Los trabajadores administrativos y operativos del sistema educativo ya tienen fecha para recibir su remuneración en Venezuela. Este jueves 25 de septiembre se efectuarán los abonos correspondientes al cierre del mes, que tendrán tanto el pago de la segunda parte del salario como los beneficios alimentarios. Con ello, se da por concluido el cronograma de desembolsos previsto para septiembre.

MPPE anuncia los pagos de este 25 de septiembre para administrativos y obreros: entérate cuánto te toca

Según lo establecido en el calendario de pagos, el monto que recibirán los empleados rondará los 6.255,00 bolívares.

Segunda quincena del mes de septiembre.

Cestatickets correspondientes al periodo.

La última transferencia destinada a este grupo laboral se efectuó el pasado 11 de septiembre, como parte del pago correspondiente a la primera quincena del mes. Días después, el 16 de septiembre, se activó a través del Sistema Patria un nuevo desembolso dirigido al personal jubilado: el bono del Ingreso Contra la Guerra Económica, por un monto de 17.472,00 bolívares. Este aporte representó un refuerzo financiero para quienes ya culminaron su etapa activa en el sector.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) contempla también la cancelación de beneficios al personal del sector universitario. En esta oportunidad, los pagos no se limitan al salario quincenal y los cestatickets, además incluyen:

Becas estudiantiles.

Servicios de guardería.

Otras bonificaciones específicas del sector académico.

Consejos para los trabajadores

Se recomienda a los trabajadores estar atentos a los movimientos diarios en sus cuentas para verificar los depósitos efectuados. Es fundamental contrastar los montos recibidos con lo establecido en el cronograma oficial de pagos. Asimismo, mantenerse al tanto de las próximas asignaciones y posibles bonos especiales permitirá una mejor planificación financiera.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.