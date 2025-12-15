En las últimas semanas, los casos de Influenza A H3N2 han registrado un aumento significativo en diversos lugares. Aunque se trata de una variante de la gripe estacional,su capacidad de mutación y la aparición de nuevos subclados (como el subclado K) han puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Aquí te explicamos qué es y todo lo que necesitas saber para identificarla a tiempo pero recuerda que solo informamos, si tienes algún síntoma deberías ir al doctor a hacer algún descarte.

¿Qué es la Influenza A H3N2?

La Influenza A H3N2 (Según la OPS) es un subtipo del virus de la gripe tipo A. A diferencia de otros virus respiratorios, este subtipo es conocido por su alta capacidad de propagación y por causar temporadas de gripe más severas en términos de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y niños pequeños.

Síntomas de la Influenza H3N2

A diferencia de un resfriado común, la influenza H3N2 suele presentarse de forma repentina. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fiebre alta: Generalmente superior a los 38 grados.

Generalmente superior a los 38 grados. Dolores musculares y articulares: Sensación de “cuerpo cortado” intensa.

Sensación de “cuerpo cortado” intensa. Tos seca persistente: Puede durar más de una semana.

Puede durar más de una semana. Dolor de cabeza severo: Acompañado de debilidad extrema.

Acompañado de debilidad extrema. Congestión nasal y dolor de garganta.

Prevención y grupos de riesgo

La mejor protección contra la Influenza A (H3N2) y sus variantes es la vacunación anual.

Medidas de Prevención

Vacunación: Aplicarse la vacuna anual contra la influenza. La vacuna estacional incluye protección contra el virus H3N2 y ayuda a reducir casos graves, hospitalizaciones y muertes. Higiene de manos: Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial. Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Aislamiento: Quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas si se presentan síntomas de gripe. Distanciamiento: Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Ventilación: Ventilar regularmente los espacios cerrados.

Grupos de población vulnerable

Aunque cualquiera puede contagiarse, las siguientes personas tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves (como neumonía o descompensación de enfermedades crónicas):

Adultos mayores (especialmente mayores de 60 años).

(especialmente mayores de 60 años). Niños (especialmente menores de 5 años).

(especialmente menores de 5 años). Mujeres embarazadas.

Personas con enfermedades crónicas (como diabetes, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares o inmunodeprimidas).

¿Cuánto puede durar la enfermedad?

La mayoría de las personas se recuperan en un periodo de 7 a 10 días, aunque la fatiga y la tos pueden persistir por más tiempo.

Comunicado del MINSA y declaración de Alerta Epidemiológica

El MINSA ha declarado una Alerta Epidemiológica nacional, en gran medida como medida de prevención y respuesta sanitaria ante el riesgo de ingreso y propagación de la variante Influenza A (H3N2) subclado K (además de sarampión).

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/i0KcOpi01u — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 15, 2025

Recomendaciones a la población

El MINSA y sus voceros han reiterado las siguientes recomendaciones: