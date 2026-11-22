Rockstar Games mantuvo en secreto el elenco de “Grand Theft Auto VI” hasta el día de su lanzamiento. Los créditos finales del juego y las publicaciones de los propios intérpretes confirmaron lo que muchos jugadores sospechaban desde los primeros tráileres: Manni L. Perez hace de Lucía Caminos y Dylan Rourke interpreta a Jason Duval.

Quién es Manni L. Perez, la actriz de Lucía Caminos

Manni L. Perez es una actriz neoyorquina de ascendencia latina elegida para el papel de Lucía. Antes de protagonizar “GTA 6”, trabajó principalmente en televisión estadounidense con papeles en “Law & Order: Special Victims Unit” —por el que ganó un Premio Imagen—, “Chicago P.D.”, “The Blacklist”, “Jessica Jones” y “She’s Gotta Have It”.

Perez ya había trabajado con Rockstar años atrás grabando voces para personajes secundarios en “GTA V” y “GTA Online”. Fuera de la actuación, practica levantamiento de pesas, Muay Thai, jiu-jitsu brasileño y artes marciales mixtas, habilidades que coinciden con el historial de Lucía, quien aprendió a pelear con su padre antes de terminar en una prisión de Leonida. Por este papel recibió una nominación a Mejor Actuación en “The Game Awards 2026”.

Quién es Dylan Rourke, el actor de Jason Duval

El papel de Jason Duval quedó en manos de Dylan Rourke, actor estadounidense con trayectoria en teatro, cine y series de televisión como “Modern Family”, “Grey’s Anatomy”, “9-1-1: Lone Star” y “Station 19”.

Su nombre circulaba entre los seguidores del juego desde meses antes del estreno debido al parecido de su rostro con el modelo de Jason y al tono de su voz en los avances. En la historia, Jason es un exmilitar que intentó alejarse de un entorno familiar delictivo, pero terminó trabajando con traficantes en los cayos de Leonida hasta que conoció a Lucía.

Cómo se confirmó el reparto de “Grand Theft Auto VI”

Rockstar no anunció a sus protagonistas en eventos ni entrevistas previas al estreno. El público conoció los nombres de forma gradual: primero apareció Manni L. Perez en la lista de nominados de los premios de la industria, luego figuró el reparto completo en los créditos del juego y días después ambos actores publicaron una foto juntos en Instagram confirmando su participación.

Otros actores del reparto de “GTA 6”

Además de los dos protagonistas, varios actores conocidos participan en “Grand Theft Auto VI” como personajes secundarios o locutores: