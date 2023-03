Gran conmoción generó Tito Nieves durante la entrega de los Premios Lo Nuestro, en donde algunos artistas le hicieron un sentido homenaje a uno de los salseros más importantes de la industria, Víctor Manuelle. Y es que, al parecer, según se puede ver en diferentes videos de YouTube que rápidamente se viralizaron en redes sociales, al cantante se le habría olvidado la letra de la canción del homenajeado.

¿Qué es lo que habría pasado en realidad durante el homenaje que se le realizaba a Víctor Manuelle? En esta nota te contaremos si realmente el salsero se habría olvidado la letra de una de las canciones de su colega; además de brindarte información adicional sobre la plataforma en la que se viene viralizando este hecho.

¿SE LE OLVIDÓ A TITO NIEVES LA LETRA DE UNA CANCIÓN DE VÍCTOR MANUELLE EN SU HOMENAJE?

El hecho se viene viralizando en redes sociales, pero sobre todo en YouTube, en donde se le puede observar a Tito Nieves en un sentido homenaje que se le realizaba a Víctor Manuelle durante los Premios Lo Nuestro.

Este es el video de YouTube en donde al parecer a Tito Nieves se le habría olvidado la letra de la canción de su colega, el salsero Víctor Manuelle, uno de los mayores exponentes de la industria.

Como se puede observar en el video de YouTube, cuando canta Tito Nieves hubo un impasse que no pasó desapercibido, pues en el coro, se escucha tan solo un tarareo, aunque luego de un momento, todo vuelve a la normalidad.

Sobre el hecho se ha pronunciado Víctor Manuelle, quien señala que “todos nos equivocamos, yo también me equivoqué en los agradecimientos”, contó el puertorriqueño.

“Tito te amo y gracias por representar a Puerto Rico en la forma que lo haces, sabes que eres mi hermano siempre”, agregó.

QUIÉN ES TITO NIEVES

Tito Nieves es un cantante puertorriqueño de salsa que nació en Río Piedras, Puerto Rico y se crio en Estados Unidos.

Tito Nieves, quien hoy en día es uno de los máximos referentes de salsa en el mundo, empezó su carrera mientras estaba participando en Orquesta Cimarrón, un grupo originario de Nueva York. En 1977, se asoció con el cantante Héctor Lavoe y su Orquesta, y se unió al Conjunto Clásico. Después, decidió empezar su carrera como solista en 1987, aparte de cantar salsa en inglés.

Tito Nieves es conocido por sus hits como el «El amor más bonito», «Sonámbulo», y el hit de salsa en inglés, «I Like It Like That».

En 1988 se le presentó la oportunidad de grabar para el sello RMM. Su primer gran éxito para la compañía fue el tema «Sonámbulo», una composición de Leo Casino, que aparece en su primer álbum para RMM, titulado The Classic que alcanzó un disco de oro.

Con este álbum Tito Nieves definitivamente impuso su estilo interpretativo, lanzándose a conquistar los mercados internacionales, marcando la pauta para otros artistas que luego forman el núcleo de lo que se conoce como «El sonido de Nueva York», abanderado por RMM.

Tito Nieves definitivamente tuvo un fuerte impacto en el mercado anglosajón con sus producciones, en especial, como se menciona líneas atrás, «I Like It Like That», tema que lo llevó a grandes escenarios tales como el programa VIBE de la cadena televisiva UPN.

Los hits del álbum Fabricando fantasías (2004) incluyen «Fabricando fantasías» y «Ya no queda nada» con La India, Nicky Jam, y K-Mil. El tema «Fabricando Fantasías» fue dedicado a uno de sus hijos, que falleció a causa del cáncer. En ese año fue condecorado por el Congreso de la República de Perú.

