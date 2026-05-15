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La defensa del productor, por su parte, pidió formalmente a las autoridades no insistir con la misma denuncia | Foto: EFE
La defensa del productor, por su parte, pidió formalmente a las autoridades no insistir con la misma denuncia | Foto: EFE
/ SARAH YENESEL / POOL
Por Redacción EC

El juez de Nueva York, Curtis Farber, declaró nulo este viernes el tercer juicio por abuso sexual contra el exproductor de cine Harvey Weinstein, debido a que el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime.

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