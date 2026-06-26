Los terremotos son considerados de alta peligrosidad en el mundo, ya que debido a su gran potencia puede destruir grandes infraestructuras, como carreteras, viviendas y puentes, así como lamentar la pérdida de vidas. De hecho, a largo plazo, ocasionan severas consecuencias económicas, desplazamientos poblacionales y afectaciones psicológicas. Así, a propósito del fuerte terremoto que sacudió recientemente a Venezuela, a lo largo de la historia se han registrado numerosos movimientos telúricos que han marcado a la humanidad, no solo por su elevada intensidad, sino también por el elevado número de fallecidos y heridos que dejaron, así como por los graves daños ocasionados a la infraestructura y a las comunidades afectadas. En ese contexto, un país sudamericano se ubica entre los primeros lugares por haber registrado uno de los terremotos más fuertes del mundo, un hecho histórico que conmocionó a más de uno en esa época. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL FUE EL PEOR TERREMOTO DE LA HISTORIA?

De acuerdo con el medio TV Azteca, el terremoto más fuerte registrado en la historia tuvo lugar en Valdivia (Chile) en 1960 con una magnitud de 9,5. Así, este evento provocó la ruptura de una falla de más de mil kilómetros y desencadenó un tsunami que se propagó a lo largo de todo el océano Pacífico. Eso no es todo, el segundo sismo más potente registrado ocurrió en Alaska en 1964, con una magnitud de 9,2. El movimiento se prolongó por más de cuatro minutos, provocó el colapso de diversas infraestructuras y ocasionó alteraciones permanentes en el terreno.

Siguiendo con el ranking, en tercer lugar se encuentra el terremoto de Sumatra, en Indonesia, ocurrido en 2004 y con una magnitud de 9,1, generando un tsunami con olas superiores a los 30 metros que impactó las costas de catorce países. Finalmente, el gran sismo ocurrido en Japón de 2011, de magnitud 9,1, provocó el desplazamiento de la isla principal del país, alteró ligeramente la rotación terrestre y desencadenó también un tsunami que ocasionó graves daños en la infraestructura de la zona costera asiática. Hasta la fecha, estos eventos han marcado profundamente a la sociedad y ponen énfasis en la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia o desastre natural.

UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA REVELA QUE LOS TERREMOTOS FORMAN PEPITAS DE ORO

A través de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Monash y compartida en la revista Nature Geoscience, reveló que los terremotos desempeñan un rol determinante en la formación de pepitas de oro, al activar propiedades eléctricas en cristales de cuarzo ubicados en la corteza terrestre. Según detalla el estudio, mientras se desarrolla el movimiento telúrico se ejerce una presión sobre este silicato y genera voltaje a través de la piezoelectricidad, generando cargas eléctricas. Inclusive, este mecanismo desencadena reacciones electroquímicas que convierten el oro presente en fluidos geológicos en partículas sólidas, las cuales se van depositando sobre la superficie del material rocoso.

De esta manera, con el objetivo de disipar las especulaciones, los científicos llevaron a cabo ensayos de laboratorios para alterar los cristales de cuarzo sumergidos en soluciones con presencia del metal precioso, obteniendo favorables resultados. Es decir, la electricidad generada es suficiente para inducir la precipitación del elemento y promover la agregación de nanopartículas, las cuales funcionan como núcleos iniciales de crecimiento. Eso no es todo, gracias a su conductividad, los trozos áureos preexistentes favorecen la acumulación gradual de nuevas capas, lo que posibilita que pequeños depósitos evolucionen con el tiempo hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño, conforme comparte La República.