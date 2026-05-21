La cuenta regresiva ya está en marcha. La Copa del Mundo 2026 promete ser una edición histórica no solo por sus sedes, sino porque cambiará por completo las reglas del juego en cuanto a logística y calendario. Si te estás preguntando cuánto dura el Mundial 2026, has llegado al lugar indicado. Aquí te contamos todos los detalles del torneo más largo y masivo de la historia del fútbol.

¿Cuántos días dura el Mundial 2026 exactamente?

El Mundial 2026 tendrá una duración exacta de 39 días de competencia. Esto lo convierte oficialmente en el torneo más largo de toda la historia de la FIFA, superando el récord previo de Francia 1998, que se extendió durante 33 días.

Esta histórica extensión se debe principalmente a la transición de formato, diseñada para dar el descanso adecuado a los futbolistas y acomodar un número masivo de partidos sin saturar el calendario físico de los planteles.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Copa del Mundo?

Para que vayas agendando los días más importantes, la FIFA ha definido el calendario de la siguiente manera:

Partido inaugural: Jueves 11 de junio de 2026.

Jueves 11 de junio de 2026. Cierre de la fase de grupos: Sábado 27 de junio de 2026.

Sábado 27 de junio de 2026. Gran Final del Mundial: Domingo 19 de julio de 2026.

El pitazo inicial se dará en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que el partido que coronará al nuevo campeón del mundo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

¿Por qué el Mundial de 2026 es más largo que los anteriores?

La razón de que dure más de cinco semanas es muy simple: la expansión de equipos. Por primera vez en la historia de los mundiales, el torneo pasará de los tradicionales 32 países participantes a un total de 48 selecciones clasificadas.

Esto obligó a la FIFA a reestructurar por completo el sistema de competencia. Ahora el torneo contará con 12 grupos de 4 equipos cada uno. Para levantar la ansiada copa, el equipo campeón ya no tendrá que jugar 7 partidos como ocurría en los formatos anteriores, sino un total de 8 encuentros.

¿Cuántos partidos se jugarán en total durante el torneo?

Al haber más selecciones, el volumen de juego se incrementará drásticamente. En total se disputarán 104 partidos a lo largo de los 38 días de competencia, una cifra enorme si la comparamos con los 64 encuentros que se jugaron en Qatar.

Durante la fase de grupos, los aficionados disfrutarán de un ritmo frenético con jornadas de hasta cuatro partidos por día durante 18 días consecutivos.

Además, la fase de eliminación directa sumará una ronda completamente nueva: los dieciseisavos de final (ronda de 32 equipos), agregando aún más drama y emoción antes de llegar a los octavos de final.

Sedes y países que albergarán el Mundial 2026

Además de su duración récord, esta edición destaca por ser la primera que se organiza de forma conjunta entre tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá.

Los 104 compromisos se distribuirán en 16 ciudades anfitrionas que cuentan con estadios de última generación tecnológica:

Estados Unidos (11 sedes): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México (3 sedes): Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Canadá (2 sedes): Toronto y Vancouver.

Prepárate para vivir más de un mes del mejor fútbol del planeta en lo que se proyecta como el evento deportivo más grande de la década.