Ante las altas temperaturas del verano 2026, las piscinas en Lima se han convertido en el destino principal de las familias. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que acudir a establecimientos sin certificación sanitaria puede acarrear enfermedades dérmicas, oculares o digestivas. Por ello, se ha intensificado la vigilancia para garantizar espacios de esparcimiento seguros para todos los ciudadanos.

Descubre los requisitos indispensables que debe cumplir un recinto para ser considerado apto, los locales que ya cuentan con aprobación oficial y las medidas preventivas para proteger tu salud bajo el sol.

¿QUÉ REQUISITOS TÉCNICOS DEBEN ACREDITAR LOS RECINTOS PARA SER DECLARADOS APTOS?

Para que la autoridad sanitaria otorgue el sello de aprobación a un establecimiento, este debe superar un examen exhaustivo que abarca diversos frentes de seguridad y mantenimiento. Una piscina es considerada un entorno saludable solo si garantiza los siguientes puntos:

Calidad del elemento líquido: El agua debe estar libre de microorganismos nocivos mediante un control estricto de los niveles de cloro, el grado de acidez y la ausencia total de turbidez.

El agua debe estar libre de microorganismos nocivos mediante un control estricto de los niveles de cloro, el grado de acidez y la ausencia total de turbidez. Higiene integral de superficies: Tanto el interior del estanque como las veredas, vestuarios y zonas comunes deben lucir impecables y ser desinfectados con regularidad.

Tanto el interior del estanque como las veredas, vestuarios y zonas comunes deben lucir impecables y ser desinfectados con regularidad. Operatividad de instalaciones: Se exige que los sistemas de recirculación funcionen sin fallas y que la infraestructura no presente riesgos, como azulejos sueltos o bordes deteriorados.

Se exige que los sistemas de recirculación funcionen sin fallas y que la infraestructura no presente riesgos, como azulejos sueltos o bordes deteriorados. Validación administrativa: El local tiene la obligación de mantener y exhibir toda su documentación y permisos sanitarios actualizados ante los inspectores de la Digesa.

Foto Grupo El Comercio. / ALESSANDRO CURRARINO

¿QUÉ ESTABLECIMIENTOS DE LIMA HAN SIDO CERTIFICADOS RECIENTEMENTE POR LAS AUTORIDADES?

Tras las inspecciones realizadas en distintos sectores de la capital, varios locales han logrado demostrar que sus servicios no comprometen el bienestar de los usuarios.

Entre las opciones que ya ostentan el distintivo de “Piscina Saludable” se encuentran las siguientes:

Piscina Yaku Park (Comas).

Granja Villa (Chorrillos)

Piscina Parque Zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)

Piscina Municipal Santa Rosa (Los Olivos)

Piscina Villa Punto Verde (Puente Piedra)

Piscina El Chaparral (Carabayllo)

Piscina Centro Recreativo Laguna Azul (Independencia)

Piscina Centro Recreacional Villa Carmencita (San Martín de Porres)

¿CÓMO PUEDE EL PÚBLICO CONSULTAR EL ESTADO SANITARIO DE UN LOCAL DE MANERA VIRTUAL?

La digitalización del sistema de vigilancia permite que cualquier persona acceda a información en tiempo real antes de planificar su salida. El Ministerio de Salud mantiene operativa la plataforma virtual denominada “Verano Saludable”. Mediante este portal, el usuario puede filtrar su búsqueda por regiones y distritos para conocer el veredicto más reciente de los especialistas de Digesa. Esta base de datos se renueva semanalmente durante toda la temporada estival, reflejando cualquier cambio en las evaluaciones técnicas de los establecimientos, según informa el diario La República.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN QUE DEBEN ADOPTAR LOS BAÑISTAS?

Además de elegir lugares autorizados, el cuidado individual es fundamental para mitigar los efectos del sol y el contacto con químicos. Los especialistas sugieren adoptar los siguientes hábitos preventivos:

Fotoprotección estricta: Es imperativo aplicar bloqueador solar con un factor mínimo de 50 FPS media hora antes de entrar al agua y repetir el proceso frecuentemente.

Es imperativo aplicar bloqueador solar con un factor mínimo de 50 FPS media hora antes de entrar al agua y repetir el proceso frecuentemente. Indumentaria recomendada: Se sugiere vestir prendas de lycra con protección ultravioleta, sombreros de ala ancha y gafas con filtros certificados.

Se sugiere vestir prendas de lycra con protección ultravioleta, sombreros de ala ancha y gafas con filtros certificados. Higiene y primeros auxilios: Utilizar las duchas previas para reducir contaminantes y conocer maniobras básicas para reaccionar ante posibles ahogamientos o lesiones menores durante la jornada.

VÍDEO RECOMENDADO: