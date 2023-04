La modelo e influencer Georgina Rodríguez suele compartir en sus redes sociales todas las piezas y ropa que suele adquirir de las mejores marcas del mundo como son Hermés, Elisabetta Franchi, Louis Vuitton o Prada, entre otras.

En esta ocasión, la novia de Cristiano Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram su nueva adquisición, unos botines que seguro serán la tendencia para lo que resta del año.

Botines vaqueros Le Silla

Georgina Rodríguez publicó una fotografía de los botines vaqueros de la marca italiana Le Silla, los cuales tienen un precio de 767 euros.

Bautizados por la marca como botines Eva, el calzado destaca por su original tela vaquera y lucen un tacón de aguja, acabados en punta y de estilo cowboy.

Según especialistas de moda, firmas de alta y media gama como Loewe, Ba&sh o Dolce and Gabbana apuestan esta temporada por bajar el tejido vaquero a los pies.

Cartera de 29 mil euros

Durante la segunda temporada de su reality “Soy Georgina”, la influencer ha mostrado la gran colección de bolsos que tiene entre la que destaca una modelo Birkin de Hermès en color rojo, la cual tiene un valor de 29 mil euros y está confeccionado en piel de cocodrilo.

“Me encanta Louis Vuitton, me encanta el grupo Inditex, me encanta Nike, ¡me encanta Decathlon! Me gustan todas las marcas. Tengo 150 bolsos”, contó la novia de Cristiano Ronaldo.