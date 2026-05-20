Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras su sorpresivo llamado a la Selección de Brasil, muchos fanáticos no encuentran su cromo en el álbum oficial. Descubre el truco definitivo de Panini para conseguir la lámina de Neymar en tu álbum Panini Mundial 2026. (Foto: Gemini)
Tras su sorpresivo llamado a la Selección de Brasil, muchos fanáticos no encuentran su cromo en el álbum oficial. Descubre el truco definitivo de Panini para conseguir la lámina de Neymar en tu álbum Panini Mundial 2026. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La locura por el Álbum Panini del Mundial 2026 ya empezó a contagiar a los fanáticos del fútbol en todo el planeta. Sin embargo, la primera gran polémica estalló de inmediato entre los coleccionistas: ¿Por qué no está Neymar Jr. entre las figuritas de Brasil? Afortunadamente, tras su llamado de última hora por Carlo Ancelotti, la empresa italiana ya tiene la solución definitiva para que no te quedes sin el cromo del ’10′. Aquí te contamos cómo conseguirlo de forma segura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.