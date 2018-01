"Game of Thrones" volverá en 2019. Esa es la única certeza sobre la temporada final de la serie, mientras que los actores guardan silencio sobre la trama. No obstante, en los últimos meses han compartido sus sentimientos tras conocer cómo se desarrollará la conclusión.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen): "Es una temporada muy interesante en términos de cómo algunos cabos sueltos que han sido atados, algunos puntos de trama muy satisfactorios, algunas cosas que te hacen decir '¡oh, por Dios, me había olvidado de eso!' Rumores van a ser confirmados o negados". (Vía Rolling Stone)

Kit Harington (Jon Snow): "Estoy muy emocionado sobre eso (el final de 'Game of Thrones'). Leímos el guion la semana pasada, así que sé todo. Pero lloré al final—no por algo en particular que ocurrió— pero han sido ocho años y a nadie le importa esto más que a nosotros". (Vía The One Show del canal BBC One)

Sophie Turner (Sansa Stark): "Al final del último guion, leyeron en voz alta 'fin de Game of Thrones'. Tan pronto como dijeron eso, prácticamente todos estallaron en lágrimas. Hubo una ovación de pie (para los showrunners David Benioff y D.B. Weiss). Todos estábamos aplaudiendo, fue asombroso". (Vía The Hollywood Reporter)

Pero no solo los actores han comentado el final. Casey Bloys, director de programación de HBO, fue consultado por The Hollywood Reporter si ya sabe quién se sentará en el Trono de Hierro al final de la serie. El ejecutivo, que ya conoce el final, respondió así: "¡Ni siquiera quiero responder eso! (Se ríe) Pero es excitante".

De acuerdo al portal especializado Los Siete Reinos, tal respuesta podría implicar que no habrá un Trono de Hierro al final de la serie. Sea cual sea la respuesta, la sabremos en 2019.

DATOS

Este 2018 HBO lanzará la segunda temporada de "Westworld", una de las series con las que busca llenar el vacío de "Game of Thrones".

El canal también prepara precuelas sobre la vida en el continente de Westeros.