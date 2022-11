Cristina Scuccia sorprendió en el 2014 con su imponente voz, fue tendencia en las redes sociales de ese momento y el hecho de que fuese una monja llamó mucho más la atención en Italia. Repentinamente, ha vuelto a ser el centro de atención. Es por ello que en esta nota te contaremos qué es lo que le pasó y ahora a qué se dedica, entre otra información que necesitas conocer sobre esta noticia que ha vuelto a ser parte de la opinión pública.

LA MONJA QUE GANÓ LA VOZ ITALIA: QUÉ PASÓ CON ELLA Y A QUÉ SE DEDICA

La monja Cristina Scuccia, cuyo triunfo en la versión italiana del concurso televisivo «La Voz» en 2014 dio la vuelta al mundo, ha colgado los hábitos y ahora vive en España, donde sigue cantando y trabaja como camarera para ganarse la vida.

Sor Cristina, que había emocionado y sorprendido al mundo interpretando «No One» de Alicia Keys en su primera actuación y que finalmente ganó el programa, emprendió una carrera como cantante e integró el elenco del musical «Sister Act», además de figurar en 2016 entre las protagonistas del musical «Titanic», pero sin abandonar la vida religiosa.

Tras pasar algunos años alejada de los escenarios, Cristina Scuccia apareció este domingo en el programa «Verissimo» de Canale 5 con un sorprendente cambio de imagen y, vestida con un traje pantalón rojo, anunció que había dejado la vida religiosa y que actualmente vive en España, donde sigue cultivando su pasión por la música y trabaja como camarera.

«Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina», dijo la exmonja ursulina explicando que había «realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades», pero que ahora mismo puede sonreír «aún más que en el pasado».

Aseguró que «sigue creyendo en Dios» y que «no tiene intención de abandonar su camino de fe» y que está «agradecida por todo lo vivido hasta ahora».

Tras 15 años de vida religiosa, explicó que «esta exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes» y que todo se precipitó con la pandemia, cuando todo se detuvo y pudo reflexionar sobre si era feliz.

Explicó que tuvo que ser ayudada por una psicóloga porque no conseguía salir «de la oscuridad». «No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito», agregó.

QUÉ ES LA VOZ ITALIA

La Voz Italia es un formato televisivo de talento musical, originario en Países Bajos y que se ha convertido en un fenómeno mundial el cual se ha estrenado en más de 20 países del Continente Europeo.

En La Voz Italia se buscan a italianos con un increíble talento vocal, que para demostrarlo, están cuatro grandes estrellas de la música que se encargarán de encontrar y entrenar a la siguiente Gran Voz de ese país.

El valor agregado de la versión italiana, es que los participantes serán únicamente juzgados por su voz. No importara la edad, el aspecto físico o el tipo o género musical, Solo será necesario tener una voz que transmita la magia que la música tiene.

La Voz Italia está basado en el Talent show The Voice, una franquicia internacional de competencia de canto.