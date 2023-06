“Soy Leyenda” fue una película muy exitosa estrenada en 2007, que está basada en la novela homónima de Richard Matheson. Esta cinta narraba la historia de un científico, Robert Neville, que creía ser el único superviviente de una pandemia, cuyas consecuencias dejó a la mayoría de la humanidad transformada en criaturas mutantes.

Ahora, el filme, protagonizado en aquel entonces por Will Smith, tendrá una secuela 16 años después de su primera aparición. Además, promete ser una de las secuelas más esperadas de la pantalla grande.

¿De qué tratará la secuela de la película “Soy Leyenda 2″?

“Soy Leyenda 2″ será una secuela que iniciará con un final alternativo. Originalmente, al final de la primera cinta se mostraba a Neville sacrificando su vida para proteger a dos supervivientes. Antes de fallecer, el científico les entregaría una muestra de sangre que contiene lo que sería la posible cura para el virus que ha convertido a la humanidad en mutantes.

Sin embargo, el DVD de dicho largometraje incluía un final alternativo. Esta parte, que no fue mostrada en los cines, muestra que Neville logra escapar con vida junto a los dos supervivientes al darse cuenta que los Oscuros tienen emociones.

El productor y coguionista, Akiva Goldsman, quien escribió la primera película, será el encargado de escribir la próxima secuela de “Soy Leyenda”, que tendrá como punto de partida el final alternativo.

¿Qué actor interpretaría al protagonista de la historia en “Soy Leyenda 2″?

El actor Michael B. Jordan integrará el reparto de la película como protagonista y coproductor. Su incorporación en la historia de ficción será la gran novedad en “Soy Leyenda 2″. El actor ya ha participado de importantes producciones como las películas “Black Panther”, “Creed” o “Fahrenheit 451″. Este año también debutó como director de la película “Creed III”.

A pesar de su confirmada participación, Goldsman no ha revelado cuál será el papel que interpretará Jordan en la película. Se especula que Michael podría interpretar al hijo de Neville o a otro actor superviviente de la pandemia, según recoge la plataforma Urgente 24.

El actor Michael B. Jordan sería el protagonista de "Soy Leyenda 2". | Foto: @michaelbjordan / Instagram

Cabe destacar que la primera entrega de “Soy Leyenda” recaudó la cifra mayor de 585 millones de dólares para Warner Bros. Debido a esto es que existe mucha expectativa por la secuela, cuyo éxito se espera que sea similar o mayor.

¿Quién será el director de “Soy Leyenda 2″?

Lo que se conoce hasta la fecha es que ningún director ha tomado oficialmente el proyecto. Sin embargo, hay mucha posibilidad de que Francis Lawrence, director de la primera parte, regrese para dirigir la secuela.

Cabe mencionar que, Lawrence y Goldsman ya se están reuniendo en otro proyecto. Se trata de la secuela de “Constantine” de 2005, la cual será protagonizada por Keanu Reeves. Existe la posibilidad de que se encuentren en una segunda reunión.

“Hablé un poco con Akiva [Goldsman] al respecto, pero creo que todavía está lejos. Me encantaría hacerlo. He escuchado algunas cosas sobre ‘Soy leyenda’. En realidad no tenemos mucho, solo una lluvia de ideas para ‘Constantine’, pero juré guardar el secreto en ‘Soy leyenda ‘”, expresó Lawrence a ComicBook.com.