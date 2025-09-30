Los movimientos emprendidos hacia el extranjero por parte de cada ciudadano peruano, hoy deben quedar siempre certificados y constatados en el pasaporte electrónico ordinario que emite la Superintendencia Nacional de Migraciones desde junio de 2016. Al respecto, resulta importante destacar que actualmente, y desde dicha entidad de Gobierno, la implementación de ciertos mecanismos para mejorar de manera operativa la experiencia de quien requiera obtener ese documento, viene a decirte que no harás más largas colas, y mediante la reserva de citas disponibles, terminarás pudiendo conseguirlo a la brevedad.

MIGRACIONES TE BRINDA CITAS Y ATENCIÓN INMEDIATA PARA OBTENER EL PASAPORTE ELECTRÓNICO

De manera periódica, el gobierno peruano mediante la Superintendencia Nacional de Migraciones, comparte información relevante acerca del trámite referente a la obtención de pasaporte electrónico que hoy se emite de manera más ágil gracias al incremento del stock de libretas, ampliación de locales y horarios extendidos.

En ese sentido, resulta importante destacar que si necesitas gestionarlo para un viaje próximo, solicitud de visa, beca al extranjero u otra razón, actualmente dicha entidad te brinda la posibilidad de acceder a la reservación virtual o presencial de mayor cantidad de citas, y de esa forma evitar las extensas colas muchas veces reportadas por medios televisivos.

Con respecto al incremento del stock de libretas, ampliación de locales y horarios extendidos para la atención física, Migraciones remarca que como mejoras implementadas, la renovación de todos los equipos y sistemas de emisión de pasaporte que se encontraban desfasados hacia el mes de mayo 2025, también viene permitiendo que el usuario obtenga el documento de viaje sin necesidad de esperar varios días o semanas.

A propósito de citas disponibles, la entidad de Gobierno reporta que desde dicho mes, 100 mil mensuales han sido puestas a disposición de la ciudadanía, y hasta que culmine el 2025, se proyectan superar los niveles de entrega con respecto al año anterior donde sobrepasaron los 820 mil.

ESTOS SON LOS NUEVOS HORARIOS QUE HABILITA MIGRACIONES PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE ELECTRÓNICO EN LIMA Y CALLAO

A nivel nacional, hoy los peruanos tienen la chance de tramitar la obtención del pasaporte electrónico que emite Migraciones desde hace 9 años, y presencialmente llevar a cabo gestión por la cual ahora figuran nuevos horarios de atención habilitados.

En ese sentido, la información brindada por dicha entidad de Gobierno, y entorno a la aplicación de citas también, reviste de suma importancia para quienes necesiten renovar tan importante documento de viaje debiendo considerar además la ejecución de pago previo actualizado.

Con respecto a ello, te compartimos a continuación el listado de nuevos horarios y sedes que hacia setiembre 2025 habilita Migraciones para la obtención de pasaporte electrónico en Lima Metropolitana y Callao:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

- Jockey Plaza

De lunes a sábado de 8.30 a.m. a 8.30 p.m. / Domingos de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Norte

- Mallplaza Comas

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a. m. a 1 p.m.

Migracentro Primavera

- Real Plaza Primavera

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Este

- Mall Aventura Santa Anita

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8:30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Lima Sur

- Open Plaza Atocongo

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Ventanilla

- Ex Zona Comercial Ventanilla

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Centro MAC Callao

- Mallplaza Bellavista

De lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 p.m.

Sábados de 8.30 a.m. a 1 p.m.

Migracentro Purucuchuco

- Real Plaza Puruchuco

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Migracentro Vila María

- Real Plaza Villa María

De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Cabe resaltar según lo precisa la Superintendencia Nacional de Migraciones, que para este mes de setiembre 2025, figuran habilitadas un total de 100 mil citas solamente reservadas desde página web oficial o presencialmente luego de haber realizado reembolso como requisito obligatorio.

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA OBTENER EL PASAPORTE EN PERÚ

Actualmente, el único documento de viaje vigente y válido para salir o entrar al Perú es el pasaporte electrónico, también denominado como Biométrico que desde el 7 de julio de 2016, Migraciones se encarga de expedirlo a nivel nacional.

Teniendo en cuenta la nueva vigencia ascendente a los 10 años y el costo superior en 21% a los 98.60 soles iniciales, pasamos a compartirte los requisitos que debes cumplir para obtenerlo gracias a información brindada oficialmente por el Gobierno:

Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado y sin configurar multas electorales.

- DOCUMENTOS REQUERIDOS POR CASOS ESPECIALES

Declaración Jurada de Pérdida o Robo de Pasaporte .

. Las Personas Con Discapacidad (PCD) pueden estar representadas mediante una copia simple del documento que lo acredite, y carta poder emitida por notario público.

Con respecto al voucher de pago por el pasaporte electrónico en Perú, recuerda que forma parte, también, del listado de documentos que deben presentarse de manera presencial, y solamente en estos lugares hacerlo efectivo:

1- Monto actual por emisión de documento con vigencia de 10 años

S/120.90

2- Realiza pago físico en agencias del Banco de la Nación (BN), agentes Multired o mediante Págalo.pe colocando el mismo código 01810.