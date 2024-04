Las grandes compañías del mundo como Apple o Samsung, actualmente lideran los registros de ventas de dispositivos móviles con tecnología de punta y asombrosas capacidades, pero ninguno de ellos figura tantas veces vendido como un modelo de Nokia en particular. Hace 20 años no éramos los mismos, pero la aparición de redes sociales iban generando un cambio entre nosotros, siendo dicha marca aquella que hoy es recordada con cariño porque pese a no ser un equipo moderno, ofrecía conceptos sólidos y resistentes a cualquier caída. Conoce cuál es el tipo o formato de celular que fue lanzado al mercado hace más de dos décadas, y ostenta un récord de más de 250 millones de ventas a nivel mundial.

CUÁL ES EL MODELO DE NOKIA QUE FIGURA COMO EL MÁS VENDIDO DE LA HISTORIA

A lo largo del tiempo, la humanidad ha lidiado con grandes cambios, y en diferentes ámbitos, siendo la tecnología un aspecto crucial dentro de las telecomunicaciones e importante a partir de inicios del siglo XXI gracias al lanzamiento de celulares de la marca Nokia que en aquel entonces revolucionaba la industria pese a no ser sofisticados, y más bien pequeños si los comparamos con los más modernos de Samsung o Apple.

De acuerdo a información compartida por el portal de Xataka, el modelo de teléfono móvil más vendido de la historia, superando la venta ascendente a los 250 millones, es la 1100 de dicha marca que saltó al mercado en 2003 costando alrededor de 100 dólares.

Nokia de dueños finlandeses, pero con presencia a nivel global, se presentaba como alternativa manual para realizar llamadas y enviar los tradicionales mensajes de texto basado en una estructura estándar que más allá de la básico que resultaba, ofrecía conceptos sólidos a través de la resistencia y teclado completamente cerrado, por ejemplo.

Entre las principales característica del modelo 1100, podemos resaltar que contaba con bordes de goma antideslizante, pantalla monocromática, linterna, reloj, así como también calendario, calculadora, cronómetro y agenda de contactos.

Según Xataka, el Nokia más vendido de la historia con casi 300 millones de celulares en el mundo, además de los atributos mencionados, tenía incorporada la batería BL-5C diseñada originalmente para modelos más avanzados, que permitía utilizar el dispositivo durante más de una semana sin necesidad de conectarlo al cargador, y aunque todo parecía muy básico, sus usuarios podían acceder a la versión 2 de la serpiente ‘Snake’.

EL SAMSUNG GALAXY S24 QUE LLEGÓ AL PERÚ

El listado de la línea de smartphones creados por la marca surcoreana que se fundó en 1938, se incrementó a partir del lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra, un modelo que ofrecerá características reflejadas en constante innovación y sin duda repercutirá a nivel mundial.

Como competencia directa de los IPhone fabricados por Apple, y con el objetivo de continuar liderando las preferencias de los amantes de la tecnología en dispositivos móviles, la empresa asiática ha decidido que este modelo acompañe a la familia de la serie S de gama alta que cuenta con procesadores de última generación y hasta brindan lápices táctiles para mayor productividad.

De acuerdo a información compartida por SamMobile, el Samsung Galaxy S24 Ultra, a diferencia del Galaxy S23 Ultra, ofrece mejores especificaciones y aspectos interesantes tales como el chip incorporado que estaría dividido entre Exynos y Snapdragon, y según rumores filtrados, una cámara con sensor principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 y teleobjetivo de 10 con tres de aumento.

Cabe resaltar, que si bien será un producto nuevo, el teléfono inteligente no llegó al Perú con actualizaciones de diseño, y contendría la misma base constructiva de su predecesora con una ranura para S Pen ubicado en el lado izquierdo del equipo.

Tanto Xataka como SamMobile, en relación a la fecha del lanzamiento del Samsung Galaxy S24 Ultra, coincidieron en afirmar que verá la luz entre enero y febrero de 2024 tal y como se hizo oficial a inicios de año.

CARACTERÍSTICAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS DEL SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA

Lo nuevo en smartphones llegó en 2024 a Perú con el lanzamiento del Samsung Galaxy S24 Ultra cuyas características incluyen el Android 14 de fábrica incorporado, y la versión 6.1 de la máscara One UI en la parte superior.

Asimismo, y como parte de las características de este sofisticado equipo móvil fabricado por la marca surcoreana, podemos destacar que contará con nuevas funciones de software, y con respecto a las actualizaciones de software, podría ser elegible para mínimo 4 de la más importantes en el sistema operativo y hasta con 5 años de seguridad.

Es importante destacar igualmente, que el Samsung Galaxy S24 Ultra guarda muchas similitudes con las dimensiones de gama alta vistas en los Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22+ y Galaxy S21, por ejemplo.