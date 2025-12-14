Menos de dos meses después de anunciar su alejamiento de las grabaciones de “Chicago PD”, el actor Patrick John Flueger está de vuelta en los sets para retomar su papel, el del valiente oficial Adam Ruzek.

En octubre 22, Deadline informó que Flueger había dejado el programa creado por Dick Wolf debido a incidentes personales, vinculados a un caso de consumo de alcohol en pleno set.

Patrick John Flueger interpreta a Adam Ruzek desde la temporada inicial de “Chicago PD” (2014). Su personaje es un oficial de Inteligencia que, primero adiestrado por Alvin Olinsky y luego por el propio jefe Hank Voight, supo acoplarse en el trabajo diario del denominado ‘Distrito 21’.

En la trama, Ruzek protagoniza un romance con su colega Kim Burguess (Marina Squerciati), con quien incluso termina casándose (temporada 12) y adoptando una adolescente.

Fue precisamente Squerciati la primera en compartir días atrás una primera imagen de Patrick ‘recuperado’, lo que para muchos anticipaba su inminente retorno. Sin embargo, volver menos de dos meses después, vaya que ha sorprendido incluso a los más fanáticos de “Chicago PD”.

Ha sido el último fin de semana que Flueger ha compartido en su Instagram fotografías y videos compartiendo dentro del set junto a sus mejores amigos: Marina y Laroyce Hawkins, quien interpreta al oficial Kevin Atwater. También está en escena Benjamin Levy Aguilar, quien da vida al detective Dante Torres.

¿CUÁNDO VOLVERÍA A APARECER EN PANTALLA?

En Estados Unidos, “Chicago PD” emitió su episodio final de otoño el 12 de noviembre pasado. El retorno del programa con nuevos episodios está previsto para el 7 de enero con el capítulo ocho. ¿Volverá allí Ruzek?

En Estados Unidos, el policial es transmitido por NBC y Peacock, mientras que en Latinoamérica se emite --en su temporada 13-- por Universal+. Puede verse también en el paquete de cable de DirecTV.