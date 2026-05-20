Dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 20 de mayo de 2026. ¿Cuál es la cotización más reciente del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? Consulta el tipo de cambio del dólar estadounidense en Venezuela y conoce por qué es tan relevante conocer la tasa oficial del billete. Esta equivalencia económica ayuda a establecer valores similares entre ambos billetes. La tasa oficial asignada al dólar BCV se emplea para, así, con su cotización, facilitar el flujo de la economía y sus valores entre billetes de distintos países. En este caso, Estados Unidos y Venezuela. Con esta cotización oficial y su equivalencia se podrán realizar pagos de diferentes índoles, desde pagos de la canasta básica hasta otros servicios.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV en Venezuela: Revisa la cotización de hoy | Foto: Composición EC

¿Cuál es el precio del dólar BCV hoy en Venezuela?