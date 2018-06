Apple presentó iOS 12, su nuevo sistema operativo, el cual promete resolver los inconvenientes de sus antecesores y funcionar sin problemas en los dispositivos antiguos. La firma de la manzana ya ha puesto a disposición de los desarrolladores la beta 1 de iOS 12. Mira cómo instalarla en tu iPhone o iPad como si fueras desarrollador.

Requisitos

Debes tener una cuenta de desarrollador o dispositivo registrado como tal. Además, es necesario saber que esta beta podría estar llena de bugs y es dirigida a desarrolladores de apps, para que puedan probarla.

iOS 12 fue presentado en San José, California. (Foto: AFP)

Por otro lado, se necesita un iPhone o iPad compatible con iOS 12.

Estos son los móviles que lo soportan:

---iPhone---

• iPhone SE

• iPhone 5s

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone X



---iPad---

• iPad Air

• iPad Air 2

• iPad mini 2

• iPad mini 3

• iPad Mini 4

• iPad (2017)

• iPad (2018)

• iPad Pro de 9,7 pulgadas

• iPad Pro de 10,5 pulgadas

• iPad Pro de 12,9 pulgadas

iPod Touch

• iPod touch de sexta generación

---No tengo cuenta para desarrolladores---

En caso no tengas una cuenta para desarrolladores, lo idóneo es esperar a que llegue la versión pública de la beta, a la que se puede acceder si estás inscrito al programa de betas públicas de Apple. Pero, si se requiere una versión sin errores, es mejor esperar algunas semanas.

---Cómo descargar e instalar iOS 12---

Primero debes acceder al portal de desarrolladores de Apple con la cuenta de desarrollador desde el iPhone o iPad.

Luego descarga e instala el perfil de Ajustes.

En Ajustes anda a General y después a Actualización de software.

Una vez disponible la actualización, se podrá instalar.

---Recomendaciones---

Se recomienda disponer de un dispositivo secundario en el cual se instale esta versión de iOS 12, pues es una primera versión y puede causar muchos problemas.

También se recomienda instalarlo con el equipo formateado.