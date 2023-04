HBO extrañamente hace precuelas o secuelas de una serie, pero teniendo en cuenta el tremendo éxito que fue “Game of Thrones” en su momento, la cadena televisiva no podía ignorarlo por completo.

La compañía decidió encargar a su personal que trabajen en ideas derivadas de la serie e incluso pidió la opinión de George R.R. Martin, autor de “Canción de Hielo y Fuego”, saga literaria en la que está basada “Game of Thrones”.

El escritor presentó dos ideas: una serie que cuente la Danza de los Dragones, una brutal guerra civil que enfrentó a los miembros de la familia Targaryen. Esta propuesta terminó convirtiéndose en “House of the Dragon”, que estrenó su primera temporada en 2022 y actualmente está rodando su segunda entrega.

La otra idea era sobre una serie basada en sus novelas “Cuentos de Dunk y Egg”, que siguen las hazañas de un leal pero ingenuo caballero errante llamado Ser Duncan el Alto. y su escudero, Aegon V Targaryen, también conocido como Egg.

Según informa la plataforma Fansided, esta última idea acaba de tener luz verde. La plataforma HBO Max, que pronto llevará el nombre de Max, confirmó que se viene un spin-off que llevará el nombre de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

¿DE QUÉ TRATARÁ “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT”?

Aquí una breve reseña de este proyecto: “Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros. Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una era en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos.”

Este spin-off será escrito por Ira Parker, uno de los escritores de House of the Dragon, y también contará con George R.R. Martin en el guion. Por el momento, no hay una fecha de estreno.

Aunque esta serie emocione a muchos fanáticos, lo cierto es que hay algunos que están preocupados, puesto que es probable que “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” se encuentre con el mismo problema que Game of Thrones: superar al material original.

Hasta ahora, Martin tiene tres novelas en la serie: “The Hedge Knight”, “The Sworn Sword” y “The Mystery Knight”, recopiladas en un libro llamado “A Knight of the Seven Kingdoms”; sin embargo, tiene planes de escribir “siete u ocho” más. Posiblemente, use la serie de televisión como una forma de escribir más.