Con una hora y treinta y seis minutos de extensión, el documental “Coco Chanel: Unbuttoned” busca llegar no solo a los fanáticos, seguidores y admiradores de la diseñadora francesa nacida en 1883.

Universal+ acaba de poner a disposición de sus usuarios este trabajo audiovisual dirigido por Hannah Berryman, reconocida directora británica, que ya tuvo a su cargo productos como “Princess Margaret” y “The Rebel Royal”, entre otras.

Dice la sinopsis oficial del documental:

“’Coco Chanel Unbuttoned’ repasa la vida de una mujer que cambió los paradigmas del mundo de la moda gracias a su deseo de que las mujeres se liberaran de las ataduras que implicaban su manera de vestir. Bajo el lema “La moda es efímera, pero el estilo permanece”, Chanel buscó hallar la femineidad a través de diseños innovadores para la época que apuntaban a la comodidad por sobre la opulencia residual de la belle époque”.

El objetivo de Berryman ha sido repasar no solo los aspectos más conocidos de Coco Chanel, sino también momentos menos conocidos, como su infancia llena de privaciones y su vínculo sentimental con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage, además de su trabajo con el servicio de inteligencia alemán.

Una imagen familiar de Coco Chanel.

¿Por qué Gabrielle Chanel decidió cambiar su nombre? ¿Qué la llevó a abandonar su faceta de cantante de cabaret? Estas son solo dos de las muchas preguntas que busca responder este documental de hora y media de duración.

A continuación, cinco datos clave sobre Coco Chanel:

1. El perfume más famoso del mundo

Como era una empresaria muy ambiciosa, Coco Chanel siempre estaba pensando en distintas maneras de revolucionar la escena fashionista y eso la condujo a concretar su gran sueño: la creación de un perfume exclusivo, símbolo de delicadeza. Con aroma a jazmín, el Chanel N°5 surgió de la colaboración de la diseñadora con el perfumista Ernest Beaux, y fue popularizado por Marilyn Monroe, quien aseguraba que unas gotas de la fragancia era lo único que utilizaba para irse a dormir. En la actualidad, una botella del Chanel N°5 se vende cada cinco minutos en distintos rincones del mundo.

2. Looks para mujeres independientes

La diseñadora demostró su habilidad para adaptarse a las épocas e ideó prendas que pudieran ser incorporadas al vestuario de mujeres trabajadoras que no encontraban opciones sencillas pero chic. Así surgieron prendas como trajes de dos piezas, faldas más cortas y pantalones confortables que podían ser acompañados con carteras a las que Chanel les sumó su ahora clásica cadena dorada para ganar en practicidad y zapatos con tacos medios que cumplían el mismo fin. La comodidad, ante todo.

3. La mujer que le dio la espalda a Hollywood

Cuando su marca se convirtió en un éxito inapelable, Coco Chanel fue tentada por la industria cinematográfica para diseñar el vestuario de famosas películas. El pedido fue realizado por el prolífico productor Samuel Goldwyn, quien quería que las figuras de su estudio lucieran las prendas de Gabrielle. Sin embargo, luego de trabajar para films de Hollywood como Tonight or Never y The Greeks Had a Word for Them, la empresaria desvió su mirada hacia el cine europeo para poder, como ella misma aseveró, “imponer la moda a través de la imagen” en largometrajes franceses e italianos.

Una fotografía de Coco Chanel tomada por Cecil Beaton en 1953.





4. Sus grandes y controversiales amores

Entre los grandes romances que mantuvo Chanel se encuentran el militar Etienne Balsan, el duque ruso Dimitri Pavlovich, el poeta francés Pierre Reverdy - quien además fue uno de sus grandes amigos -, el compositor Igor Stravinsky y el barón Hans Günther von Dinklage, vinculado a la Gestapo, y cuyo vínculo trazó un lazo entre la diseñadora y el Nazismo del que nunca pudo emanciparse.

5. Sus últimas palabras

Coco Chanel murió el 10 de enero de 1971 a los 87 años en una habitación del Hotel Ritz de París que había elegido como su hogar. Luego de una caminata con Claude Baillen, una de sus grandes confidentes, la diseñadora comenzó a sentirse mal y dijo “Bueno, así es cómo uno se muere” antes de dar el último suspiro producto de una afección cardiaca.

Coco Chanel: Unbuttoned/UNIVERSAL+ Sinopsis: La historia de la influencer original Coco Chanel, cuyos diseños aún representan el cenit de la sexualidad, el estilo y el poder femeninos. Directora: Hannah Berryman Duración: 1 hora y 36 minutos Streaming: Universal+