En las últimas semanas, los casos de Influenza A H3N2 han registrado un aumento significativo en diversos lugares. Aunque se trata de una variante de la gripe estacional,su capacidad de mutación y la aparición de nuevos subclados (como el subclado K) han puesto en alerta a las autoridades sanitarias. Aquí te explicamos qué es y todo lo que necesitas saber para identificarla a tiempo pero recuerda que solo informamos, si tienes algún síntoma deberías ir al doctor a hacer algún descarte.
¿Qué es la Influenza A H3N2?
La Influenza A H3N2 (Según la OPS) es un subtipo del virus de la gripe tipo A. A diferencia de otros virus respiratorios, este subtipo es conocido por su alta capacidad de propagación y por causar temporadas de gripe más severas en términos de hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y niños pequeños.
Síntomas de la Influenza H3N2
A diferencia de un resfriado común, la influenza H3N2 suele presentarse de forma repentina. Los síntomas más frecuentes incluyen:
- Fiebre alta: Generalmente superior a los 38 grados.
- Dolores musculares y articulares: Sensación de “cuerpo cortado” intensa.
- Tos seca persistente: Puede durar más de una semana.
- Dolor de cabeza severo: Acompañado de debilidad extrema.
- Congestión nasal y dolor de garganta.
Prevención y grupos de riesgo
La mejor protección contra la Influenza A (H3N2) y sus variantes es la vacunación anual.
Medidas de Prevención
- Vacunación: Aplicarse la vacuna anual contra la influenza. La vacuna estacional incluye protección contra el virus H3N2 y ayuda a reducir casos graves, hospitalizaciones y muertes.
- Higiene de manos: Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial.
- Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
- Aislamiento: Quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas si se presentan síntomas de gripe.
- Distanciamiento: Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- Ventilación: Ventilar regularmente los espacios cerrados.
Grupos de población vulnerable
Aunque cualquiera puede contagiarse, las siguientes personas tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves (como neumonía o descompensación de enfermedades crónicas):
- Adultos mayores (especialmente mayores de 60 años).
- Niños (especialmente menores de 5 años).
- Mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedades crónicas (como diabetes, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares o inmunodeprimidas).
¿Cuánto puede durar la enfermedad?
La mayoría de las personas se recuperan en un periodo de 7 a 10 días, aunque la fatiga y la tos pueden persistir por más tiempo.
Comunicado del MINSA y declaración de Alerta Epidemiológica
El MINSA ha declarado una Alerta Epidemiológica nacional, en gran medida como medida de prevención y respuesta sanitaria ante el riesgo de ingreso y propagación de la variante Influenza A (H3N2) subclado K (además de sarampión).
Recomendaciones a la población
El MINSA y sus voceros han reiterado las siguientes recomendaciones:
- Vacunación Prioritaria: Se garantiza el stock de vacunas y se exhorta a los grupos vulnerables a vacunarse contra la influenza estacional en los centros de salud:
- Niños menores de 5 años.
- Adultos mayores de 60 años.
- Mujeres gestantes.
- Personas con comorbilidades (diabetes, asma, etc.).
- Medidas de Prevención: Reforzar las medidas de higiene y prevención, especialmente en contextos de aglomeración por fin de año:
- Lavado de manos frecuente.
- Uso de mascarilla si se presentan síntomas respiratorios.
- Evitar acudir a reuniones o lugares concurridos si se está enfermo.
- Viajeros: Estar alerta a síntomas si se retorna de zonas afectadas (Europa o EE. UU.) y acudir a un centro de salud mencionando el historial de viaje.