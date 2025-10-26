El huracán Melissa continúa ganando fuerza en su paso por el Caribe, luego de haberse transformado en categoría 1 durante la jornada del sábado, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El fenómeno avanza lentamente y mantiene en alerta a varios países de la región por su potencial destructivo.

En este contexto, se ha dado a conocer que cuatro naciones del Caribe se encuentran bajo amenaza directa por su paso. Descubre qué países están en riesgo y cuáles ya sufren los primeros impactos.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL HURACÁN MELISSA?

Cuatro países del Caribe permanecen bajo amenaza por el paso del huracán Melissa:

Haití

República Dominicana

Jamaica

Cuba

Las autoridades mantienen la alerta por posibles inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y ráfagas intensas de viento.

Huracán. | Foto: Freepik

¿DÓNDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL HURACÁN MELISSA?

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y el Instituto de Meteorología de Cuba, Melissa se encontraba hasta el cierre del sábado a unos 230 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica, desplazándose lentamente sobre el mar Caribe. Su trayectoria apunta a seguir avanzando hacia el noroeste en las próximas horas.

¿EL HURACÁN MELISSA PODRÍA FORTALECERSE EN EL TRANSCURSO DEL DOMINGO?

Los pronósticos del NHC señalan que Melissa podría intensificarse rápidamente durante este domingo, alcanzando la categoría 3, lo que la convertiría en un huracán de gran intensidad antes de impactar tierra firme, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUÉ DAÑOS HA PROVOCADO EL HURACÁN MELISSA HASTA AHORA?

Los efectos del huracán ya se sienten en distintos puntos del Caribe. En Haití, se reportan tres personas fallecidas, mientras que en República Dominicana más de 1,2 millones de habitantes quedaron sin agua potable debido a los daños en los acueductos. Además, cientos de familias fueron desplazadas por las lluvias y la pérdida de refugios.

¿EL HURACÁN MELISSA REPRESENTA UN PELIGRO PARA VENEZUELA?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Melissa se encuentra a unos 720 kilómetros de la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Aunque se mantiene el monitoreo constante, el organismo aclaró que no representa un riesgo directo para el territorio venezolano.

¿QUÉ ES UN HURACÁN?

Un huracán es un ciclón tropical caracterizado por fuertes vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora, acompañados de intensas lluvias y tormentas eléctricas. Este fenómeno natural se forma sobre grandes extensiones de aguas cálidas, iniciando como una depresión tropical que gana fuerza con la humedad y el aire caliente, hasta que sus vientos alcanzan la velocidad necesaria para ser clasificado como huracán. La intensidad de un huracán se mide en una escala de cinco categorías, y su distintivo “ojo” es el eje central alrededor del cual giran sus nubes a gran velocidad.

¿CÓMO PROTEGERSE ANTE UN POSIBLE HURACÁN?

Identifica un refugio y prepara un kit de emergencia con documentación importante, medicación, dinero en efectivo y linternas antes de que llegue el huracán.

En caso de evacuación, es importante seguir las rutas establecidas y evitar los atajos y las áreas inundadas.

En casa, es recomendable resguardarse en habitaciones sin ventanas o incluso, en casos extremos, dentro de un armario.