El juez de Nueva York, Curtis Farber, declaró nulo este viernes el tercer juicio por abuso sexual contra el exproductor de cine Harvey Weinstein, debido a que el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime.

La decisión se tomó por la tarde, luego de que los miembros del jurado notificaran al magistrado, por segunda vez en el día, que no podían ponerse de acuerdo.

Las deliberaciones habían comenzado el pasado martes, tras un mes de audiencias donde declararon 20 testigos, entre ellos la actriz Jessica Mann, quien acusa al cofundador de Miramax de violación.

La Fiscalía de Manhattan tiene un plazo de 30 días para decidir si solicita la apertura de un nuevo juicio | Foto: EFE / TIMOTHY A. CLARY / POOL

Esta es la segunda ocasión en que un jurado neoyorquino no logra un consenso sobre la denuncia de Mann. Actualmente, Weinstein permanece recluido en la cárcel de Rikers Island, donde cumple otra condena de 16 años de prisión por un caso de delitos sexuales dictada en California.

El cargo evaluado en este proceso era el de violación en tercer grado. Esta misma acusación formaba parte de la histórica condena de 2020 vinculada al movimiento ‘Me Too’, que fue anulada en 2025 por un tribunal de apelaciones debido a errores de procedimiento, lo que obligó a repetir el juicio.

Ahora, la Fiscalía de Manhattan tiene un plazo de 30 días para decidir si solicita la apertura de un nuevo juicio contra el exproductor.

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Ante este escenario, el abogado defensor de Weinstein, Marc Agnifilo, pidió formalmente a las autoridades no insistir con la misma denuncia.

El letrado instó a la Fiscalía a “dejar de repetir el mismo caso y centrar su tiempo y recursos en los delitos violentos, el caos y los problemas de seguridad pública que afectan a los neoyorquinos a diario”.

Finalmente, Agnifilo argumentó que, tras dos jurados incapaces de llegar a un acuerdo, queda demostrado que existiría una duda razonable significativa sobre las pruebas presentadas.

*Con información de EFE

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