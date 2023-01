Fallece el actor surcoreano de 36 años, Na Chul, la mañana del sábado 21 de enero. El artista es recordado por su participación en títulos conocidos como ‘Vicenzo’, ‘Weak Hero Class 1′, ‘Little Women’, ‘Secret Forest 2′ y más.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a la industria del entretenimiento conmoviendo a miles de fanáticos, famosos y amigos, quienes le dieron el último adiós al actor a su propia manera.

Según reportes, el funeral de Na Chul tuvo lugar el 23 de enero en la Funeraria del Hospital de Soonchunhyang ubicado en la capital de Corea del Sur, Seúl.

El actor es globalmente reconocido por producciones como ‘Vicenzo’, la exitosa serie de mafiosos, en la que interpretó a Deok Jin. Este título junto a ‘Little Women’, son dos de sus más recientes trabajos para el gigante del streaming, Netflix.

El popular artista de 36 años inició su carrera actoral en el teatro, haciendo su debut en el 2010, desde entonces habría dado el salto a la pantalla chica y al streaming, siendo parte de diversas producciones exitosas ya mencionadas, a ellas se suman “Jirisan”, “D.P.”, “Happiness’ entre otras.

A pesar de ser mundialmente conocido por los doramas, el joven surcoreano también habría formado parte de películas como ‘1987′, ‘Made in China’, ‘Tune in for love’ y ‘Along with the Gods: The two worlds’.

Finalmente, el motivo de su muerte sigue siendo reservado ya que según reportes al respecto Na Chul se habría encontrado delicado de salud y recibiendo un tratamiento en el hospital, siento esto lo único que se conoce de lo previo a su fallecimiento.