Durante décadas, la inmensa extensión territorial de América del Sur representó un desafío para conectar regiones distantes y economías que históricamente avanzaron por caminos separados. Frente a este panorama, una ambiciosa obra de integración regional busca cambiar el mapa logístico del continente y abrir una nueva ruta estratégica hacia Asia. Está considerado como uno de los proyectos más importantes de la región, su ejecución apunta a reducir tiempos de traslado, dinamizar el comercio y potenciar el crecimiento económico de provincias, regiones y estados involucrados. A futuro, este proyecto también podría convertirse en un impulso para el turismo regional. La mejora en la conectividad entre países permitiría acercar destinos antes poco accesibles, facilitar el movimiento de viajeros y abrir nuevas oportunidades económicas para ciudades y comunidades ubicadas a lo largo de la ruta.

¿De qué se trata y como funcionaría este proyecto que beneficiaría a varias regiones de Sudamérica y países fronterizos ?

Es el Corredor Bioceánico de Capricornio que se perfila como una de las iniciativas de infraestructura más importantes de América del Sur al buscar conectar el centro-oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile, atravesando territorios estratégicos de Paraguay y Argentina. El proyecto unirá los océanos Atlántico y Pacífico mediante una red de carreteras, plataformas logísticas y pasos fronterizos que integrarán cuatro países. Aunque la propuesta surgió en la década de 1960, su consolidación tomó fuerza en 2015 con la firma de la Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos. La ruta comprende ocho territorios considerados clave para el desarrollo regional y, tras la paralización generada por la pandemia, las autoridades retomaron el impulso del proyecto en 2022 mediante la Declaración de Campo Grande. Un año después, las regiones involucradas solicitaron el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un plan maestro orientado a acelerar la integración y fortalecer el crecimiento económico de la zona.

Conoce la estructura del Corredor Bioceánico de Capricornio y los avances más importantes hasta ahora

El corredor bioceánico avanza en una etapa decisiva con una extensión proyectada de aproximadamente 3.900 kilómetros de carreteras, de las cuales una parte ya se encuentra pavimentada mientras otros tramos continúan en proceso de construcción. La iniciativa también incorpora cuatro sistemas portuarios públicos y privados ubicados en la costa del Pacífico, considerados estratégicos para fortalecer la conexión comercial con los mercados asiáticos. Asimismo, el proyecto ya inició su fase de implementación mediante estudios técnicos, recorridos de campo y mesas de trabajo enfocadas en infraestructura, logística y desarrollo territorial. El objetivo es identificar necesidades, articular políticas públicas y establecer proyectos prioritarios entre autoridades y el sector privado. Entre los avances recientes destaca un estudio sobre facilitación comercial y procesos fronterizos, orientado a optimizar infraestructura, recursos humanos y sistemas operativos para agilizar el tránsito de mercancías, personas y vehículos a lo largo de la ruta.

¿Qué otros países podrían ser beneficiados con este proyecto ambicioso que viene agilizándose en su construcción?

Aunque el Corredor Bioceánico de Capricornio involucra directamente a cuatro países, su impacto podría extenderse a otras economías sudamericanas. Naciones vecinas tendrían la posibilidad de integrarse a nuevas cadenas logísticas y aprovechar una red de transporte que apunta a fortalecer el comercio y la conectividad regional. Perú podría fortalecer su integración comercial regional y captar parte del flujo logístico mediante conexiones complementarias con puertos del Pacífico y rutas de transporte. Mientras que Bolivia podría obtener ventajas importantes por su ubicación geográfica, ya que tendría mayores oportunidades para acceder a corredores de exportación y nuevas conexiones terrestres. También Se beneficiarían los países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur porque accederían rutas más eficientes para el intercambio comercial con el continente.