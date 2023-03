¿A qué hora y cuándo inicia la primavera 2023 en México?

La primavera 2023 llega a México en el mes de marzo, por lo que podemos decirle adiós a la temporada de frío. Además, la primavera es la estación del año que más prefieren la mayoría de las personas, ya que durante esta temporada los días son más templados y suelen florecer los árboles y plantas. Asimismo, la primavera empieza con el evento astronómico llamado ‘equinoccio’, el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración alrededor de todo el mundo, con excepción de los polos.

PRIMAVERA 2023: ¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO EMPIEZA EN MÉXICO?

La primavera 2023 empieza el día del equinoccio que será para el 20 de marzo a las 21:24 (hora del centro de México). Se trata de un fenómeno astronómico, en el que el Sol pasa el ecuador celeste con dirección al norte.

Por lo que la Tierra se coloca unicamente a la mitad, del infinito vaivén que realiza con respecto a su órbita alrededor del Sol. Los equinoccios suelen presentarse dos veces al año, el de primavera es en marzo y el de septiembre que se da el de otoño.

Esta estación del año cuenta con una duración de 92 días y las personas podrán disfrutar durante los meses de marzo, abril y mayo. Para posteriormente darle la bienvenida al verano que inicia el 21 de junio.

La explicación de las estaciones del año es que la Tierra se encuentra inclinada a unos 23.5 grados, se cree que hace muchos años, cuando el planeta era joven, un objeto muy grande chocó con ella y la desplazó de su centro. Es por ello la diferenciación.

PRIMAVERA 2023: ¿DÓNDE RECIBIRLO EN MÉXICO?

La primavera tiene una vinculación con tiempo de esperanza y de empezar nuevos ciclos. Por ello hay mucha gente que no deja pasar el equinoccio de primavera para cargarse de energía. Las personas tienen una serie de rituales, como llevar ropa blanca y subir al punto más alto la pirámide del Sol en Teotihuacán, y así recibir la energía de los rayos solares.

Aunque es importante saber que en la actualidad el ascenso de las pirámides está restringido. No obstante, eso no quiere decir que no vayas a alguna de las zonas arqueológicas de México para recibir con la mejor actitud la primavera 2023.

A continuación, conoce de las algunas zonas arqueológicas que podrías visitar para el próximo 20 de marzo: