Meta presenta Horizon Engine, el motor que permite cargar y renderizar mundos virtuales realistas en segundos

Meta ha celebrado este jueves una nueva edición de su evento Meta Connect, en el que ha presentado una nueva categoría de producto, los lentes inteligentes Meta Ray-Ban Display, y el nuevo motor con el que pretende impulsar los mundos virtuales, Horizon Engine.

Los lentes inteligentes y los visores de realidad virtual son para Meta la puerta de entrada al metaverso, “la intersección entre IA y realidad virtual”, como lo ha expresado el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

“Queremos traer un futuro en el que cualquiera puede inventar cualquier experiencia en la que pueda pensar y simplemente crearla”. Pero no es sencillo, como ha reconocido Zuckerberg, ya que crear mundos inmersivos virtuales o en realidad aumentada requiere mucho tiempo. Sin embargo, “no estamos lejos de ser capaces de crear este tipo de contenido de una manera tan sencilla como hacer una indicación a una IA en la actualidad”, ha asegurado sobre el escenario.

Para avanzar hacia esta capacidad, Zuckerberg ha anunciado la integración de un asistente de inteligencia artificial agéntica en el editor Meta Horizon Studio, para ayudar a los creadores a personalizar sus experiencias en los mundos virtuales a partir de indicaciones.

Detrás se encuentra Horizon Engine, un motor que la empresa ha desarrollado en los dos últimos años desde cero, “completamente optimizado para dar vida al metaverso”, que ofrece mejores gráficos y mejor rendimiento, y que es hasta cuatro veces más rápido cargando y renderizando mundos, algo que, según Zuckerberg, consigue hacer en unos segundos.

Con este nuevo motor se podrán crear mundos virtuales que sean visualmente mejores, y con físicas e interacciones mucho mas realistas, y con una mejor concurrencia, ya que soporta hasta cinco veces más personas dentro del mismo mundo de manera simultánea que la generación anterior, lo que hace que sea idóneo para un concierto en el multiverso, por ejemplo.

Junto a estas novedades para crear el metaverso, Meta también ha presentado Meta Ray-Ban Display, unos lentes inteligentes con pantalla que ofrecen una nueva forma de interactuar con la información y con los dispositivos ponibles de la mano de una pulsera con sensores que detecta el movimiento.