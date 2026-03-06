Por Redacción EC

Actualmente, muchos jóvenes que terminaron la secundaria o universitarios buscan una oportunidad laboral en el país que les ofrezca un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada que les permita salir adelante. Sin embargo, para acceder a un empleo formal es indispensable presentar ciertos documentos, como el Certificado Único Laboral (CUL) que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Este certificado, que se brinda de manera gratuita, permite a las empresas corroborar cierta información personal, así como antecedentes policiales, penales y judiciales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.