Dos fenómenos astronómicos tendrán lugar esta semana y se podrán ver desde México: la lluvia de estrellas Leónidas y el eclipse parcial lunar. Aquí te dejamos todos los detalles.

Lluvia de estrellas Leónidas 2021: ¿a qué hora y cuándo se puede ver?

La lluvia de estrellas Leónidas se podrá ver en las madrugada del martes 16 y miércoles 17 de noviembre desde las 4:00 a.m. hasta las 6:00 a.m., justo cuando la Luna empieza a ponerse tras el horizonte antes del amanecer.

Para observar bien este fenómeno astronómico se recomienda estar lejos de la ciudad para no tener como obstáculos a los edificios o las montañas.

La lluvia de estrellas también se podrá ver online en el link http://sky-live.tv.

Eclipse lunar: ¿cuándo es y a qué hora?

El viernes 19 de noviembre del 2021 también se podrá ver desde México un eclipse lunar entre las 00:02 a.m. y las 6:04 a.m. El apogeo del fenómeno será a las 3:03 a.m.

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, lo recomendable es mantenerse despierto toda la noche para ofrecer el fenómeno en todo su esplendor.

