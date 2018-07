“Tintos de invierno”, por Jerónimo Pimentel

El invierno limeño da la ventaja de poder emplear la parrilla sin miedo a la lluvia y recrear el viejo ritual de la tribu alrededor del fuego.



El aficionado nacional tiene a la mano una variedad interesante de tintos que le permiten probar y encontrar el gusto propio con los embutidos y las carnes rojas. Algunos vinos se sostienen por su cepa, otros por su crianza, también por su suelos; algunos por estructura, otros por jugosidad e incluso por juventud. El maridaje dependerá de los grados de armonía y contraste que el glotón busque; aunque la teoría básica indica que la acidez ayuda con los cortes grasos. La curiosidad y la inquietud definirán el nivel de riesgo. Quien quiera ahondar puede buscar las 12 normas de Harrington y empezar su exploración personal.

Sin llegar a ser nada más que una brevísima muestra producto de la experiencia personal reciente.



The Prisoner Wine Company

Cuttings 2012

Un festival de fruta madura sustentada en el cuerpo del cabernet. Sobresalen en el blend los sabores del Zinfandel y resulta de fácil disfrute. Tiene una textura agradable y cierto especiado que proviene del shiraz. No tiene, en cambio, mucha complejidad, y las notas están un tanto aplanadas: no se despliegan. Esto último no sería un gran problema si no fuera por su precio.

(2 copas y media)



Decero

Remolinos Vineyard Petit Verdot 2012

Es raro encontrar varietales de petit verdot, aunque hay buenos ejemplos en Chile y algunas pruebas incluso en Perú. Este, argentino, tiene un acabado correcto y es una muestra de lo que se busca: vinos con carácter. Logré identificar bayas rojas, fruta negra, matices cítricos y notas de especias. Quizás es un punto demasiado alcohólico para mi gusto.

(2 copas y media)

Lake Breeze Wines

Bullant Cabernet - Merlot 2013

Lindo blend en el que el merlot aporta suavidad y el cabernet potencia. Muy agradable con sus notas de fresas y balsámicos, con buena acidez. Encuentro los taninos dulces y es notorio el final de café, cocoa y torrefactos. Un vino muy gastronómico que soporta bien carnes rojas y condimentadas.

(3 copas)



Enrique Mendoza

Santa Rosa 2011

Es español, pero es un vino muy francés desde la nariz, que recuerda a vainilla con fresas. Muy estructurado por la crianza (16 meses en roble), sigue siendo bastante tánico en boca y predomina la astringencia. Se le debe decantar; luego de una hora se vuelve más jugoso y agradable.

(3 copas)

Casa Boher

Cabernet Franc 2016

Inusual, en el sentido positivo. Tiene aromas puros de eucalipto en nariz; en boca se encuentran balsámicos, fruta roja y puntos de madera en medida justa, de fondo, como paisaje. La acidez equilibra y el resultado busca la elegancia, lo que siempre se agradece.

(3 copas y media)

Caballo Loco

Grand Cru Apalta 2013

Buen corte de cabernet sauvignon y carménère , muscular y frutal. Tiene sabores de fruta roja y negra madura, en compota, con especiados de pimienta, vainilla y chocolate; luego, pimientos ahumados. Muy glicérico, tiene una textura sedosa, un valor a destacar.

(3 copas y media)



Terrunyo

Peumo Vineyard Block 27 Carménère 2013

Muy recomendable: ofrece ciruela ácida, fruta negra y especias dulces. Hacia el final se siente un poco de pimienta con tabaco. Llama la atención el equilibrio entre la acidez y la fruta, así como la jugosidad del vino y su textura sedosa, pues suelo recordar expresiones más agresivas o rústicas del carménère. Muy expresivo.

(3 copas y media)

Passionate

Esperando a los Bárbaros Malbec 2017

Tremendo vino de Michelini, pura claridad: la fruta prima sobre un fondo mineral, con matices de tiza. Redondo en boca, con estructura tánica. Encuentro ciruela ácida -la uva proviene de parcelas a 1400 msnm- y violetas, como corresponde a la tipicidad del malbec. Me hizo recordar al Concreto de Zuccardi, lo que es más o menos evidente, aunque con el beneficio de una mejor RCP. Podría acompañar carnes blancas asadas sin problemas. Para repetir y repetir.

(4 copas)

Leyenda

​

0 COPAS: evitar

1 COPA: sin interés

2 COPAS: correcto

3 COPAS: interesante

4 COPAS: notable

5 COPAS: magnífico

