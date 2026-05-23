Por Redacción EC

Durante décadas, la inmensa extensión territorial de América del Sur representó un desafío para conectar regiones distantes y economías que históricamente avanzaron por caminos separados. Frente a este panorama, una ambiciosa obra de integración regional busca cambiar el mapa logístico del continente y abrir una nueva ruta estratégica hacia Asia. Está considerado como uno de los proyectos más importantes de la región, su ejecución apunta a reducir tiempos de traslado, dinamizar el comercio y potenciar el crecimiento económico de provincias, regiones y estados involucrados. A futuro, este proyecto también podría convertirse en un impulso para el turismo regional. La mejora en la conectividad entre países permitiría acercar destinos antes poco accesibles, facilitar el movimiento de viajeros y abrir nuevas oportunidades económicas para ciudades y comunidades ubicadas a lo largo de la ruta.