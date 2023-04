Múltiples indicios en las redes sociales han levantado las sospechas de una posible reunión de One Direction el próximo 27 de abril, fecha en que transmitirá el último programa de “The Late Late Show with James Corden”. La aparación de la banda británica se daría en el segmento The Carpool Karaoke, lo cual ha despertado la ilusión de sus seguidores.

Los rumores iniciaron porque One Direction comenzó a promocionar varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, la cuál estuvo inactiva durante años. Además, las actividades de los exintegrantes del grupo están coincidiendo para una hipotética junta.

Harry Styles y Niall Horan se encuentran en Estados Unidos.; Louis Tomlinson canceló su tour por Asia; Zayn volvió a activar sus redes sociales tras mantenerlas inactivas por un largo tiempo; y Liam Payne manifestó que le encantaría traer a “1D” de regreso.

Un indicio más para mantener la emoción de las “Directioners” se debe a la creación de la cuenta de Instagram @readytogo.home, que solo sigue a la cuenta oficial de la boy-band y a los cinco exmiembros de la banda. Aunque los fans consideran que se trata de algo relacionado y organizado por la banda, otros incrédulos consideran que solo es un perfil creado por los mismos fanáticos para aumentar el deseo e ilusiones de la posible reunión de la agrupación.

¿CUÁNDO SE SEPARÓ LA BANDA?

One Direction lanzó cinco álbumes y varios sencillos que rompieron récords en la industria musical. Conquistaron millones de corazones de adolescentes a nivel mundial y fueron catalogados como la agrupación más grande del planeta.

El despegue del grupo musical empezó en el año 2010 y gozaron de 5 años llenos de éxito en la historia de la banda. Pero todo cambió repentinamente cuando Zayn Malik informó su separación de la banda por razones personales. Dicha noticia impactó y rompió el corazón de muchas “Directioners”.

A pesar de todo, la banda siguió su rumbo. En 2015 publicaría su último álbum, “Made in the AM”, y posteriormente realizarían su última gira, en cuya última fecha dieron a conocer que tomarían un descanso de 18 meses. Lastimosamente, dicho descanso terminó convirtiéndose en una separación definitiva.