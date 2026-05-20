La locura por el Álbum Panini del Mundial 2026 ya empezó a contagiar a los fanáticos del fútbol en todo el planeta. Sin embargo, la primera gran polémica estalló de inmediato entre los coleccionistas: ¿Por qué no está Neymar Jr. entre las figuritas de Brasil? Afortunadamente, tras su llamado de última hora por Carlo Ancelotti, la empresa italiana ya tiene la solución definitiva para que no te quedes sin el cromo del ’10′. Aquí te contamos cómo conseguirlo de forma segura.

¿Por qué Neymar no sale en los sobres comunes del Mundial 2026?

El proceso de diseño e impresión del álbum oficial de la Copa del Mundo se realiza con muchos meses de anticipación en los talleres de Panini en Italia. Durante ese período, Neymar venía saliendo de una complicada lesión de ligamento cruzado y su rendimiento generaba dudas, por lo que la marca prefirió no incluirlo en los 18 futbolistas iniciales de Brasil.

Contra todo pronóstico, el astro brasileño logró recuperarse a tiempo y se ganó su boleto oficial en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026. Al quedar fuera de la edición de lanzamiento, su cromo no aparece de forma aleatoria en los sobres tradicionales de color azul.

El truco de Panini: El ‘Update Set’ o Set de Actualización 2026

Para corregir los errores de la lista inicial y sumar a las estrellas que se subieron al avión a último momento (como el propio Neymar), Panini lanzará de forma oficial su conocido Update Set (Set de Actualización).

A diferencia de los sobres comunes donde todo queda a la suerte, este paquete especial se vende de forma cerrada y trae grandes ventajas para el usuario:

Sin repetidas: Es un blíster o caja fija que contiene la totalidad de los nuevos cromos impresos (suelen ser alrededor de 80 nuevas piezas).

Es un blíster o caja fija que contiene la totalidad de los nuevos cromos impresos (suelen ser alrededor de 80 nuevas piezas). Fácil de pegar: Las figuritas del set de actualización vienen listas para reemplazar con el nombre al jugador que finalmente no fue convocado, directo en el espacio asignado de cada selección.

Las figuritas del set de actualización vienen listas para reemplazar con el nombre al jugador que finalmente no fue convocado, directo en el espacio asignado de cada selección. 100% garantizado: Al comprar el pack, tienes la seguridad absoluta de que la figurita de Neymar vendrá adentro.

¿Cuándo y dónde comprar la figurita de Neymar?

Para evitar caer en estafas o revendedores con precios inflados en redes sociales, la recomendación principal es recurrir a los canales oficiales. El set de actualización suele ponerse a la venta un par de semanas después de que empiece a rodar el balón en el Mundial.

Podrás adquirir el paquete con la lámina de ‘Ney’ en los siguientes puntos de venta:

Tienda virtual de Panini: A través de su plataforma web oficial (donde usualmente se habilita una preventa online). Distribuidores oficiales autorizados: Quioscos seleccionados, centros comerciales y cadenas de supermercados que cuenten con el material original de la marca. Librerías principales: Tiendas de libros y coleccionables que traen el stock verificado directo de fábrica.

Versiones del álbum Panini y figuritas

1. Las versiones físicas del álbum

La versión Clásica (Tapa Blanda): La de toda la vida, la más económica y fácil de conseguir en cualquier quiosco o supermercado. Ideal si solo quieres vivir la fiebre mundialista sin gastar de más.

La de toda la vida, la más económica y fácil de conseguir en cualquier quiosco o supermercado. Ideal si solo quieres vivir la fiebre mundialista sin gastar de más. La versión Tapa Dura (Hardcover): El favorito de los coleccionistas pesados. Está diseñado para durar años sin que se doblen las esquinas.

El favorito de los coleccionistas pesados. Está diseñado para durar años sin que se doblen las esquinas. El Álbum Dorado (Gold Edition): Esta es una joyita premium exclusiva que Panini suele vender principalmente a través de su tienda online oficial o en preventas muy selectas. Tiene acabados metalizados y es supercotizado.

2. ¡Ojo a los bordes de las figuritas (Parallels)!

Aunque el álbum por dentro sea el mismo, la verdadera locura de versiones este año está en los sobres. Panini metió variantes de color en los bordes de los stickers especiales (los llamados parallels), así que te pueden tocar:

El borde clásico.

Versiones con bordes Azul, Rojo o incluso ediciones exclusivas con bordes Naranja o Dorado que son extremadamente difíciles de conseguir y ya se están vendiendo carísimas entre coleccionistas.

3. El Álbum Virtual (Digital)

Si no quieres gastar en papel o te gusta la interactividad, también está la app oficial del Álbum Virtual de Panini. Ahí abres paquetes gratis al día, cumples retos diarios y puedes intercambiar las figuritas de manera online con gente de todo el mundo mediante códigos promocionales.