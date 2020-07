Este 6 de julio se cumplen cuatro décadas desde que Eva Gaëlle Green llegó a este mundo, minutos antes de su gemela Joy, ambas hijas de la conocida actriz francesa Marlène Jobert y Walter Green, un dentista.

Interesada desde joven con la actuación, estudió artes escénicas en París y Londres, participando en varias obras teatrales en la capital francesa tras culminar sus estudios.

MIRA: Eva Green confiesa que disfruta mucho interpretar personajes complejos

Su debut fílmico ocurrió en 2003, con la película de Bernado Bertolucci “The Dreamers” (“Soñadores”) junto a Michael Pitt y Louis Garrel. Su siguiente gran rol fue en “Kingdom of Heaven” (2005) de Ridley Scott, una película protagonizada por Orlando Bloom sobre las Crusadas donde interpretó el rol de la trágica figura de Sibila de Jerusalén.

Pero su lanzamiento a la fama llegaría en 2006, cuando protagonizó junto a Daniel Craig la película de James Bond “Casino Royale” en el rol de Vesper Lynd, papel que aceptó después de rechazarlo previamente tras leer el guion y darse cuenta de la profundidad del personaje.

Aficionada confesa de papeles complejos, en 2007 interpretó a la bruja Serafina Pekkala en “The Golden Compass” (2007), el fallido intento de crear una nueva trilogía a partir de la saga “His Dark Materials”. Esta preferencia también la llevó a interpretar a la hechicera Morgana le Fay en la serie “Camelot” (2011).

El 2014 fue un año particularmente ocupado para Green, quien no solo participó de los blockbusters “300: Rise of an Empire” y “Sin City: A Dame to Kill For”, sino también empezó su participación en la serie “Penny Dreadful” en el rol principal de Vanessa Ives.

El último gran rol de la actriz ha sido la película "Proxima" (2019), en la que interpreta a una astronauta que tiene que encontrar un balance entre su profesión y su familia, en particular su hija de 8 años. También participó en la adaptación de "Dumbo" de Disney en el rol de la trapesista Colette Marchant, rol en el que actuó junto a Colin Farrell. Este año también participó en la miniserie "The Luminaries" como la adivina Lydia Wells.

VIDEO RECOMENDADO

Los “anti-mascarillas”: Los argumentos de quienes se niegan a usarlas en tiempos de pandemia

Los "anti-mascarillas": Los argumentos de quienes se niegan a usarlas en tiempos de pandemia