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En la trama, Grace Gonzales tuvo un romance con Nicolás de las Casas, interpretado por Andrés Wiese. La historia de amor de estos personajes culminó en la octava temporada de la serie, cuando ambos contrajeron matrimonio y se mudaron a Canadá con su hija, Nelly Francesca. Además, cabe señalar que en los últimos meses de esa temporada, se había revelado que la pareja esperaba un segundo bebé.