Por Redacción EC

Los terremotos son considerados de alta peligrosidad en el mundo, ya que debido a su gran potencia puede destruir grandes infraestructuras, como carreteras, viviendas y puentes, así como lamentar la pérdida de vidas. De hecho, a largo plazo, ocasionan severas consecuencias económicas, desplazamientos poblacionales y afectaciones psicológicas. Así, a propósito del fuerte terremoto que sacudió recientemente a Venezuela, a lo largo de la historia se han registrado numerosos movimientos telúricos que han marcado a la humanidad, no solo por su elevada intensidad, sino también por el elevado número de fallecidos y heridos que dejaron, así como por los graves daños ocasionados a la infraestructura y a las comunidades afectadas. En ese contexto, un país sudamericano se ubica entre los primeros lugares por haber registrado uno de los terremotos más fuertes del mundo, un hecho histórico que conmocionó a más de uno en esa época. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.