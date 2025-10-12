Transcurre un nuevo periodo de importantes jornadas en 2025, y a poco de culminar, los pagos a nivel estatal continúan llevándose a cabo periódicamente, siendo hoy resolución viceministerial aquella que así lo determina para cumplimiento efectivo en beneficio de los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional. En ese sentido, resulta importante destacar que el Cronograma Anual Mensualizado reviste de gran valor dirigido hacia más de 1 millón de trabajadores también, considerando las fechas a partir de las cuales se les abona el monto por concepto remunerativo, y a fines de octubre sin representar la excepción.

QUIÉNES SON LOS JUBILADOS DE LA ONP QUE COBRAN SUELDO EL LUNES 20 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CRONOGRAMA ANUAL MENSUALIZADO

El Gobierno aprobó a fines de diciembre de 2024, el Cronograma Anual Mensualizado a través del cual se determina el calendario de jornadas para la realización de diversos abonos que bajo normativa vigente con número 005, hoy terminan llevándose a cabo en favor de tanto jubilados de la ONP como servidores públicos laborando para el Estado.

A propósito de funcionarios peruanos beneficiarios, te contamos que la mayoría de trabajadores ha sido fichada mediante la denominada Contratación Administrativa de Servicios (CAS) cuya modalidad contractual privativa vincula a una entidad gubernamental con una persona natural prestadora de servicios de manera no autónoma, siendo las funciones realizadas aquellas remuneradas usualmente cada 15 o 30 días.

Con respecto al abono de salario dirigido a jubilados de la ONP sujetos al régimen de la 19990, por ejemplo, y hacia fines del décimo mes del año, pasamos a compartirte el listado conformado por las entidades públicas que según Cronograma Anual Mensualizado de Gobierno, integran el esquema regular de pago de sueldos a partir del lunes 20:

Educación (Universidades)

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Transportes y Comunicaciones (MTC)

Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Trabajadores de instituciones estatales como ministerios, cobran sueldo desde el lunes 20 de octubre, tal y como lo determina el Cronograma Anual Mensualizado de Gobierno. (Fuente: El Peruano)

Economía y Finanzas (MEF)

Justicia

Gobierno Regionales: Unidades Ejecutoras

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Agrario y de Riego

Energía y Minas

Como recomendación brindada para que te mantengas actualizado, considera ingresar a enlace compartido líneas arriba entorno al Cronograma Anual Mensualizado, y así figures al pendiente de los pagos de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública aprobado por el Gobierno mediante Resolución Ministerial Nº 005.

ESTAS SON LAS OTRAS FECHAS DE PAGO DE REMUNERACIONES EN SECTOR PÚBLICO DURANTE OCTUBRE 2025

MARTES 21

- Ministerio del Interior (MININTER)

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

- Defensoría del Pueblo

MIÉRCOLES 22

- Ministerio de Salud (MINSA)

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

- Ministerio de Cultura (MINCUL)

- Ministerio del Ambiente (MINAM)

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

- Registro Nacional de identificación y Estado Civil (RENIEC)

JUEVES 23

- Ministerio de la Producción

- Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

- Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

- Fuero Militar Policial (FMP)

- Junta Nacional de Justicia (JNJ)

- Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

- Tribunal Constitucional (TC)

LOS JUBILADOS DE LA ONP QUE COBRAN PENSIONES DESDE EL MARTES 7 DE OCTUBRE

El Gobierno aprobó a fines de diciembre de 2024, el calendario de fechas para la realización de diversos pagos que bajo normativa vigente con número 005, dispone aplicar durante jornadas puntuales el abono de las prestaciones económicas asociadas a la ONP, y también dirigidas a servidores públicos laborando para el Estado.

Con respecto al presente mes de octubre, la información estatal brindada refiere que cada uno de los 770 mil 097 jubilados beneficiarios a nivel nacional, y considerados para esta ocasión, podrá verse favorecido con el otorgamiento de nuevo monto, siendo el martes 7 la fecha de inicio de retribuciones teniendo en cuenta tal y como ocurre desde hace varios años, a la primera letra del apellido paterno consignado en Documento Nacional de Identidad (DNI) según el siguiente orden:

A a C , MARTES 7 DE OCTUBRE

, D a L , JUEVES 9 DE OCTUBRE

, M a Q , VIERNES 10 DE OCTUBRE

, R a Z, LUNES 13 DE OCTUBRE

- Pago a domicilio : Del 15 al 24 de OCTUBRE

Con respecto al pago dirigido a otros regímenes según lo dispone el Cronograma Anual Mensualizado establecido a través de Resolución Viceministerial 005, dicho calendario determina también que los beneficiarios mediante “Convenios Internacionales / Ley 27803″, cobren desde el 15 de octubre, mientras por “Decreto Ley 18846 / Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo / Ley 30003 - Pensionistas Pesqueros / Ley 26790 - Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)”, a partir del martes 14.

Casi 800 mil jubilados podrá cobrar sus respectivas pensiones a partir de fechas puntuales del mes de mayo, tal y como lo dispone Resolución Viceministerial aprobada por el Gobierno. (Fuente: El Peruano)

Resulta importante destacar a propósitos de esos depósitos, que si bien el abono en cuenta bancaria de cada jubilado se lleva a cabo desde las fechas mencionadas, recuerda que el dinero de la pensión siempre permanece disponible para retiro mediante los cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a tu domicilio, y en el momento que lo consideres oportuno.