Jimmy Bennett: el actor que acusó de abuso sexual a Asia Argento

El actor y músico de rock Jimmy Bennett denunció haber sido agredido sexualmente por la actriz Asia Argento en 2013, según el diario The New York Times.

Según el medio estadounidense, Bennett dijo que fue agredido sexualmente por la actriz, que entonces tenía 37 años, en una habitación de un hotel de California dos meses después de haber cumplido los 17.



En el estado de California, la edad de consentimiento para las relaciones sexuales es a los 18.



El diario neoyorquino asegura que ha tenido acceso a las acusaciones del joven actor y al acuerdo económico posterior alcanzado por los abogados de Argento y Bennett, que ahora tiene 22 años, a través de documentos que le han llegado de forma anónima.



Esos documentos, que fueron enviados a The New York Times a través de correos encriptados por una persona no identificada, incluyen una fotografía tipo "selfie", con fecha del 9 de mayo de 2013, de los dos actores acostados en la cama.



Argento, de 42 años, resolvió el aviso de demanda presentado por Jimmy Bennett, quien ahora tiene 22, por 380.000 dólares poco después de que en octubre reveló que había sido violada por el magnate del cine Harvey Weinstein, según el Times.



Estrella infantil

Jimmy Bennett nació el 9 de febrero de 1996 en Estados Unidos. Inició su carrera como actor a los 6 años en la película "La guardería de papá" (2003) de Eddie Murphy.



Al año siguiente siguiente participó en la cinta "The Heart Is Deceitful Above All Things", en la que conocería a la actriz Asia Argento. Ella interpretó a su mamá.

En 2005, compartió cartelera con Bruce Willis en "Secuestro". Un año más tarde interpretó a uno de los hijos de un Harrison Ford defensor de su familia en "Firewall". También se le vio en la versión infantil del James T. Kirk de Chris Pine, en Star Trek en 2009.

Además de su carrera como actor, ha intentado tener éxito en la música. En 2011 debuta como solista con "Over Again", pero no alcanzó fama con este sencillo.

En el 2013, Bennett tenía 17 años cuando ocurrió el supuesto incidente con la actriz que entonces tenía 37.



Los abogados del actor describieron el encuentro en el hotel como una "agresión sexual" que resultó traumática para su cliente y amenazó su salud mental.

En su declaración de intención de demanda contra Argento, los abogados de Bennet pidieron una indemnización de 3,8 millones de dólares por haberle "infligido de forma intencional un sufrimiento emocional y pérdidas de salario tras una agresión sexual", según el diario.

