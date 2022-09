TransMilenio: subió sin pagar pasaje y su tía lo hizo pedir disculpa delante de todos

En Colombia, todos los días miles de bogotanos se movilizan a través del TransMilenio para llegar a sus lugares de trabajo u hogares, sin embargo, cada vez se hace tendencia en redes sociales las historias de pasajeros que rompen con la monotonía de los viajes. Y es que este fue el caso de un joven que tuvo que presentar una disculpa pública por haberse colado, mientras su tía lo grababa.

Asimismo, algunos pasajeros grabaron el momento y en estos videos se ve al joven explicando los motivos para estar ahí y porqué su comportamiento fue incorrecto al subirse en la estación Paloquemao sin haber pagado el pasaje.

¿QUÉ DIJO EL JOVEN TRAS HABERSE COLADO EN EL TRANSMILENIO?

En el video se puede apreciar al joven ‘Jorge Fernández’, como se logró identificar durante su discurso, mientras explica que había sido multado por colarse en el sistema de transporte. Con micrófono en mano el joven señaló que su primo lo había recogido en la estación de Paloquemao: “Me colé y si no, me iba a llevar el policía, mi mamá me da plata para los pasajes y ese día pues yo decidí gastarme la plata en unos helados”, contó.

De tal modo que quedó registrado que la mujer, quien lo grababa sentada desde una de las filas del bus, le indicaba qué decir: “Diga, a ver”. El joven continúa contando que le fue impuesta una multa por 260.000 pesos y que su primo salió perjudicado, ya que tuvo que responder por él por ser menor de edad aún. “Embalé al bobo de mi primo porque como soy menor de edad, él tuvo que ir a recogerme”.

Finalmente, el joven invitó a quienes lo escuchaban en el bus a evitar colarse en el sistema de transporte y a buscar opciones como personalizar la tarjeta Tu Llave para evitar la evasión. Todo esto, alentado por el familiar que lo acompañaba, quien también lo grabó con su celular y le advirtió que si no se disculpaba “le iba a decir a su mamá”. “La recomendación para todos los señores pasajeros de este sistema es que por favor no se cuelen”, indicó el joven.

LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS EN EL INTERNET TRAS LO SUCEDIDO EN EL TRANSMILENIO

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: “La tía que todos quieren tener”; “Cuenta la historia que la tía pone al diablo a leer la biblia”; “Hay destinos peores que la muerte”; “No me río porque sencillamente podría ser yo”; “Gracias por darme ideas, muy pronto todos mis sobrinos haciendo esto en TransMilenio”.