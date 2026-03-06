Actualmente, muchos jóvenes que terminaron la secundaria o universitarios buscan una oportunidad laboral en el país que les ofrezca un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada que les permita salir adelante. Sin embargo, para acceder a un empleo formal es indispensable presentar ciertos documentos, como el Certificado Único Laboral (CUL) que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Este certificado, que se brinda de manera gratuita, permite a las empresas corroborar cierta información personal, así como antecedentes policiales, penales y judiciales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL DEL MTPE?

El Certificado Único Laboral, un documento digital emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, permite visualizar la identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal de una persona mayor de 18 años, con el objetivo de acceder a una postulación de trabajo. Esta certificación reemplaza a Certijoven y Certiadulto, por lo que cualquier ciudadano peruano puede obtenerla de forma totalmente gratuita y con una vigencia de tres meses. De esta manera, te presentamos el paso a paso para conseguir el CUL de manera sencilla y rápida:

Accede a la plataforma oficial de Empleos Perú a través de este LINK.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, se debe registrar con el DNI o carnet de extranjería.

Luego, selecciona la opción “Certificado Único Laboral”.

Haga clic en la opción para generar el documento.

El sistema generará automáticamente el certificado en formato PDF.

¡Listo! Descárgalo y guárdalo en tu dispositivo.

¿CÓMO EVITAR PERDER TU SUELDO A TRAVÉS DE YAPE O PLIN?

A través del Decreto Supremo n° 011-2026-EF, el Poder Ejecutivo informó que ahora los trabajadores peruanos podrán recibir su salario y otras obligaciones laborales, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, a través de las billeteras digitales (Yape o Plin). De esta manera, el empleado tiene el derecho de elegir, de forma libre e informada, el medio de pago en el que desea recibir su remuneración. Para ello, tras optar por una de estas opciones, la persona debe informar a su empleador dentro de los diez días hábiles desde el inicio de la relación laboral y modificarla cuando lo considere necesario.

Sin embargo, con el objetivo de mantener una adecuada estrategia de ciberseguridad en la empresa y reforzar las prácticas adoptadas por cada trabajador, Gina Marcela Moreno, Product Development Manager de TIVIT LATAM, explicó, para Infobae, que las personas están expuestas al phishing, la suplantación de identidad, vulnerabilidades en APIs o fraudes internos, por parte de los ciberdelincuentes. De esta manera, la especialista instó a las empresas a efectuar un análisis de riesgos previo y revisar sus procesos internos y puntos vulnerables antes de adoptar a los monederos virtuales como medio de depósito.