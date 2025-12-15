Esto es todo lo que tienes que saber por el momento sobre la Influenza A H3N2, la gripe que está contagiando a muchas personas en distintas partes del mundo.
En las últimas semanas, los casos de han registrado un aumento significativo en diversos lugares. Aunque se trata de una variante de la gripe estacional,su capacidad de mutación y la aparición de nuevos subclados (como el subclado K) han puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Aquí te explicamos qué es y todo lo que necesitas saber para identificarla a tiempo pero recuerda que solo informamos, si tienes algún síntoma deberías ir al doctor a hacer algún descarte.

¿Qué es la Influenza A H3N2?

La Influenza A H3N2 (Según la ) es un subtipo del virus de la gripe tipo A. A diferencia de otros virus respiratorios, este subtipo es conocido por su alta capacidad de propagación y por causar temporadas de gripe más severas en términos de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y niños pequeños.

Síntomas de la Influenza H3N2

A diferencia de un resfriado común, la influenza H3N2 suele presentarse de forma repentina. Los síntomas más frecuentes incluyen:

  • Fiebre alta: Generalmente superior a los 38 grados.
  • Dolores musculares y articulares: Sensación de “cuerpo cortado” intensa.
  • Tos seca persistente: Puede durar más de una semana.
  • Dolor de cabeza severo: Acompañado de debilidad extrema.
  • Congestión nasal y dolor de garganta.

Prevención y grupos de riesgo

La mejor protección contra la Influenza A (H3N2) y sus variantes es la vacunación anual.

Medidas de Prevención

  1. Vacunación: Aplicarse la vacuna anual contra la influenza. La vacuna estacional incluye protección contra el virus H3N2 y ayuda a reducir casos graves, hospitalizaciones y muertes.
  2. Higiene de manos: Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial.
  3. Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
  4. Aislamiento: Quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas si se presentan síntomas de gripe.
  5. Distanciamiento: Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
  6. Ventilación: Ventilar regularmente los espacios cerrados.

Grupos de población vulnerable

Aunque cualquiera puede contagiarse, las siguientes personas tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves (como neumonía o descompensación de enfermedades crónicas):

  • Adultos mayores (especialmente mayores de 60 años).
  • Niños (especialmente menores de 5 años).
  • Mujeres embarazadas.
  • Personas con enfermedades crónicas (como diabetes, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares o inmunodeprimidas).

¿Cuánto puede durar la enfermedad?

La mayoría de las personas se recuperan en un periodo de 7 a 10 días, aunque la fatiga y la tos pueden persistir por más tiempo.

Comunicado del MINSA y declaración de Alerta Epidemiológica

El MINSA ha declarado una Alerta Epidemiológica nacional, en gran medida como medida de prevención y respuesta sanitaria ante el riesgo de ingreso y propagación de la variante Influenza A (H3N2) subclado K (además de sarampión).

Recomendaciones a la población

El MINSA y sus voceros han reiterado las siguientes recomendaciones:

  • Vacunación Prioritaria: Se garantiza el stock de vacunas y se exhorta a los grupos vulnerables a vacunarse contra la influenza estacional en los centros de salud:
  • Niños menores de 5 años.
  • Adultos mayores de 60 años.
  • Mujeres gestantes.
  • Personas con comorbilidades (diabetes, asma, etc.).
  • Medidas de Prevención: Reforzar las medidas de higiene y prevención, especialmente en contextos de aglomeración por fin de año:
  • Lavado de manos frecuente.
  • Uso de mascarilla si se presentan síntomas respiratorios.
  • Evitar acudir a reuniones o lugares concurridos si se está enfermo.
  • Viajeros: Estar alerta a síntomas si se retorna de zonas afectadas (Europa o EE. UU.) y acudir a un centro de salud mencionando el historial de viaje.

