Desde hace un tiempo se ha vuelto bastante popular en Instagram el uso de filtros para el rostro, en especial uno de ellos: las pecas. Quizás has visto que muchas de las famosas que sigues en la red social lo usan, pero, cuando los has ido a buscar al menú oficial de la app, no has podido encontrarlo. Aquí te enseñaremos cómo conseguirlo.

Lo primero que hay que saber es que desde el año pasado Facebook, la empresa dueña de Instagram, abrió un programa para que distintos diseñadores y desarrolladores puedan experimentar y probar filtros nuevos utilizando realidad aumentada. Personas de todo el mundo se sumaron a esta tendencia.

Esto quiere decir que Instagram está lleno de filtros desconocidos tan geniales como los que te ponen pecas, y están esperando a ser descubiertos y volverse virales.

Conseguirlos es muy sencillo. Solo tienes que seguir a su creador en la red social y, automáticamente, se guardarán todos los filtros que haya creado. Apareciendo, desde ese momento, en el mismo menú que los oficiales de la app.

El nombre del filtro de las pecas es “Freckles” y su creadora es @kusamukusa, una usuaria rusa. Ella también ha creado otros diseños como el filtro que te deja la cara súper lisa “smooth skin” o el que te convierte en un gracioso animal.

Por otro lado, en el caso de que solo te interese quedarte con uno de los filtros de ese creador, tienes la opción de borrarlos de uno en uno. Para ello, solo tienes que mantener pulsado el filtro que quieras eliminar y se te desplegará un menú con esa opción.

Has de tener en cuenta de que en el momento en el que dejes de seguir a un creador, desaparecerán todos sus filtros de tu cámara.

