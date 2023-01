Las lista de películas nominadas a los Premios Oscar 2023 se anunció el 24 de enero en una ceremonia conducida por Riz Ahmed y Alison Williams. Como ya estaba previsto, muchas de las cintas más populares y favoritas de la crítica fueron seleccionadas en esta categoría. Entre ellsa, “Elvis” (del director Baz Luhrmann) y “The Fabelmans” (de Steven Spielberg).

Son 10 las nominadas a mejor película, entre las que están “All Quiet on the Western Front”, “Avatar: The Way of Water”, “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness” y “Women Talking”.

Fue una sorpresa que las cintas “Babylon” (protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt) y “The Whale” (el regreso de Brendan Freiser a los grandes sets) no se encuentren en la categoría de mejor película, ya que semanas atrás eran algunas de las más nombradas como favoritas en medios especializados.

Más bien, “Everything Everywhere All at Once” (”Todo en todas partes al mismo tiempo”) es la cinta que lideró las nominaciones de la competencia de cine más importante de Estados Unidos. La película de ‘Los Daniels’, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, obtuvo 11 menciones en diferentes categorías, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original.

La ceremonia de los Premios Oscar 2023 se realizará el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En la siguiente lista, aparecen las nominadas a mejor película y la plataforma dónde se puede ver, así como las producciones que aún no llegan al streaming.

Nominadas a mejor película

Nominada Productores País Plataforma All Quiet on the Western Front Malte Grunert Alemania Netflix

Nominada Productores País Plataforma Avatar: el camino del agua James Cameron y Jon Landau Estados Unidos Solo en cines por ahora. Llegaría a Disney Plus.

Nominada Productores País Plataforma The Banshees of Inisherin Graham Broadbent, Pete Czernin y Martin MacDonagh Irlanda Recién llegará a cines, todavía no hay anuncio en plataformas.

Nominada Productores País Plataforma Elvis Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick y Schuyler Weiss Australia HBO Max

Nominada Productores País Plataforma Everything Everywhere All at Once Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang Estados Unidos Alquiler por Apple TV+ por 14.99 soles.

/ A24

Nominada Productores País Plataforma The Fabelmans Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg y Tony Kushner Estados Unidos Recién llega a los cines el 23 de febrero.

Nominadas Productores País Plataformas Tár Todd Field, Alexandra Milchan y Scott Lambert Estados Unidos No hay fecha de ingreso a streaming, pero está la posibilidad de que solo ingrese a Peacock.

Nominadas Productores País Plataforma Top Gun: Maverick Tom Cruise, Christopgher McQuarrie, Davie Ellison y Jerry Bruckheimer Estados Unidos Star+ y Paramount+

Nominadas Productores País Plataforma Triangle of Sadness Erik Hemmendorff y Philippe Bober Dinamarca Todavía no llega a plataformas

Nominada Productores País Plataforma Women talking Dede Garner, Jeremy Kleiner y Frances McDormand Estados Unidos Estrenó en cines en diciembre de 2022, pero aún no hay anuncio de su ingreso a plataformas.

/ Universal

