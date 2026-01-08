El Certificado Único Laboral (CUL) para jóvenes y adultos es un documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que será necesario cuando postules a un puesto de empleo. A continuación, te contamos todos los aspectos que debes tener en cuenta para poder solicitarlo sin problemas y obtenerlo antes de tiempo.

El CUL es un documento que incluye tu información personal, antecedentes policiales, judiciales y penales, así como tu formación académica y experiencia laboral formal en el Perú. Tiene una vigencia de tres meses.

Ten en cuenta que, el CUL unifica y reemplaza al Certijoven y Certiadulto, y se regula por la Ley N° 31760 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 014-2023-TR .

Cuáles son las condiciones

Tener 18 años a más.

Requisitos

Correo electrónico.

Encontrarse registrado o crear una cuenta en la sede digital de Empleos Perú .

. DNI, si eres peruano. Si eres extranjero, carnet de extranjería, permiso temporal de permanencia u otro documento de identidad expedido por Migraciones .

Hazlo de forma digital

Entra a la plataforma e ingresa tu usuario y contraseña. Si aún no tienes una cuenta, debes registrarte . Luego, selecciona la opción de Certificado Único Laboral y genera el documento, automáticamente se abrirá una ventana con el archivo. Además, si eres una persona discapacidad puedes incluir información que declara tu condición de discapacidad.

Finalmente, imprime o descarga tu certificado en formato PDF. También podrás visualizar el CUL en las últimas 10 descargas realizadas de la carpeta de certificados.

Si tienes alguna consulta o duda, puedes acercarte al Centro de Empleo más cercano .

RENIEC 2026: aprende cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape paso a paso

Abre la app de Yape en tu teléfono.

Ingresa a la sección “Pagar servicios” o “Yapear servicios”.

Busca y selecciona RENIEC en la lista de entidades disponibles.

Escoge el concepto correspondiente a emisión del DNI electrónico por primera vez.

Completa los datos que solicite el sistema, como tu número de DNI si corresponde.

Verifica que el monto a pagar sea el correcto y confirma la operación.

Guarda el comprobante digital como constancia del pago, ya que lo necesitarás al momento de acudir a la oficina.

Qué hacer después

Tras realizar el pago del DNI electrónico, el siguiente paso es presentarte en cualquiera de los puntos de atención de RENIEC o en los centros autorizados. Lleva contigo el comprobante, ya sea impreso o en formato digital. En el lugar, se registrarán tus datos biométricos mediante fotografía, huellas dactilares y firma. Una vez completado el procedimiento, RENIEC procesará tu documento y te notificará cuándo y dónde podrás recoger tu nuevo DNI electrónico.