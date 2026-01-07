La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició una serie de operativos en piscinas del Cercado de Lima con el objetivo de verificar si se encuentran aptas para el uso público durante el verano.

La gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, Isabel Ayala, recordó que las piscinas, incluso las ubicadas en condominios privados, deben cumplir la normativa municipal y están sujetas a sanciones si no levantan las observaciones.

Una de las primeras inspecciones se realizó en el condominio Parque Central, donde se constató que la piscina aún se encuentra en mantenimiento y que el cloro aplicado recientemente no alcanza el nivel mínimo requerido, tras la verificación de los niveles del elemento químico y el estado de las instalaciones.

La administración ha comunicado que la apertura se dará la próxima semana, una vez cumplidas las observaciones realizadas.

Niveles de cloro en piscinas

Ayala sostuvo que es importante el nivel adecuado de cloro en las piscinas. Este debe ser entre 0.4 y 1.4 partes por millón. De no cumplir los estándares, se emitirá un acta de observación y se hará seguimiento antes de autorizar nuevamente su uso.

La funcionaria precisó a canal N que estas medidas son preventivas contra enfermedades dermatológicas y oculares.

Tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios, la Municipalidad de Lima colocará un sello visible con código QR que acreditará a la piscina como saludable, pero, de no cumplir con las subsanaciones, se ordenará su cierre temporal.

¿Qué enfermedades se pueden contraer en una piscina sucia?

Entre las enfermedades más frecuentes reportadas en años anteriores están la dermatitis, infecciones por hongos y conjuntivitis.

Cabe señalar que, además del control de cloro, la MML toma una muestra para análisis microbiológico, cuyos resultados estarán disponibles en uno o dos días. La comuna continuará con visitas inopinadas a colegios, hoteles y otros espacios con piscinas en funcionamiento dentro del Cercado de Lima.