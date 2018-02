Muchas veces un escolar víctima de bullying encuentra paz al terminar las clases. Esa misma suerte no corre quien padece de cyberbullying, pues las redes sociales e Internet nunca cesan dejando un rastro perenne de hostigamiento. Estos actos es algo que busca combatir una valiente joven que abandona la comodidad de su canal de YouTube para lanzarse a dónde este mal muchas veces germina: los colegios.

Katy Esquivel, dueña del canal de YouTube "WhatTheChic" anunció el emprendimiento de la campaña "Quiéreme", un tour con el que recorrerá 15 colegios de Lima para dictar charlas sobre el acoso a partir de su experiencia propia, una iniciativa escuchada, apoyada y promovida por Google.

Katy Esquivel durante la presentación del tour "Quéreme" en las oficinas de Google en Perú junto a la Jefa de Comunicaciones de Google para Colombia y Perú Susana Pabón (a la izquierda) y Ana Lucía Lenis, gerente de Asuntos Públicos de Google para la Región Andina. (Foto: Antonio Seminario Arevalo) Katy Esquivel durante la presentación del tour "Quéreme" en las oficinas de Google en Perú junto a la Jefa de Comunicaciones de Google para Colombia y Perú Susana Pabón (a la izquierda) y Ana Lucía Lenis, gerente de Asuntos Públicos de Google para la Región Andina. (Foto: Antonio Seminario Arevalo) Antonio Seminario Arevalo

La idea es que 7.500 escolares de entre 13 y 17 años de edad escuchen la historia de la youtuber y cómo el amor propio es la mejor arma y defensa que cualquier persona puede tener para enfrentar todo tipo de violencia, según palabras de Katy. Además, se espera que el mensaje llegue a 2,5 millones de personas a través de la difusión del proyecto en YouTube.

Habla desde la sabiduría



"WhatTheChic" es uno de los canales peruanos de YouTube más exitosos. Cuenta con una comunidad de más de 4 millones de seguidores de todas las edades y diferentes partes del mundo. Ellos son una base fiel que en ocasiones ven en Katy una figura de hermana mayor y a quién muchas veces le deben más que el entretenimiento de ver un video que receta tips de moda y belleza.

"Me di cuenta que tengo un poder muy grande de influir en otras personas", dijo Esquivel en una charla con El Comercio. "Y pensé por qué solo influenciar en cosas de belleza, moda, estilos de vida o viajes. Por qué no tratar de hacer algo que pueda ayudar a cambiar la vida de otras personas".

Y es que ella sabe lo que es ser víctima de odio. Pese a cómo se ve en sus videos, Katy Esquivel es en realidad una persona tímida. Cambia por completo cuando se presenta frente una cámara, pues es cuando aflora su álter ego, WhatTheChic, un personaje lleno de confianza que ayuda a otros con sus consejos.

El personaje tiene mucho de Katy, pero no es ella al 100 por ciento. El proyecto "Quiéreme" busca eso también, que la gente sepa quién es realmente WhatTheChic, una niña que aún lucha por superar los ataques de bullying extremo, que en algún momento deseó no vivir, que apareció en YouTube no para ser famosa sino como una suerte de terapia y que ahora dice orgullosa que sí se puede salir de momentos oscuros.

Durante una entrevista al diario "Perú21" reveló que padeció mucho maltrato físico y psicológico. Los malos ratos fueron tan continuos por parte de una ex pareja que terminó por obligarla a abandonar el país. En Estados Unidos cambió su personalidad alegre por la de alguien retraído que se despreciaba. Pero fue también allí donde el proyecto empezó: abrió un canal de YouTube para mejorar su inglés y desde la moda y el maquillaje difundir mensajes de autoestima.

Pero es con "Quiéreme" que Katy empieza a materializar su discurso de "soy una hermana mayor para mis seguidores" adoptando el rol como tal para que las personas que padecen de bullying sepan que no están solos y que sí hay gente que los entiende y desea escucharlos.

Vamos a los colegios



La idea de hacer "Quiéreme" siempre estuvo presente en los planes de Esquivel. Tal vez en un inicio de forma abstracta, pero que fue tomando forma al escuchar los testimonios que sus seguidores le enviaban a través de redes sociales. Eso no solo la motivó a hacer algo, sino que también a sentirse responsable de contar su experiencia superando la vergüenza de no decir nunca nada.

Así nace el tour, una idea que arrancará con un video en YouTube y que será la tarjeta de presentación a los colegios a los que Esquivel y asesores de Google se acercarán desde marzo. Del mapa de instituciones se seleccionarán las 15 escuelas donde se impartirán las charlas a partir de la segunda semana de abril. De resultar exitoso el proyecto, se tratará de extender a más escuelas de la capital, provincias y el extranjero.

El testimonio de Esquivel será contado desde diferentes perspectivas en que se monta el escenario del bullying partiendo con la base de que el acoso funciona gracias a tres cosas: las burlas de los actores pasivos, el silencio de quienes distinguen el abuso y no hacen nada y los atacantes que promueven estos actos. Esto para ayudar a víctimas y agresores, quienes también son víctimas ya que suelen venir de ambientes cargados de violencia -según diversos estudios-.

Para que el trabajo sea más completo, Katy contará con la participación de un compañero -que evitó mencionar para no arruinar la sorpresa- que es especialista en temas de cyberbullying. En su charla se realizará un cuestionario elaborado por un equipo de coaching y psicólogos para aterrizar el mensaje de Esquivel. Mientras que Google trabajará para ofrecer información adicional a los colegios y padres de los participantes.

La superación



El objetivo es disminuir la tasa de bullying en Lima, aunque Katy sabe que no "puedo cambiar el mundo. Sé que no voy a parar el bullying, pero pienso que con temas de prevención como entender qué es el amor propio se pueden arreglar muchas cosas".

Y eso pretende lograrlo con la cereza de su proyecto: un video que difundirá en YouTube con su testimonio completo recapitulando lo que fue el tour "Quiéreme" y hacer ver que pese a la perfección que muchos ven en su trabajo como youtuber existe una historia dura, la misma que probablemente tu compañero de clase serio o el alegre del barrio también compartan, pero que al final se logró superar.

"[Contar mi testimonio completo] probablemente va a ser lo más difícil que tenga que hacer en mi vida, pero como dije antes es una responsabilidad que tengo como figura pública".