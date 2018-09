Apple presentó, en medio de mucha expectativa, sus nuevos smartphones. Hace unos días conocimos a los nuevos iPhone XR, XS y XS Max. Sin embargo, luego de conocerse sus características, y sobre todo sus altos precios, empezaron las críticas. Uno de los objetivos fueron las cámaras del equipo más Premium. Según algunos especialistas, no estarían a la altura de lo que se esperaría en un equipo de este segmento.



El Comercio tuvo acceso a un iPhone Xs Max, gracias la tienda Fexpress.pe- y lo pudo probar. Aunque el tiempo para las pruebas fue limitado, se pudo hacer pruebas de las cámaras tanto en foto como en video y a continuación resumimos todo lo que debes saber.

CONFIGURACIÓN

En cuanto a las cámaras traseras, el iPhone Xs Max propone dos, cada una con un sensor de 12 megapíxeles. La primera con una apertura focal de 1.8 28 mm (angular) 1/2.55”, 1.4 um, estabilizador de imagen óptico (OIS) y PDAF, que significa enfoque por detección en fases (un tipo de enfoque que se aprovecha en las imágenes estáticas). El segundo sensor tiene una apertura de 2.4 52 mm (telefoto) 1/3.4”, 1.0 um, estabilizador de imagen óptico (OIS) y PDAF, zoom óptico 2X. La cámara delantera tiene un sensor de 7 megapíxeles, con apertura focal de 2.2, 32 mm (estándar), con HDR.

En el papel es prácticamente lo mismo que vimos con el iPhone X. ¿Entonces no hay ninguna novedad? En lo particular a mí me pareció que en este equipo las imágenes parecían mejoradas. Para que una imagen sea mejor no necesita más megapíxeles, sino sensores más grandes, pues mientras más receptores de luz quepan en estos habrá una mejor composición de la imagen. Cuando al inicio indiqué que era “prácticamente” igual, me refería a que sí habían pequeños cambios. Como en el tamaño del sensor, que pasa de 1.22 um a 1.4 um. Esa es una de las razones de la mejora.

Quizás cuando estés leyendo esto y veas las fotos que adjunto, tengas una opinión distinta, pero a mi parecer Apple ha adelantado en este iPhone Xs Max más en cuanto al detalle ofrecido en cada toma. Además, se nota que cada vez mejora en el complejo reto de tomas fotos con pobres condiciones de iluminación.

EL DESENFOQUE

El efecto bokeh –o con el fondo desenfocado- está de moda y muchos lo buscan en las cámaras de sus smartphones. En el caso del iPhone Xs Max los resultados son mucho mejores que en sus modelos anteriores. El efecto tiene un aspecto natural y mejora mucho en la detección de bordes. Aunque en condiciones muy particulares (el color del objeto se confunde con el color de fondo, por ejemplo) y que son muy difíciles para procesar por el software, presenta algunas imperfecciones.

También probé la cámara delantera. Si bien ha mejorado bastante el desenfoque de fondo, las cañas de mi barba más el fondo claro no fueron bien detectados. Distinto fue el resultado del detalle de mi escaso cabello. #iPhoneXsMax pic.twitter.com/YjMmrW1EpQ — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 24 de septiembre de 2018

Es interesante que, como sucede con equipos de la competencia, que este iPhone Xs Max cuente con la posibilidad de editar ese efecto luego de tomar la foto para alcanzar la calidad deseada. Pero, en líneas generales, los resultados van muy bien.

LOS VIDEOS

El iPhone Xs Max permite diversas configuraciones para la grabación de video: la cámara doble trasera graba a 1080p a 30, 60, 120 o 240 cuadros por segundo (fps); y graba a 2160p (4K) a 24, 30 y 60 fps. En el caso de la cámara frontal, graba a 1080p a 60 fps.

En lo particular, siempre he encontrado a los smartphones de Apple –sobre todo a los más recientes- como muy eficientes para la grabación de video y el caso del iPhone Xs Max no es la excepción. Con las cámaras principales me pareció que tenían buena estabilización, el audio se captura correctamente y como resultado brinda una grabación lo suficientemente nítida. El lente con angular hace que se gane algo más dentro del cuadro. Una de las novedades es que si deseas grabar en 4K lo puedes hacer, sin un límite de tiempo.

En el caso de la cámara delantera del iPhone Xs Max, me gustó mucho el resultado: buena calidad de imagen, los colores se veían muy bien y el audio se captura de manera eficiente (claro está, siempre y cuando no haya un sonido más fuerte). Eso sí, el cuadro del selfie me pareció muy corto.