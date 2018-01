El famoso videojuego para teléfonos móviles Pokémon Go dejará de funcionar en modelos antiguos de iPhone y de iPad, según informó Niantic recientemente. La medida se tomará a partir del 28 de febrero.

Exactamente, Pokémon Go no se podrá jugar en iPhone 5 e iPhone C. El título tampoco funcionará en el iPad de cuarta generación de 2012 y entregas anteriores.

Los modelos anterior al iPhone 5 son los implicados. (Foto: Niantic) Los modelos anterior al iPhone 5 son los implicados. (Foto: Niantic)

Desde marzo de este año, será un requisito indispensable para Pokémon Go la instalación del sistema operativo iOS 11, anunció la desarrolladora de videojuegos.

"Los entrenadores con dispositivos afectados podrían dejar de tener acceso a Pokémon Go en ese dispositivo, o usar sus PokéCoins u otros objetos. Deberán pasar a un dispositivo compatible para continuar jugando a Pokémon Go", explicó Niantic en su blog.

Por último se informó que el abandono de los antiguos dispositivos de Apple es para introducir mejoras en Pokémon Go, las cuales aún no se confirman.

